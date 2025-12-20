Hindustan Hindi News
यूट्यूबर से बॉक्सर तक का सफर… अब खरीदी 6.7 करोड़ की सुपरकार, तस्वीर इंटरनेट पर वायरल

संक्षेप:

Dec 20, 2025 05:48 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मीडिया पर इन दिनों यूट्यूबर और बॉक्सर जेक पॉल की एक बेहद खास और यूनिक कार जमकर चर्चा में है। दरअसल, जेक पॉल की “1 of 1” कस्टम बिल्ड कार की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। यह कोई आम सुपर SUV नहीं, बल्कि Ferrari Purosangue पर बेस्ड एक पूरी तरह कस्टमाइज्ड मॉडल है। इसे खास तौर पर जेक पॉल के लिए तैयार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस खास कार की कुल कीमत करीब 7.5 लाख डॉलर यानी लगभग 6.7 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

हाई-एंड कस्टमाइजेशन

इस कस्टम बिल्ड की शुरुआत Ferrari Purosangue से होती है जिसकी अमेरिका में शुरुआती कीमत करीब 4 लाख डॉलर (लगभग 3.58 करोड़ रुपये) है। लेकिन जेक पॉल की कार में Venuum जैसे हाई-एंड कस्टमाइजेशन ब्रांड के जरिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें खास तौर पर डिजाइन किया गया एक्सटीरियर, यूनिक पेंट स्कीम, कस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम और पूरी तरह बदला हुआ इंटीरियर शामिल है। यही वजह है कि बेस मॉडल की कीमत से कहीं ज्यादा जाकर इसकी कुल लागत 7.5 लाख डॉलर तक पहुंच गई।

अग्रेसिव और स्पोर्टी है कार

वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यह Ferrari Purosangue आम मॉडल से बिल्कुल अलग नजर आती है। इसका लुक ज्यादा अग्रेसिव और स्पोर्टी बनाया गया है जो जेक पॉल की पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। इंटीरियर में प्रीमियम मटीरियल, कस्टम सीट्स और यूनिक फिनिश देखने को मिलती है। वहीं, कस्टम एग्जॉस्ट की वजह से कार की साउंड प्रोफाइल भी काफी दमदार बताई जा रही है। यही कारण है कि कार लवर्स इसे सिर्फ एक लग्जरी SUV नहीं, बल्कि एक “स्टेटमेंट कार” मान रहे हैं।

सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा

सोशल मीडिया पर इस “1 of 1” Ferrari Purosangue को लेकर जबरदस्त चर्चा है। कई लोग इसे अब तक की सबसे यूनिक Purosangue बता रहे हैं। कुछ इसे सुपरकार कस्टमाइजेशन का नया बेंचमार्क मान रहे हैं। जेक पॉल पहले भी अपने महंगे लाइफस्टाइल और लग्जरी कार कलेक्शन को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। कुल मिलाकर, यह कार न सिर्फ कीमत बल्कि अपने यूनिक डिजाइन और एक्सक्लूसिव स्टेटस की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
