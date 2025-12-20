यूट्यूबर से बॉक्सर तक का सफर… अब खरीदी 6.7 करोड़ की सुपरकार, तस्वीर इंटरनेट पर वायरल

संक्षेप: सोशल मीडिया पर इन दिनों यूट्यूबर और बॉक्सर जेक पॉल की एक बेहद खास और यूनिक कार जमकर चर्चा में है। दरअसल, जेक पॉल की “1 of 1” कस्टम बिल्ड कार की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

Dec 20, 2025 05:48 pm IST

सोशल मीडिया पर इन दिनों यूट्यूबर और बॉक्सर जेक पॉल की एक बेहद खास और यूनिक कार जमकर चर्चा में है। दरअसल, जेक पॉल की “1 of 1” कस्टम बिल्ड कार की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। यह कोई आम सुपर SUV नहीं, बल्कि Ferrari Purosangue पर बेस्ड एक पूरी तरह कस्टमाइज्ड मॉडल है। इसे खास तौर पर जेक पॉल के लिए तैयार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस खास कार की कुल कीमत करीब 7.5 लाख डॉलर यानी लगभग 6.7 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

हाई-एंड कस्टमाइजेशन इस कस्टम बिल्ड की शुरुआत Ferrari Purosangue से होती है जिसकी अमेरिका में शुरुआती कीमत करीब 4 लाख डॉलर (लगभग 3.58 करोड़ रुपये) है। लेकिन जेक पॉल की कार में Venuum जैसे हाई-एंड कस्टमाइजेशन ब्रांड के जरिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें खास तौर पर डिजाइन किया गया एक्सटीरियर, यूनिक पेंट स्कीम, कस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम और पूरी तरह बदला हुआ इंटीरियर शामिल है। यही वजह है कि बेस मॉडल की कीमत से कहीं ज्यादा जाकर इसकी कुल लागत 7.5 लाख डॉलर तक पहुंच गई।

अग्रेसिव और स्पोर्टी है कार वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यह Ferrari Purosangue आम मॉडल से बिल्कुल अलग नजर आती है। इसका लुक ज्यादा अग्रेसिव और स्पोर्टी बनाया गया है जो जेक पॉल की पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। इंटीरियर में प्रीमियम मटीरियल, कस्टम सीट्स और यूनिक फिनिश देखने को मिलती है। वहीं, कस्टम एग्जॉस्ट की वजह से कार की साउंड प्रोफाइल भी काफी दमदार बताई जा रही है। यही कारण है कि कार लवर्स इसे सिर्फ एक लग्जरी SUV नहीं, बल्कि एक “स्टेटमेंट कार” मान रहे हैं।