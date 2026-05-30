ऑर्गनाइजर ट्रे से क्लीनिंग किट तक, कार में हमेशा रखें ये 5 काम की एक्सेसरीज; कीमत सिर्फ ₹100 से शुरू

भारतीय बाजार में कार से जुड़ी कई ऐसी एक्सेसरीज मौजूद हैं, जो उसमें हमेशा रखना चाहिए। ये एक्सेसरीज कई मौके पर आपके काम आती हैं। ये एक्सेसरीज अलग-अलग मौसम के साथ आपकी और कार सेफ्टी में भी अहम रोल प्ले करते हैं। हम यहां ऐसी ही कुल एक्सेसरीज के बारे में आपको बता रहे हैं।

भारतीय बाजार में कार से जुड़ी कई ऐसी एक्सेसरीज मौजूद हैं, जो उसमें हमेशा रखना चाहिए। ये एक्सेसरीज कई मौके पर आपके काम आती हैं। ये एक्सेसरीज अलग-अलग मौसम के साथ आपकी और कार सेफ्टी में भी अहम रोल प्ले करते हैं। हम यहां ऐसी ही कुल एक्सेसरीज के बारे में आपको बता रहे हैं। खास बात ये है कि इस एक्सेसरीज को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ये एक्सेसरीज 1200 रुपए के आसपास मिल जाती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

1. Universal Car Organizer

छोटी हैचबैक में स्पेस की प्रॉब्लम होती ही है। खासकर बैक सीट पर बैठने वाले पैसेंजर के लिए छोटे-छोटे सामान को मैनेज करने का स्पेस बहुत कम होता है। जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, बुक्स जैसे दूसरे छोटे-छोटे आइटम रखने का स्पेस नहीं होता। ऐसे में इस काम को बैक सीट स्टोरेज ऑर्गनाइजर से किया जा सकता है। ये फ्रंट सीट पर पूरी तरह फिक्स हो जाते हैं। इसमें कई यूटिलिटी पॉकेट होती हैं। इन बैग में फोल्डेबल ट्रे भी होती है जिस पर आप थोड़ा भारी सामान जैसे बुक्स रख सकते हैं। इन पर आप खाना रखकर भी खा सकते हैं। इसकी कीमत करीब 1000 से 1200 रुपए से शुरू हो जाती है।

2. AmazonBasics Car Cleaning Kit

बारिश के दिनों में कार का गंदा होना आम बात है। ऐसे में कार की साफ-सफाई के लिए बेहतर एक्सेसरीज अच्छी प्राइस में मिल जाए तब इससे अच्छा क्या होगा। अमेजन सेल पर आपक कंपनी के होम ब्रांड की कार क्लिनिंग किट को खरीद सकते हैं। इस किट में कार की अंद से लेकर कार के बाहर और टायर्स को साफ करने का सामान रहता है। इसकी कीमत करीब 1200 रुपए है।

3. Car Wiper Detergent Washer Tablets

कार की विंडशील्ड को साफ करने के लिए वाशर टैंक में पानी के साथ डिटर्जेंट का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी होता है। हालांकि, इसमें नॉर्मल डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका डिटर्जेंट या शेम्पू अलग से आता है। ऐसे में आप अभी अमेजन सेल से कार वाइपर डिटर्जेंट वाशर टेबलेट सस्ते में खरीद सकते हैं। इस एक टेबलेट को टैंक में डाल दिया जाता है। ये क्लास को बेहतरीन तरीके से साफ करती है। जिससे विजिबिलिटी भी बेहतर हो जाती है। इसकी कीमत करीब 100 से 120 रुपए से शुरू हो जाती है।

4. KeepCart Tissue Paper Box

कार में कई मौके पर टिशू पेपर की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम टिशू बॉक्स को रख तो लेते हैं लेकिन वो आपके ग्लॉव बॉक्स में जगह ले लेते हैं। साथ ही, इसे डैशबोर्ड पर रखा नहीं जा सकता। ऐसे में टिशू मैनेजमेंट के लिए कीपकार्ट कार सन वाइजर पेपर बॉक्स अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये बॉक्स सन वाइजर पर फिक्स हो जाता है। जहां जरूरत के हिसाब से आपको टिशू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे दूसरी जगह पर भी प्लेस कर सकते हैं। इसकी कीमत करीब 400 रुपए है।