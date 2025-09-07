लपक लो डील! ₹40000 तक की बचत के साथ खरीद सकते हैं BSA गोल्ड स्टार 650; ऑफर इस दिन तक वैलिड

दिग्गज बाइक निर्माता कंपनी BSA ने फेस्टिव सीजन की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है। कंपनी ने अपनी दमदार गोल्ड स्टार 650cc बाइक के लिए शानदार ऑफर निकाले हैं।

दिग्गज बाइक निर्माता कंपनी BSA ने फेस्टिव सीजन की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है। कंपनी ने अपनी दमदार गोल्ड स्टार 650cc बाइक के लिए शानदार ऑफर निकाले हैं। ये ऑफर बाइक के इंडिया लॉन्च की पहली सालगिरह सेलिब्रेशन के मौके पर दिए जा रहे हैं। इस ऑफर का इस्तेमाल करके ग्राहक करीब 40,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। बता दें कि अगस्त, 2024 में लॉन्च हुई इस बाइक की शुरुआती कीमत 2.99 लाख रुपये थी। लेकिन अब इसके साथ मिल रहे ऑफर इसे और भी किफायती बना रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

10,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस इस ऑफर के तहत कंपनी लिमिटेड एडिशन ‘गोल्डीज पैक’ फ्री में दे रही है जिसकी मार्केट कीमत करीब 6,000 रुपये है। इसमें रियर रेल, एग्जॉस्ट शील्ड, बैक रेस्ट और विंडशील्ड किट जैसी जरूरी एक्सेसरीज मिलेंगी। इतना ही नहीं, बीएसए पहली बार इस बाइक पर एक्सचेंज बोनस भी लेकर आई है। यानी अगर आपके पास कोई भी पुराना स्कूटर या बाइक है तो उसे एक्सचेंज करके आपको 10,000 रुपये तक का फायदा मिल सकता है।

जीएसटी का भी है असर बता दें कि यह स्पेशल ऑफर सिर्फ 23 अगस्त से 23 सितंबर, 2025 तक ही मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा है 21 सितंबर से पहले बाइक खरीदने पर। दरअसल, 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी जिससे 350cc से ज्यादा वाली बाइक्स महंगी हो जाएंगी। ऐसे में अगर आप 21 सितंबर से पहले गोल्ड स्टार खरीद लेते हैं तो आपको 23,702 रुपये तक की बचत होगी। फिलहाल इस बाइक की शुरूआती कीमत 3.01 लाख रुपये है।