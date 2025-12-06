लाखों का डिस्काउंट देख आप भी खरीद रहे इस महीने नई कार, जो पहले ये डिटेल जान लो; नुकसान ना हो जाए

संक्षेप: साल के आखिरी महीने आप कार खरीदते हैं तब आपको तगड़ा कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बोनस, स्क्रैपेज बोनस, लॉयल्टी बोनस और स्पेशल या एक्सट्रा ऑफर जैसे कई फायदे मिल जाते हैं। इन तमाम ऑफर के चलते कार की कीमत कई लाख रुपए तक कम हो जाती है।

दिसंबर 2025 में लगभग सभी कंपनियां अपनी कारों पर ईयरएंड डिस्काउंट दे रही हैं। कुछ कंपनियों ने तो ये डिस्काउंट नवंबर से ही देना शुरू कर दिया था। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां ईयरएंड डिस्काउंट के साथ दूसरे बेनिफिट्स भी ऑफर कर रही हैं। कुल मिलाकर, साल के आखिरी महीने आप कार खरीदते हैं तब आपको तगड़ा कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बोनस, स्क्रैपेज बोनस, लॉयल्टी बोनस और स्पेशल या एक्सट्रा ऑफर जैसे कई फायदे मिल जाते हैं। इन तमाम ऑफर के चलते कार की कीमत कई लाख रुपए तक कम हो जाती है।

ईयरएंड डिस्काउंट में कारों की कीमतों में भारी गिरावट की वजह के कई कारण होते हैं। ऐसे में ग्राहक बड़े डिस्काउंट का फायदा उठाने के चलते भविष्य में इन कारों से होने वाले नुकसान को दरकिनार कर देते हैं। ऐसे में क्या ईयरएंड डिस्काउंट से कार खरीदना चाहिए? इन कारों से किन ग्राहकों को हो सकता है नुकसान? ईयरएंड डिस्काउंट देने की बड़ी वजह क्या है? इन तमाम छोटी-बड़ी बातों की हम डिटेल से समझते हैं।

दिसंबर में कार सस्ती मिलने की असली वजह

ईयरएंड में लाखों का डिस्काउंट मिलने की बड़ी वजह ये है कि दिसंबर आने से पहले ही लगभग सभी कंपनियां कार का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं। वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जो कार अक्टूबर से दिसंबर के बीच तैयार होती है, वो अपने मॉडल ईयर की चलते जनवरी में एक साल पुरानी हो जाती है। यानी जो कार 2025 में तैयार हुई है, जो वो जनवरी 2026 में टेक्निकली एक साल पुरानी हो जाती है। इस वजह से जनवरी में ऐसी कार को खरीदने वाले ग्राहक नहीं मिलते। ऐसे में डीलर्स स्टॉक खाली करने के चलते MY2025 पर लाखों का डिस्काउंट देते हैं। अभी कई डीलर्स के पास MY2024 की कार भी मौजूद हैं।

> दिसंबर से पहले कार प्रोडक्शन बंद करना

> डीलर्स के पास मौजूदा स्टॉक को खत्म करना

> जनवरी में कार का मॉडल ईयर बदल जाना

जनवरी 2026 से पहले सभी कंपनियां अपनी कारों का स्टॉक क्लियर करना चाहती हैं। वो सभी मॉडल और उनके सभी वैरिएंट को इस महीने सेल करना चाहती है। ऐसे में कंपनियों के ऑफर के साथ डीलर्स भी आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सकते हैं। खासकर जिन कंपनी की कारों की सेल्स कम है, या किसी मॉडल की सेल डाउन है तो फिर आप डीलर के साथ अच्छा-खासा डिस्काउंट भी मांग सकते हैं।

ऐसे पता करें कार का मॉडल ईयर

हर कार में VIN से मैन्युफैक्चरिंग ईयर का पता चलता है। हर कार में VIN नंबर अलग-अलग होता है। इसकी मदद से आप कार के मैन्युफैक्चरिंग ईयर का आसानी से पता लगा सकते हैं। VIN नंबर में साल के साथ कार के प्रोडक्शन का महीना भी दर्ज होता है। VIN नंबर 17 कैरेक्टर का होता है। इसमें 10वां कैरेक्टर साल और 11वां मैन्युफैक्चरिंग के महीने को दर्शाता है।