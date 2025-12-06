Hindustan Hindi News
लाखों का डिस्काउंट देख आप भी खरीद रहे इस महीने नई कार, जो पहले ये डिटेल जान लो; नुकसान ना हो जाए

लाखों का डिस्काउंट देख आप भी खरीद रहे इस महीने नई कार, जो पहले ये डिटेल जान लो; नुकसान ना हो जाए

संक्षेप:

साल के आखिरी महीने आप कार खरीदते हैं तब आपको तगड़ा कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बोनस, स्क्रैपेज बोनस, लॉयल्टी बोनस और स्पेशल या एक्सट्रा ऑफर जैसे कई फायदे मिल जाते हैं। इन तमाम ऑफर के चलते कार की कीमत कई लाख रुपए तक कम हो जाती है।

Dec 06, 2025 06:08 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
दिसंबर 2025 में लगभग सभी कंपनियां अपनी कारों पर ईयरएंड डिस्काउंट दे रही हैं। कुछ कंपनियों ने तो ये डिस्काउंट नवंबर से ही देना शुरू कर दिया था। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां ईयरएंड डिस्काउंट के साथ दूसरे बेनिफिट्स भी ऑफर कर रही हैं। कुल मिलाकर, साल के आखिरी महीने आप कार खरीदते हैं तब आपको तगड़ा कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बोनस, स्क्रैपेज बोनस, लॉयल्टी बोनस और स्पेशल या एक्सट्रा ऑफर जैसे कई फायदे मिल जाते हैं। इन तमाम ऑफर के चलते कार की कीमत कई लाख रुपए तक कम हो जाती है।

ईयरएंड डिस्काउंट में कारों की कीमतों में भारी गिरावट की वजह के कई कारण होते हैं। ऐसे में ग्राहक बड़े डिस्काउंट का फायदा उठाने के चलते भविष्य में इन कारों से होने वाले नुकसान को दरकिनार कर देते हैं। ऐसे में क्या ईयरएंड डिस्काउंट से कार खरीदना चाहिए? इन कारों से किन ग्राहकों को हो सकता है नुकसान? ईयरएंड डिस्काउंट देने की बड़ी वजह क्या है? इन तमाम छोटी-बड़ी बातों की हम डिटेल से समझते हैं।

ये भी पढ़ें:कम कीमत में जबरदस्त रेंज, महिंद्रा BE 6 और XEV 9e में जोड़ेगी नया बैटरी पैक

दिसंबर में कार सस्ती मिलने की असली वजह
ईयरएंड में लाखों का डिस्काउंट मिलने की बड़ी वजह ये है कि दिसंबर आने से पहले ही लगभग सभी कंपनियां कार का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं। वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जो कार अक्टूबर से दिसंबर के बीच तैयार होती है, वो अपने मॉडल ईयर की चलते जनवरी में एक साल पुरानी हो जाती है। यानी जो कार 2025 में तैयार हुई है, जो वो जनवरी 2026 में टेक्निकली एक साल पुरानी हो जाती है। इस वजह से जनवरी में ऐसी कार को खरीदने वाले ग्राहक नहीं मिलते। ऐसे में डीलर्स स्टॉक खाली करने के चलते MY2025 पर लाखों का डिस्काउंट देते हैं। अभी कई डीलर्स के पास MY2024 की कार भी मौजूद हैं।

> दिसंबर से पहले कार प्रोडक्शन बंद करना
> डीलर्स के पास मौजूदा स्टॉक को खत्म करना
> जनवरी में कार का मॉडल ईयर बदल जाना

जनवरी 2026 से पहले सभी कंपनियां अपनी कारों का स्टॉक क्लियर करना चाहती हैं। वो सभी मॉडल और उनके सभी वैरिएंट को इस महीने सेल करना चाहती है। ऐसे में कंपनियों के ऑफर के साथ डीलर्स भी आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सकते हैं। खासकर जिन कंपनी की कारों की सेल्स कम है, या किसी मॉडल की सेल डाउन है तो फिर आप डीलर के साथ अच्छा-खासा डिस्काउंट भी मांग सकते हैं।

ये भी पढ़ें:अपाचे RTX 300 का सेलिब्रेशन एडिशन आया, ब्लैक और गोल्ड कलर स्कीम मिलेगी

ऐसे पता करें कार का मॉडल ईयर
हर कार में VIN से मैन्युफैक्चरिंग ईयर का पता चलता है। हर कार में VIN नंबर अलग-अलग होता है। इसकी मदद से आप कार के मैन्युफैक्चरिंग ईयर का आसानी से पता लगा सकते हैं। VIN नंबर में साल के साथ कार के प्रोडक्शन का महीना भी दर्ज होता है। VIN नंबर 17 कैरेक्टर का होता है। इसमें 10वां कैरेक्टर साल और 11वां मैन्युफैक्चरिंग के महीने को दर्शाता है।

कार की रीसेल वैल्यू पर असर
कोई भी कार बिकने के बाद जैसे ही शोरूम से बाहर आती है तो उसकी कीमत में तुरंत कटौती हो जाती है। ऐसे में जब आप नई कार खरीदने के बाद उसे एक साल बाद बेचते हैं तब उसकी कीमत में करीब 2 लाख रुपए तक कम हो जाते हैं। ऐसे में यदि कार का मॉडल ईयर दिसंबर 2025 या मॉडल ईयर 2024 का है, वहीं आपने इस कार को जनवरी 2026 में खरीदा है तब आपकी कार की एक या दो साल ज्यादा पुरानी कहलाएगी। यानी इसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा गिर जाएगी। ऐसी स्थिति में ईयरएंड डिस्काउंट फ्यूचर में आपकी कार की कीमत पर बुरा असर डाल सकता है। ऐसे में आप इस महीने कोई कार खरीद रहे हैं तब उसे बेचने में जल्दबाजी नहीं करें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
