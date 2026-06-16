रॉयल एनफील्ड की 'टेंशन बढ़ाने ' येज्दी स्क्रैम्बलर 350 और BSA स्क्रैम्बलर 650 की बिक्री शुरू, जानिए कीमतें

ग्राहक अब नई स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिलों के साथ-साथ येज्दी और बीएसए मोटरसाइकिलों की पूरी रेंज का अनुभव करने के लिए नई दिल्ली में अपने नजदीकी डीलरशिप पर जा सकते हैं।

येज्दी और बीएसए (BSA) ने अपनी नई स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिलों की रिटेल लॉन्चिंग की घोषणा की है, जो अब नई दिल्ली में उनके ऑफिशियल डीलरशिप पर उपलब्ध हैं। मूल स्क्रैम्बलर विरासत वाले ये ब्रांड अलग-अलग कीमत पर दो बेहतरीन मोटरसाइकिलें लेकर आए हैं, जो उन राइडर्स के लिए हैं जो एक ऐसी मशीन चाहते हैं जो शहरों में सहज हो, हाईवे पर बैलेंस हो और उबड़-खाबड़ रास्तों पर रोमांचक हो। येज्दी स्क्रैम्बलर 350 और बीएसए स्क्रैम्बलर 650 में खास तौर से तैयार किए गए पावरट्रेन और मजबूत, आकर्षक डिजाइन दिया गया है।

भारत की सबसे हल्की 350cc स्क्रैम्बलर, फुर्तीली येज्दी स्क्रैम्बलर को शहरी आवागमन और वीकेंड के सफर दोनों के लिए इंजीनियर किया गया है। नया लिक्विड-कूर्ल्ड 'कटार' इंजन इस मोटरसाइकिल का कार्यात्मक और संरचनात्मक कोर है। बेहतरीन टॉर्क-टू-वेट रेशो और रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस के साथ, इसकी शुरुआती कीमत 1,99,950 रुपए रखी गई है।

बीएसए स्क्रैम्बलर 650, जो इस सेगमेंट में भारत के एकमात्र 650cc सिंगल-सिलेंडर इंजन द्वारा संचालित है, प्रामाणिक ब्रिटिश स्क्रैम्बलर स्टाइलिंग को मजबूत लो और मिड-रेंज टॉर्क डिलीवरी के साथ जोड़ती है। इसका अनूठा डिजाइन गोल्ड स्टार कैटालिना, A10 स्पिटफायर, और A65 फायरबर्ड जैसे ऐतिहासिक आइकन से लिया गया है, जो बीएसए की दुनियाभर में प्रसिद्ध स्क्रैम्बलर हैं। यह मोटरसाइकिल 3,24,950 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।

ग्राहक अब नई स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिलों के साथ-साथ येज्दी और बीएसए मोटरसाइकिलों की पूरी रेंज का अनुभव करने के लिए नई दिल्ली में अपने नजदीकी डीलरशिप पर जा सकते हैं। सभी डीलरशिप एक ही छत के नीचे बिक्री, सर्विस और आफ्टरसेल्स सपोर्ट प्रदान करते हैं, और कंपनी के कस्टमर एश्योरेंस प्रोग्राम द्वारा समर्थित हैं, जिसे विश्वसनीयता और मानसिक शांति के साथ दीर्घकालिक ओनरशिप का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

> 4 साल/50,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी

> 6 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी के विकल्प

> एक साल की रोडसाइड असिस्टेंस

> देश भर में 400+ सेल्स और सर्विस टचपॉइंट्स पर सपोर्ट