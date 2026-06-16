रॉयल एनफील्ड की 'टेंशन बढ़ाने ' येज्दी स्क्रैम्बलर 350 और BSA स्क्रैम्बलर 650 की बिक्री शुरू, जानिए कीमतें
ग्राहक अब नई स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिलों के साथ-साथ येज्दी और बीएसए मोटरसाइकिलों की पूरी रेंज का अनुभव करने के लिए नई दिल्ली में अपने नजदीकी डीलरशिप पर जा सकते हैं।
येज्दी और बीएसए (BSA) ने अपनी नई स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिलों की रिटेल लॉन्चिंग की घोषणा की है, जो अब नई दिल्ली में उनके ऑफिशियल डीलरशिप पर उपलब्ध हैं। मूल स्क्रैम्बलर विरासत वाले ये ब्रांड अलग-अलग कीमत पर दो बेहतरीन मोटरसाइकिलें लेकर आए हैं, जो उन राइडर्स के लिए हैं जो एक ऐसी मशीन चाहते हैं जो शहरों में सहज हो, हाईवे पर बैलेंस हो और उबड़-खाबड़ रास्तों पर रोमांचक हो। येज्दी स्क्रैम्बलर 350 और बीएसए स्क्रैम्बलर 650 में खास तौर से तैयार किए गए पावरट्रेन और मजबूत, आकर्षक डिजाइन दिया गया है।
भारत की सबसे हल्की 350cc स्क्रैम्बलर, फुर्तीली येज्दी स्क्रैम्बलर को शहरी आवागमन और वीकेंड के सफर दोनों के लिए इंजीनियर किया गया है। नया लिक्विड-कूर्ल्ड 'कटार' इंजन इस मोटरसाइकिल का कार्यात्मक और संरचनात्मक कोर है। बेहतरीन टॉर्क-टू-वेट रेशो और रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस के साथ, इसकी शुरुआती कीमत 1,99,950 रुपए रखी गई है।
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BSA Scrambler 650
₹ 3.25 - 3.41 लाख
Yezdi Motorcycles Scrambler 350
₹ 2 - 2.09 लाख
Yezdi Motorcycles Scrambler [2022-2025]
₹ 1.95 - 1.99 लाख
Royal Enfield Scrambler 650
₹ 3.5 लाख से शुरू
BSA Gold Star 650
₹ 3.1 - 3.45 लाख
BSA Bantam 350
₹ 2.2 लाख से शुरू
बीएसए स्क्रैम्बलर 650, जो इस सेगमेंट में भारत के एकमात्र 650cc सिंगल-सिलेंडर इंजन द्वारा संचालित है, प्रामाणिक ब्रिटिश स्क्रैम्बलर स्टाइलिंग को मजबूत लो और मिड-रेंज टॉर्क डिलीवरी के साथ जोड़ती है। इसका अनूठा डिजाइन गोल्ड स्टार कैटालिना, A10 स्पिटफायर, और A65 फायरबर्ड जैसे ऐतिहासिक आइकन से लिया गया है, जो बीएसए की दुनियाभर में प्रसिद्ध स्क्रैम्बलर हैं। यह मोटरसाइकिल 3,24,950 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।
ग्राहक अब नई स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिलों के साथ-साथ येज्दी और बीएसए मोटरसाइकिलों की पूरी रेंज का अनुभव करने के लिए नई दिल्ली में अपने नजदीकी डीलरशिप पर जा सकते हैं। सभी डीलरशिप एक ही छत के नीचे बिक्री, सर्विस और आफ्टरसेल्स सपोर्ट प्रदान करते हैं, और कंपनी के कस्टमर एश्योरेंस प्रोग्राम द्वारा समर्थित हैं, जिसे विश्वसनीयता और मानसिक शांति के साथ दीर्घकालिक ओनरशिप का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
> 4 साल/50,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी
> 6 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी के विकल्प
> एक साल की रोडसाइड असिस्टेंस
> देश भर में 400+ सेल्स और सर्विस टचपॉइंट्स पर सपोर्ट
कंपनी ने लॉन्च पर ये कहा
क्लासिक लेजेंड्स के को-फाउंडर अनुपम थरेजा ने कहा, "स्क्रैम्बलर में मोटरसाइकिलिंग की एसयूवी बनने की क्षमता है, जो मोटरसाइकिलों से राइडर्स की उम्मीदों को हमेशा के लिए बदल देगी। हमें उम्मीद है कि आत्मविश्वास से भरी सिटी-राइडिंग और उससे आगे के लिए बनीं और येज्दी व बीएसए के सिग्नेचर डिजाइन वाली ये मशीनें नई दिल्ली के लोगों को वीकेंड पर सड़कों से परे नए रास्तों को तलाशने के लिए प्रेरित करेंगी। येज्दी स्क्रैम्बलर अपने लुक और परफॉर्मेंस में एक कसी हुई और बेचैन आंधी की तरह है, जबकि बीएसए स्क्रैम्बलर अपनी उस ब्रिटिश विरासत को दर्शाती है जिसने मूल रूप से दुनियाभर में इस फॉर्मेट को प्रेरित किया था।"
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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