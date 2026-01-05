अब डीलरशिप नहीं, मोबाइल से बुकिंग! Amazon-Flipkart पर आई जावा-येजदी की बेस्ट-सेलिंग बाइक

संक्षेप: जावा-येजदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स Yezdi Adventure और Yezdi Roadster को सीधे Amazon और Flipkart से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। अब तक ये दोनों मोटरसाइकिलें सिर्फ डीलरशिप के जरिए ही मिलती थीं।

जावा-येजदी मोटरसाइकिल्स ने डिजिटल खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेल्स स्ट्रेटजी को और आगे बढ़ाया है। अब कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स Yezdi Adventure और Yezdi Roadster को सीधे Amazon और Flipkart से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। अब तक ये दोनों मोटरसाइकिलें सिर्फ डीलरशिप के जरिए ही मिलती थीं। लेकिन फेस्टिव सीजन में मिली जबरदस्त डिमांड के बाद कंपनी ने इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला लिया है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक आसान और तेज खरीदारी का ऑप्शन पहुंचाना है।

बदल रही सेल्स स्ट्रैटेजी इस कदम के साथ जावा-येजदी अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी को और मजबूत कर रही है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का बेहतर तालमेल देखने को मिलता है। कंपनी पहले ही Flipkart पर प्रीमियम क्लासिक मोटरसाइकिल्स लिस्ट करने वाली पहली बाइक निर्माता बन चुकी है और बाद में Amazon पर भी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अब उसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन बिक्री का दायरा बढ़ाया गया है।

कैसे बुक करें ऑनलाइन ऑनलाइन खरीद के प्रोसेस को भी आसान रखा गया है। ग्राहक Amazon या Flipkart पर जाकर बाइक की एक्स-शोरूम बुकिंग राशि जमा करते हैं। इसके बाद नजदीकी अधिकृत डीलर बाकी फॉर्मैलिटी पूरी करता है। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और डिलीवरी डीलरशिप के जरिए ही होती है जिससे भरोसा बना रहता है।

क्या कहती है कंपनी कंपनी के को-फाउंडर अनुपम थरेजा के अनुसार, 2025 Yezdi Adventure और Roadster को शोरूम में मिला शानदार रिस्पॉन्स इस बात का संकेत है कि परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड क्लासिक मोटरसाइकिल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रिटेल से खरीदारी आसान हो जाती है लेकिन डीलरशिप अब भी ओनरशिप एक्सपीरियंस का अहम हिस्सा बनी रहती है।

दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ऑफर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अलग-अलग ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। बता दें कि Amazon पर 6,500 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड कैशबैक, Prime ग्राहकों को एडिशनल 5 पर्सेंट कैशबैक और 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI की सुविधा मिल रही है। जबकि Flipkart पर 10,000 रुपये तक के बैंक ऑफर्स और 4,000 रुपये तक का कैशबैक उपलब्ध है।