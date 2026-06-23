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यशस्वी जायसवाल ने अपने पिता को गिफ्ट में दी Mercedes-Benz की धांसू SUV, गजब हैं फीचर

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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यशस्वी जायसवाल ने अपनी पिता को लग्जरी SUV - Mercedes-Benz GLE 300d गिफ्ट की है। जायसवाल ने यह एसयूवी फादर्स डे के मौके पर अपने पापा को गिफ्ट की। इस एसयूवी को 0 से 100 kmph की स्पीड तक जाने में 7 सेकेंड से भी कम लगते हैं।

यशस्वी जायसवाल ने अपने पिता को गिफ्ट में दी Mercedes-Benz की धांसू SUV, गजब हैं फीचर
Mercedes-Benz GLE
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क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने अपनी पिता को लग्जरी SUV - Mercedes-Benz GLE 300d गिफ्ट की है। जायसवाल ने यह एसयूवी फादर्स डे के मौके पर अपने पापा को गिफ्ट की। जायसवाल ने शनिवार को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए शानदार शतक बनाया था और रविवार को उन्होंने अपने पिता को यह बेहतरीन लग्जरी एसयूवी गिफ्ट की। एसयूवी का रजिस्ट्रेशन नंबर 6467 है, जो उनके इंडिया जर्सी नंबर 64 से इंस्पायर्ड लगता है। यह एसयूवी जायसवाल के बढ़ते कार कलेक्शन में शामिल हो गई है, जिसमें पहले से ही कई शानदार कारें शामिल हैं।

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जयसवाल की ये सभी कारें मुंबई में उनके BKC वाले घर पर खड़ी हैं। मर्सिडीज-बेंज की यह एसयूवी कई प्रीमियम फीचर्स से लैस है। साथ ही यह माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसे 0 से 100 kmph की स्पीड तक जाने में 7 सेकेंड से भी कम लगते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं मर्सिडीज-बेंज GLE 300d के फीचर्स के बारे में।

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Photo: deccan chronicle

मर्सिडीज-बेंज GLE 300d के फीचर्स

Mercedes-Benz GLE 300d 4MATIC में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया जा रहा है। यह इंजन 269 हॉर्सपावर और 550 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी इस एसयूवी को 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ ऑफर करती है, जो इसके पावर आउटपुट में अडिशनल 20 हॉर्सपावर का बूस्ट देता है। GLE 300d एसयूवी 9G-TRONIC 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है।

Mercedes-Benz GLE
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इस एसयूवी में कंपनी का 4MATIC ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम मिलता है, जो हर तरह की रोड कंडीशन में बेहतर ग्रिप और स्टेबिलिटी ऑफर करता है। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी लगभग 6.9 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 230 kmph की है।

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डिजाइन की बात करें, तो GLE 300d में शानदार LED हेडलैंप, नया फ्रंट ग्रिल, 20-इंच अलॉय व्हील्स और स्लीक बॉडी लाइन्स दी गई हैं, जो इसे बेहद प्रीमियम लुक देती हैं। केबिन में आपको ड्यूल 12.3-इंच डिजिटल डिस्प्ले, MBUX इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कॉन्टूर सीट्स और 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर मिलेंगे।

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सेफ्टी के लिए SUV में 9 एयरबैग, ABS, ESP, अडैप्टिव ब्रेक असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग असिस्ट और ADAS दिया गया है। इसका बूट स्पेस 630 लीटर का है। मर्सिडीज की इस एसयूवी के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 85 लीटर है। इस 5 डोर और 5 सीटर एसयूवी की लंबाई 4,924 mm, चौड़ाई (मिरर के साथ) 2,157 mm और हाइट 1,797 mm है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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