यशस्वी जायसवाल ने अपने पिता को गिफ्ट में दी Mercedes-Benz की धांसू SUV, गजब हैं फीचर
यशस्वी जायसवाल ने अपनी पिता को लग्जरी SUV - Mercedes-Benz GLE 300d गिफ्ट की है। जायसवाल ने यह एसयूवी फादर्स डे के मौके पर अपने पापा को गिफ्ट की। इस एसयूवी को 0 से 100 kmph की स्पीड तक जाने में 7 सेकेंड से भी कम लगते हैं।
क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने अपनी पिता को लग्जरी SUV - Mercedes-Benz GLE 300d गिफ्ट की है। जायसवाल ने यह एसयूवी फादर्स डे के मौके पर अपने पापा को गिफ्ट की। जायसवाल ने शनिवार को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए शानदार शतक बनाया था और रविवार को उन्होंने अपने पिता को यह बेहतरीन लग्जरी एसयूवी गिफ्ट की। एसयूवी का रजिस्ट्रेशन नंबर 6467 है, जो उनके इंडिया जर्सी नंबर 64 से इंस्पायर्ड लगता है। यह एसयूवी जायसवाल के बढ़ते कार कलेक्शन में शामिल हो गई है, जिसमें पहले से ही कई शानदार कारें शामिल हैं।
जयसवाल की ये सभी कारें मुंबई में उनके BKC वाले घर पर खड़ी हैं। मर्सिडीज-बेंज की यह एसयूवी कई प्रीमियम फीचर्स से लैस है। साथ ही यह माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसे 0 से 100 kmph की स्पीड तक जाने में 7 सेकेंड से भी कम लगते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं मर्सिडीज-बेंज GLE 300d के फीचर्स के बारे में।
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Mercedes-Benz GLE
₹ 99 लाख - 1.17 करोड़
BMW X5
₹ 95.4 लाख - 1.11 करोड़
Audi Q8
₹ 1.17 करोड़
BMW X4
₹ 96.2 लाख
Mercedes-Benz AMG GLC43 Coupe
₹ 1.1 करोड़
BMW M2
₹ 1.02 - 1.66 करोड़
मर्सिडीज-बेंज GLE 300d के फीचर्स
Mercedes-Benz GLE 300d 4MATIC में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया जा रहा है। यह इंजन 269 हॉर्सपावर और 550 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी इस एसयूवी को 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ ऑफर करती है, जो इसके पावर आउटपुट में अडिशनल 20 हॉर्सपावर का बूस्ट देता है। GLE 300d एसयूवी 9G-TRONIC 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है।
इस एसयूवी में कंपनी का 4MATIC ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम मिलता है, जो हर तरह की रोड कंडीशन में बेहतर ग्रिप और स्टेबिलिटी ऑफर करता है। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी लगभग 6.9 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 230 kmph की है।
डिजाइन की बात करें, तो GLE 300d में शानदार LED हेडलैंप, नया फ्रंट ग्रिल, 20-इंच अलॉय व्हील्स और स्लीक बॉडी लाइन्स दी गई हैं, जो इसे बेहद प्रीमियम लुक देती हैं। केबिन में आपको ड्यूल 12.3-इंच डिजिटल डिस्प्ले, MBUX इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कॉन्टूर सीट्स और 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर मिलेंगे।
सेफ्टी के लिए SUV में 9 एयरबैग, ABS, ESP, अडैप्टिव ब्रेक असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग असिस्ट और ADAS दिया गया है। इसका बूट स्पेस 630 लीटर का है। मर्सिडीज की इस एसयूवी के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 85 लीटर है। इस 5 डोर और 5 सीटर एसयूवी की लंबाई 4,924 mm, चौड़ाई (मिरर के साथ) 2,157 mm और हाइट 1,797 mm है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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