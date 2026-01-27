Hindustan Hindi News
Yamaha's number one model XSR 155 first time Sales Growth nearly 50pc, check all details
₹1.49 लाख की इस नई-नवेली बाइक पर टूटे लोग, कंपनी का बेस्ट सेलिंग मॉडल बना; सेल में 50% की बंपर उछाल

₹1.49 लाख की इस नई-नवेली बाइक पर टूटे लोग, कंपनी का बेस्ट सेलिंग मॉडल बना; सेल में 50% की बंपर उछाल

संक्षेप:

यामाहा XSR 155 (Yamaha XSR 155) कंपनी की नंबर-1 बाइक बन गई है। इसने कंपनी की सेल में पहली बार बाजी मारी। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Jan 27, 2026 12:19 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Yamaha NMax 155arrow

यामाहा इंडिया के लिए दिसंबर 2025 बेहद खास साबित हुआ। लंबे समय से इंतजार की जा रही यामाहा XSR 155 (Yamaha XSR 155) ने लॉन्च होते ही ऐसा धमाका किया कि यह बाइक पहली बार यामाहा (Yamaha) की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई। इसी बाइक की बदौलत कंपनी की कुल बिक्री में करीब 50% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

दिसंबर 2025 में यामाहा की जबरदस्त ग्रोथ

दिसंबर 2025 में यामाहा (Yamaha) ने भारतीय बाजार में कुल 54,914 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल इसी महीने की 36,780 यूनिट्स के मुकाबले 49.3% ज्यादा है। इस तेजी का सबसे बड़ा कारण यामाहा XSR 155 (Yamaha XSR 155) बन गई है।

यामाहा XSR 155 बनी बेस्ट-सेलिंग मॉडल

अपने पहले फुल सेल्स महीने में ही XSR 155 की 14,951 यूनिट्स की बिक्री हुई। यह आंकड़ा कंपनी की कुल घरेलू बिक्री का 25% से ज्यादा है, यानी हर चौथी यामाहा बाइक XSR 155 रही। नियो-रेट्रो (Neo-Retro) स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और मॉडर्न फीचर्स ने इसे युवाओं के बीच तुरंत पॉपुलर बना दिया।

बाकी मॉडल्स का कैसा रहा प्रदर्शन?

यामाहा के रेजर (RayZR) स्कूटर ने 14,153 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। इसने सालाना आधार पर 17.92% की ग्रोथ हासिल की। वहीं, FZ सीरीज ने 10,291 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो 20.25% की YoY बढ़त है।

यामाहा R15 (Yamaha R15) ने 5,453 यूनिट्स की सेल हासिल की, जो 27.73% की शानदार ग्रोथ को दर्शाती है। हालांकि, कुछ मॉडल्स की बिक्री भी घट गई है।

वहीं, फसिनो (Fascino) की बिक्री में 15.43% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा MT-15 की सेल 15.72% तक गिर गई। इसके अलावा ऐरॉक्स (Aerox) स्कूटर की सेल में 17.39% की कमी आई। वहीं, R3 और MT-03 ने सिर्फ 2 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। इसके बावजूद XSR 155 की जबरदस्त डिमांड ने यामाहा (Yamaha) को मजबूत बढ़त दिलाई।

यामाहा XSR 155 के इंजन और फीचर्स

यामाहा XSR 155 (Yamaha XSR 155) में 155cc लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है। इसमें VVA (Variable Valve Actuation) टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 18.1 bhp की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें असिस्ट एंड स्लिपर क्लच (Assist & Slipper Clutch) मिलता है। बाइक को यामाहा (Yamaha) के डेल्टाबॉक्स (Deltabox) फ्रेम पर तैयार किया गया है, जो R15 और MT-15 में भी मिलता है।

सस्पेंशन, ब्रेक और सेफ्टी

सस्पेंशन, ब्रेक और सेफ्टी की बात करें तो इसमें USD फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक, फ्रंट 282mm डिस्क, रियर 220mm डिस्क, डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

डिजाइन और मुकाबला

XSR 155 का नियो-रेट्रोल (Neo-retro) डिजाइन इसे भीड़ से अलग बनाता है। इसमें राउंड LED हेडलैंप, टियरड्रॉप शेप फ्यूल टैंक, फ्लैट सिंगल-पीस सीट और फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यह बाइक सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield Hunter 350) और TVS रॉनिन (TVS Ronin) को टक्कर देती है।

यामाहा XSR 155 (Yamaha XSR 155) ने साबित कर दिया है कि स्टाइल + परफॉर्मेंस + भरोसा का सही कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है। पहली ही बार में टॉप-सेलर बनकर इस बाइक ने यामाहा (Yamaha) की किस्मत बदल दी और 2025 का साल कंपनी के लिए शानदार नोट पर खत्म किया।

