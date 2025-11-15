इंतजार खत्म! भारतीय मार्केट में शुरू हुई यामाहा XSR 155 की डिलीवरी, जानिए इसकी खासियत
संक्षेप: यामाहा XSR 155 आखिरकार बाजार में पहुंच चुकी है। बता दें कि कंपनी ने चुनिंदा शहरों में इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। डीलरशिप पर बाइक आते ही इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे हैं
भारत में लंबे समय से इंतजार की जा रही Yamaha XSR 155 आखिरकार बाजार में पहुंच चुकी है। बता दें कि कंपनी ने चुनिंदा शहरों में इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। डीलरशिप पर बाइक आते ही इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे हैं जिनमें नए खरीदार अपनी XSR 155 घर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। यामाहा ने इस नेओ-रेट्रो मोटरसाइकिल की कीमत 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है। इसकी टक्कर सीधे Royal Enfield Hunter 350 और TVS Ronin जैसे पॉपुलर मॉडलों से होगी। ग्लोबल मार्केट में इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय राइडर्स काफी समय से इसके लॉन्च का इंतजार कर रहे थे।
धासूं हैं बाइक के फीचर्स
बता दें कि Yamaha XSR 155 का सबसे बड़ी खासियत इसका स्टाइल है। बाइक में राउंड LED हेडलैंप, स्लीक बॉडीवर्क, प्रीमियम टैंक डिजाइन और मिनिमलिस्ट एप्रोच इसे एक अलग ही कैरेक्टर देते हैं। फीचर्स की बात करें तो यामाहा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बाइक में ऑल-LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल-चैनल ABS, और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, बाइक में प्रीमियम फिट-फिनिश और शानदार बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है।
दमदार है बाइक का पावरट्रेन
परफॉर्मेंस के मामले में भी Yamaha XSR 155 किसी से कम नहीं। इसमें वही 155cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है जिसमें Variable Valve Actuation (VVA) टेक्नोलॉजी शामिल है। यह इंजन 18.1bhp की पावर और 14.2Nm का टॉर्क देता है जो इसे सिटी राइड और हाईवे दोनों पर तेज और स्मूद बनाता है। वहीं, 17-इंच अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर इसे हर तरह की राइडिंग के लिए तैयार करते हैं
