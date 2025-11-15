Hindustan Hindi News
इंतजार खत्म! भारतीय मार्केट में शुरू हुई यामाहा XSR 155 की डिलीवरी, जानिए इसकी खासियत

संक्षेप: यामाहा XSR 155 आखिरकार बाजार में पहुंच चुकी है। बता दें कि कंपनी ने चुनिंदा शहरों में इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। डीलरशिप पर बाइक आते ही इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे हैं

Sat, 15 Nov 2025 04:51 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Yamaha XSR 155arrow

भारत में लंबे समय से इंतजार की जा रही Yamaha XSR 155 आखिरकार बाजार में पहुंच चुकी है। बता दें कि कंपनी ने चुनिंदा शहरों में इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। डीलरशिप पर बाइक आते ही इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे हैं जिनमें नए खरीदार अपनी XSR 155 घर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। यामाहा ने इस नेओ-रेट्रो मोटरसाइकिल की कीमत 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है। इसकी टक्कर सीधे Royal Enfield Hunter 350 और TVS Ronin जैसे पॉपुलर मॉडलों से होगी। ग्लोबल मार्केट में इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय राइडर्स काफी समय से इसके लॉन्च का इंतजार कर रहे थे।

दमदार है बाइक का पावरट्रेन

परफॉर्मेंस के मामले में भी Yamaha XSR 155 किसी से कम नहीं। इसमें वही 155cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है जिसमें Variable Valve Actuation (VVA) टेक्नोलॉजी शामिल है। यह इंजन 18.1bhp की पावर और 14.2Nm का टॉर्क देता है जो इसे सिटी राइड और हाईवे दोनों पर तेज और स्मूद बनाता है। वहीं, 17-इंच अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर इसे हर तरह की राइडिंग के लिए तैयार करते हैं

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

