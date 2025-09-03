इस कंपनी के टू-व्हीलर्स पर ₹15000 का फायदा, शॉपिंग वाउचर भी मिल रहे; हेलमेट, कवर, स्मार्टवॉच भी फ्री

कंपनी के कुछ डीलर्स इस मौके पर 15,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। यानी यामाहा की मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने पर ग्राहकों की तगड़ी बचत होने वाली है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

सितंबर शुरू होते ही कंपनियों ने इस महीने अपनी गाड़ियों पर मिलने वाले डिस्काउंट का भी एलान कर दिया है। दरअसल, सितंबर फेस्टिव मंथ के साथ कई दूसरे इवेंट भी लेकर आया है। इसमें 5 सितंबर को टीचर्स डे भी शामिल है। ऐसे में टीचर्स के लिए इस दिन को खास बनाने के लिए यामाहा गजब का डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, कंपनी के कुछ डीलर्स इस मौके पर 15,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। यानी यामाहा की मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने पर ग्राहकों की तगड़ी बचत होने वाली है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

यामाहा के डीलर्स द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, शिक्षक दिवस के अवसर पर यामाहा स्कूटर की खरीद पर शिक्षकों को कुल 15000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसमें 10 हजार रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट और 5000 रुपए का गिफ्ट वाउचर शामिल है। इस वाउचर के तहत ग्राहकों को एक हेलमेट, बॉडी कवर, स्मार्टवॉच और कैरी बैग दिया जाएगा। वहीं, बाइक खरीदने पर 10000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट और 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। जिसे शॉपिंग मॉल में इस्तेमाल किया जा सकेगा।