इस कंपनी के टू-व्हीलर्स पर ₹15000 का फायदा, शॉपिंग वाउचर भी मिल रहे; हेलमेट, कवर, स्मार्टवॉच भी फ्री
कंपनी के कुछ डीलर्स इस मौके पर 15,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। यानी यामाहा की मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने पर ग्राहकों की तगड़ी बचत होने वाली है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
सितंबर शुरू होते ही कंपनियों ने इस महीने अपनी गाड़ियों पर मिलने वाले डिस्काउंट का भी एलान कर दिया है। दरअसल, सितंबर फेस्टिव मंथ के साथ कई दूसरे इवेंट भी लेकर आया है। इसमें 5 सितंबर को टीचर्स डे भी शामिल है। ऐसे में टीचर्स के लिए इस दिन को खास बनाने के लिए यामाहा गजब का डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, कंपनी के कुछ डीलर्स इस मौके पर 15,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। यानी यामाहा की मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने पर ग्राहकों की तगड़ी बचत होने वाली है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
यामाहा के डीलर्स द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, शिक्षक दिवस के अवसर पर यामाहा स्कूटर की खरीद पर शिक्षकों को कुल 15000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसमें 10 हजार रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट और 5000 रुपए का गिफ्ट वाउचर शामिल है। इस वाउचर के तहत ग्राहकों को एक हेलमेट, बॉडी कवर, स्मार्टवॉच और कैरी बैग दिया जाएगा। वहीं, बाइक खरीदने पर 10000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट और 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। जिसे शॉपिंग मॉल में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Yamaha R15S
₹ 1.67 लाख
Yamaha FZ-FI V3
₹ 1.18 लाख
Yamaha R3
₹ 3.6 लाख
Yamaha FZ X Hybrid
₹ 1.5 लाख
शिक्षकों के लिए टू-व्हीलर की खरीद को आसान बनाने के लिए डीलर्स ने दूसरे ऑफर भी पेश किए हैं। जैसे, इस विशेष ऑफर का लाभ मात्र 500 रुपए में बुकिंग कर उठ सकते हैं। शोरूम में जीरो डाउन पेमेंट EMI सुविधा भी उपलब्ध है। जिससे खरीदार आसानी से हाइब्रिड इंजन वाले बाइक और स्कूटर खरीद सकते हैं। व्हीकल की फाइनेंस के लिए केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल की जरूरत होगी। कंपनी अपने टू-व्हीलर के इंजन पर 10 साल की वारंटी भी दे रही है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।