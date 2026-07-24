गजब है इस स्कूटर की डिमांड! कंपनी के बाकी 8 मॉडलों को बिक्री में पीछे छोड़ा; जून में मिले 22,782 नए ग्राहक
भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो एक बार फिर यामाहा रे ZR (Yamaha RayZR) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो एक बार फिर यामाहा रे ZR (Yamaha RayZR) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। यामाहा रे ZR को बीते महीने कुल 22,782 नए ग्राहक मिले। इस दौरान यामाहा रे ZR की बिक्री में सालाना आधार पर 59.60 पर्सेंट की धमाकेदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 14,274 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
चौथे नंबर पर रही यामाहा R15
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर यामाहा MT15 रही। यामाहा MT15 ने इस दौरान 41.71 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,094 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा FZ रही। यामाहा FZ ने इस दौरान 8.76 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9,824 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने इस दौरान 111.44 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,261 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
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सातवें नंबर पर रही यामाहा Aerox
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर यामाहा फैसीनो रही। यामाहा फैसीनो ने इस दौरान 43.51 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,790 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा XSR रही। यामाहा XSR ने इस दौरान मार्केट में कुल 4,199 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा Aerox रही। यामाहा Aerox ने इस दौरान 16.52 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,455 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।
शून्य यूनिट बिकी यामाहा R3 / MT03
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर यामाहा EC06 रही। यामाहा EC06 को इस दौरान भारतीय मार्केट में कुल 168 नए ग्राहक मिले। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा R3 / MT03 रही। यामाहा R3 / MT03 की जून 2026 में 100 पर्सेंट की गिरावट के साथ शून्य (0) यूनिट बिक्री दर्ज हुई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून 2025 में इसकी कुल 5 यूनिट बिकी थीं। कंपनी के प्रीमियम स्पोर्टी मॉडल्स को भारतीय युवाओं के बीच काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है।
ओवरऑल सेल्स में 49.88% उछाल
अगर यामाहा के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने घरेलू मार्केट में जबरदस्त बढ़त दर्ज की है। बता दें कि जून 2026 में कंपनी की कुल घरेलू बिक्री बढ़कर 66,573 यूनिट तक पहुंच गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून 2025 में कंपनी ने कुल 44,417 यूनिट टू-व्हीलर बेचे थे। इस तरह कंपनी की ओवरऑल डोमेस्टिक सेल्स में सालाना आधार पर 49.88 पर्सेंट यानी कुल 22,156 यूनिट्स का शानदार उछाल देखा गया है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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