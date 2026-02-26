Hindustan Hindi News
कंपनी की सभी मोटरसाइकिल पर भारी पड़ा ये स्कूटर, जनवरी में लोगों ने जमकर खरीदा; सेल में 40% का इजाफा

Feb 26, 2026 03:03 pm IST
यामाहा मोटर इंडिया की जनवरी 2026 की सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी ने बीते महीने कुल 64,299 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज है, जो जनवरी 2025 में बेची गई 55,545 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 15.76% की बढ़ोतरी है।

यामाहा मोटर इंडिया की जनवरी 2026 की सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी ने बीते महीने कुल 64,299 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज है, जो जनवरी 2025 में बेची गई 55,545 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 15.76% की बढ़ोतरी है। महीने-दर-महीने के आधार पर दिसंबर 2025 की 54,914 यूनिट्स की तुलना में बिक्री 17.09% बढ़ी, जो नए साल की शुरुआत में मजबूती का संकेत है। जनवरी 2026 में RayZR 19,815 यूनिट्स के साथ यामाहा का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा, जिसकी कुल घरेलू बिक्री में 30.82% हिस्सेदारी थी।

यामाहा टू-व्हीलर YoY सेल्स जनवरी 2026
1RayZR19,81515,2094,60630.2830.82
2FZ12,47711,3991,0789.4619.4
3MT1511,08110,6404414.1417.23
4R158,3018,264370.4512.91
5Fascino5,6978,261-2,564-31.048.86
6XSR4,08704,087-6.36
7Aerox2,8411,7701,07160.514.42
8R3 / MT0302-2-1000
Total64,29955,5458,75415.76100
यामाहा टू-व्हीलर MoM सेल्स जनवरी 2026
1RayZR19,81514,1535,66240.0125.77
2FZ12,47710,2912,18621.2418.74
3MT1511,0814,4036,678151.678.02
4R158,3015,4532,84852.239.93
5Fascino5,6974,6301,06723.058.43
6XSR4,08714,951-10,864-72.6627.23
7Aerox2,8411,0311,810175.561.88
8R3 / MT0302-2-1000
Total64,29954,9149,38517.09100

जनवरी 2025 में बेची गई 15,209 यूनिट्स के मुकाबले इस स्कूटर ने साल दर साल में 30.28% की अच्छी ग्रोथ दर्ज की। पिछले साल के मुकाबले, दिसंबर 2025 के मुकाबले RayZR में 40.01% की तेज बढ़ोतरी देखी गई। FZ सीरीज 12,477 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही, जिसमें YoY में 9.46% की बढ़ोतरी हुई और यामाहा की कुल बिक्री में 19.40% का योगदान दिया। MT-15 11,081 यूनिट्स और 17.23% शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। जबकि MT-15 के लिए YoY ग्रोथ मामूली 4.14% रही, दिसंबर के कम बेस के कारण MoM में इसमें 151.67% की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई।

R15 ने जनवरी 2026 में 8,301 यूनिट्स दर्ज कीं, जो 0.45% YoY ग्रोथ के साथ काफी हद तक स्थिर रही। पिछले साल के मुकाबले, इसने दिसंबर के मुकाबले 52.23% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की। फैसिनो की बिक्री 5,697 यूनिट रही, जो जनवरी 2025 में 8,261 यूनिट की तुलना में 31.04% YoY गिरावट दिखाती है। हालांकि, दिसंबर के मुकाबले इसमें 23.05% की बढ़ोतरी हुई। XSR ने जनवरी 2026 में 4,087 यूनिट रिकॉर्ड कीं, जिसने कुल बिक्री में 6.36% का योगदान दिया। दिसंबर की 14,951 यूनिट की तुलना में, XSR वॉल्यूम MoM में तेजी से गिरा, जो लॉन्च के बाद ऊंचे बेस के बाद नॉर्मल होने का संकेत देता है।

एरोक्स ने 2,841 यूनिट पोस्ट कीं, जो YoY में 60.51% की मजबूत ग्रोथ और MoM में 175.56% की शानदार बढ़त दिखाती है। R3 / MT-03 लाइनअप ने महीने के दौरान कोई खास वॉल्यूम रिकॉर्ड नहीं किया। यामाहा के जनवरी 2026 के सेल्स स्प्लिट पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि मोटरसाइकिलों का वॉल्यूम में बड़ा हिस्सा बना हुआ है। कुल 64,299 यूनिट्स में से, मोटरसाइकिलों की हिस्सेदारी 35,946 यूनिट्स थी, जो कुल बिक्री का 55.9% है। स्कूटरों ने 28,353 यूनिट्स का योगदान दिया, जो कुल घरेलू बिक्री का 44.1% है। जबकि RayZR के नेतृत्व में यामाहा का स्कूटर पोर्टफोलियो मजबूत बना हुआ है।

