कंपनी की सभी मोटरसाइकिल पर भारी पड़ा ये स्कूटर, जनवरी में लोगों ने जमकर खरीदा; सेल में 40% का इजाफा

Feb 26, 2026 03:03 pm IST

यामाहा मोटर इंडिया की जनवरी 2026 की सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी ने बीते महीने कुल 64,299 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज है, जो जनवरी 2025 में बेची गई 55,545 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 15.76% की बढ़ोतरी है। महीने-दर-महीने के आधार पर दिसंबर 2025 की 54,914 यूनिट्स की तुलना में बिक्री 17.09% बढ़ी, जो नए साल की शुरुआत में मजबूती का संकेत है। जनवरी 2026 में RayZR 19,815 यूनिट्स के साथ यामाहा का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा, जिसकी कुल घरेलू बिक्री में 30.82% हिस्सेदारी थी।

यामाहा टू-व्हीलर YoY सेल्स जनवरी 2026 नं मॉडल जनवरी 2026 जनवरी 2055 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 RayZR 19,815 15,209 4,606 30.28 30.82 2 FZ 12,477 11,399 1,078 9.46 19.4 3 MT15 11,081 10,640 441 4.14 17.23 4 R15 8,301 8,264 37 0.45 12.91 5 Fascino 5,697 8,261 -2,564 -31.04 8.86 6 XSR 4,087 0 4,087 - 6.36 7 Aerox 2,841 1,770 1,071 60.51 4.42 8 R3 / MT03 0 2 -2 -100 0 Total 64,299 55,545 8,754 15.76 100 यामाहा टू-व्हीलर MoM सेल्स जनवरी 2026 नं मॉडल जनवरी 2026 जनवरी 2055 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 RayZR 19,815 14,153 5,662 40.01 25.77 2 FZ 12,477 10,291 2,186 21.24 18.74 3 MT15 11,081 4,403 6,678 151.67 8.02 4 R15 8,301 5,453 2,848 52.23 9.93 5 Fascino 5,697 4,630 1,067 23.05 8.43 6 XSR 4,087 14,951 -10,864 -72.66 27.23 7 Aerox 2,841 1,031 1,810 175.56 1.88 8 R3 / MT03 0 2 -2 -100 0 Total 64,299 54,914 9,385 17.09 100

जनवरी 2025 में बेची गई 15,209 यूनिट्स के मुकाबले इस स्कूटर ने साल दर साल में 30.28% की अच्छी ग्रोथ दर्ज की। पिछले साल के मुकाबले, दिसंबर 2025 के मुकाबले RayZR में 40.01% की तेज बढ़ोतरी देखी गई। FZ सीरीज 12,477 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही, जिसमें YoY में 9.46% की बढ़ोतरी हुई और यामाहा की कुल बिक्री में 19.40% का योगदान दिया। MT-15 11,081 यूनिट्स और 17.23% शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। जबकि MT-15 के लिए YoY ग्रोथ मामूली 4.14% रही, दिसंबर के कम बेस के कारण MoM में इसमें 151.67% की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई।

R15 ने जनवरी 2026 में 8,301 यूनिट्स दर्ज कीं, जो 0.45% YoY ग्रोथ के साथ काफी हद तक स्थिर रही। पिछले साल के मुकाबले, इसने दिसंबर के मुकाबले 52.23% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की। फैसिनो की बिक्री 5,697 यूनिट रही, जो जनवरी 2025 में 8,261 यूनिट की तुलना में 31.04% YoY गिरावट दिखाती है। हालांकि, दिसंबर के मुकाबले इसमें 23.05% की बढ़ोतरी हुई। XSR ने जनवरी 2026 में 4,087 यूनिट रिकॉर्ड कीं, जिसने कुल बिक्री में 6.36% का योगदान दिया। दिसंबर की 14,951 यूनिट की तुलना में, XSR वॉल्यूम MoM में तेजी से गिरा, जो लॉन्च के बाद ऊंचे बेस के बाद नॉर्मल होने का संकेत देता है।