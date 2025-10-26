Hindustan Hindi News
यामाहा के इस स्कूटर ने मचाया तूफान, पिछले महीने 27,280 लोगों ने खरीदकर बना दिया नंबर-1; इसके आगे FZ और R15 भी फेल

यामाहा के इस स्कूटर ने मचाया तूफान, पिछले महीने 27,280 लोगों ने खरीदकर बना दिया नंबर-1; इसके आगे FZ और R15 भी फेल

संक्षेप: यामाहा की बिक्री को रेजर स्कूटर ने तूफानी रफ्तार दी है। सितंबर 2025 में रेजर (RayZR) ने एक बार फिर बाजी मार ली। इसके आगे FZ और R15 की हेकड़ी भी निकल गई। कंपनी बहुत जल्द मार्केट में XSR155 मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sun, 26 Oct 2025 02:12 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सितंबर 2025 का महीना यामाहा मोटर इंडिया (Yamaha Motor India) के लिए बेहद शानदार रहा। एक तरफ जहां पूरे दोपहिया बाजार में नए टैक्स सुधारों और त्योहारी सीजन की शुरुआत से जबरदस्त उछाल आया, वहीं यामाहा ने भी अपनी बिक्री में दमदार ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी ने सितंबर 2025 में कुल 73,307 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल सितंबर 2024 की 66,705 यूनिट्स के मुकाबले 9.90% की शानदार सालाना वृद्धि (YoY) है। इतना ही नहीं, यह अगस्त 2025 में बेची गई 60,413 यूनिट्स से भी 21.34% ज्यादा है, जो दिखाता है कि बिक्री की गति लगातार बढ़ रही है।

बिक्री का लेखा-जोखा: टॉप पर कौन?

यामाहा की बिक्री में स्कूटरों और प्रीमियम बाइक्स का दबदबा साफ नजर आता है।

1- रेजर (RayZR) की बिक्री का नया किंग

रेजर (RayZR) स्कूटर एक बार फिर यामाहा का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बना रहा। सितंबर में इसकी 27,280 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 64.91% की बड़ी छलांग है। रेजर (RayZR) ने यामाहा की कुल बिक्री में 37.21% का सबसे बड़ा योगदान दिया।

2- FZ सीरीज: हमेशा की तरह मजबूत

FZ सीरीज 16,137 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसकी बिक्री में भी 18.51% की अच्छी सालाना वृद्धि दर्ज हुई।

3- MT-15 और R15: मिले-जुले संकेत

MT-15 की 11,695 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, सालाना बिक्री में थोड़ी गिरावट (-4.81%) आई, लेकिन मासिक आधार पर यह 10.20% की बढ़त के साथ ट्रैक पर लौट आई। यामाहा की फ्लैगशिप स्पोर्ट्स बाइक R15 की बिक्री 9,329 यूनिट्स रही। इसमें सालाना गिरावट जरूर दिखी, लेकिन मासिक आधार पर इसने 23.91% का जबरदस्त सुधार किया।

4- एरोक्स 155 की धूम

प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर Aerox 155 ने दमदार प्रदर्शन किया। इसकी 2,901 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 35.43% ज्यादा है।

5- फसिनो (Fascino) और हाई-एंड बाइक्स

फसिनो (Fascino) स्कूटर की बिक्री 5,955 यूनिट्स रही, जिसमें सालाना गिरावट आई, लेकिन मासिक आधार पर इसने 22.81% की अच्छी रिकवरी की। प्रीमियम सेगमेंट में R3/MT-03 की केवल 10 यूनिट्स ही बिकीं, लेकिन अगस्त 2025 की 4 यूनिट्स की तुलना में यह 150% का शानदार मासिक उछाल था।

Q3 2025 का प्रदर्शन: एक सकारात्मक तिमाही

जुलाई से सितंबर 2025 वाली तिमाही (Q3 2025) में भी यामाहा का प्रदर्शन सकारात्मक रहा।कंपनी ने कुल 1,84,085 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 0.72% ज्यादा है। इस तिमाही में भी RayZR (64,372 यूनिट्स) और FZ सीरीज (41,570 यूनिट्स) ने क्रमशः 35.53% और 12.86% की वृद्धि के साथ बिक्री को लीड किया। हालांकि, फसिनो (Fascino) की बिक्री में तिमाही आधार पर 50.25% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो चिंता का विषय हो सकता है।

भविष्य की तैयारी: XSR155 जल्द होगी लॉन्च

यामाहा अब अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी में है। हाल ही में XSR155 को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने की अटकलें तेज हो गई हैं।

कंपनी ने 11 नवंबर को एक इवेंट की घोषणा की है, जिसके बारे में व्यापक रूप से अनुमान लगाया जा रहा है कि यह XSR155 का आधिकारिक लॉन्च होगा। यह नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल लोकप्रिय R15 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। माना जा रहा है कि अपनी क्लासिक स्टाइलिंग और एडवांस परफॉर्मेंस के मिश्रण के साथ XSR155 प्रीमियम 150cc-160cc सेगमेंट में यामाहा की बिक्री को एक बड़ी तेजी देगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
