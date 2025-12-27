इस एक स्कूटर ने कंपनी को बचाया, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं मिली; बाकी सभी 6 मॉडल बुरी तरह हुए फेल
यामाहा मोटर इंडिया की नवंबर 2025 का सेल्स ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी को मंथली और सालाना आधार पर बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। यामाहा ने नवंबर 2025 में कुल 42,025 यूनिट्स बेचीं। यह नवंबर 2024 में बेची गई 55,781 यूनिट्स की तुलना में 24.66% की सालाना गिरावट है।
यामाहा मोटर इंडिया की नवंबर 2025 का सेल्स ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी को मंथली और सालाना आधार पर बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। यामाहा ने नवंबर 2025 में कुल 42,025 यूनिट्स बेचीं। यह नवंबर 2024 में बेची गई 55,781 यूनिट्स की तुलना में 24.66% की सालाना गिरावट है। जबकि, अक्टूबर 2025 में बेची गई 68,375 यूनिट्स की तुलना में 38.54% मंथली गिरावट रही। कंपनी के लिए पिछले महीने सिर्फ RayZR एकमात्र ऐसा स्कूटर रहा जिसे ग्रोथ मिली। चलिए कंपनी की मॉडल वाइज सेल देखते हैं।
|यामाहा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025
|नं
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|RayZR
|21,049
|14,428
|6,621
|45.89
|50.09
|2
|FZ
|6,478
|14,406
|-7,928
|-55.03
|15.41
|3
|Fascino
|5,306
|7,921
|-2,615
|-33.01
|12.63
|4
|R15
|4,257
|7,105
|-2,848
|-40.08
|10.13
|5
|MT15
|3,814
|9,894
|-6,080
|-61.45
|9.08
|6
|Aerox
|1,116
|2,019
|-903
|-44.73
|2.66
|7
|R3 / MT03
|5
|8
|-3
|-37.5
|0.01
|टोटल
|42,025
|55,781
|-13,756
|-24.66
|100
यामाहा की ईयरली सेल्स की बात करें तो RayZR की नवंबर 2025 में 21,049 यूनिट बिकीं। जबकि, नंबवर 2024 में इसकी 14,428 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,621 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 45.89% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 50.09% रहा। FZ की नवंबर 2025 में 6,478 यूनिट बिकीं। जबकि, नंबवर 2024 में इसकी 14,406 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,928 यूनिट कम बिकीं और इसे 55.03% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 15.41% रहा।
फेसिनो की नवंबर 2025 में 5,306 यूनिट बिकीं। जबकि, नंबवर 2024 में इसकी 7,921 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,615 यूनिट कम बिकीं और इसे 33.01% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 12.63% रहा। R15 की नवंबर 2025 में 4,257 यूनिट बिकीं। जबकि, नंबवर 2024 में इसकी 7,105 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,848 यूनिट कम बिकीं और इसे 40.08% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 10.13% रहा।
MT15 की नवंबर 2025 में 3,814 यूनिट बिकीं। जबकि, नंबवर 2024 में इसकी 9,894 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,080 यूनिट कम बिकीं और इसे 61.45% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 9.08% रहा। एरॉक्स की नवंबर 2025 में 1,116 यूनिट बिकीं। जबकि, नंबवर 2024 में इसकी 2,019 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 903 यूनिट कम बिकीं और इसे 44.73% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 2.66% रहा।
R3 / MT03 की नवंबर 2025 में 5 यूनिट बिकीं। जबकि, नंबवर 2024 में इसकी 8 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3 यूनिट कम बिकीं और इसे 37.5% की ग्रोथ मिली। जबकि इसका मार्केट शेयर 0.01% रहा। इस तरह नवंबर 2025 में कंपनी ने कुल 42,025 यूनिट बेचीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 55,781 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 13,756 यूनिट कम बिकीं और इसे 24.66% की सालाना गिरावट मिली।
