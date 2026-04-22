इस कंपनी के टू-व्हीलर्स खरीदने टूट पड़े ग्राहक, हर मॉडल की बिक्री में हुआ इजाफा; कंपनी को 52% की ग्रोथ
यामाहा भले ही देश की टॉप कंपनियों से बिक्री के मामले में काफी पीछे है, लेकिन घर में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दरअसल, मार्च 2026 में कंपनी ने घरेलू बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उसने कुल 76,909 यूनिट की डिलीवरी की, जो मार्च 2025 की 50,473 यूनिट की तुलना में 52.38% की YoY बढ़ोतरी है।
यामाहा भले ही देश की टॉप टू-व्हीलर्स कंपनियों से बिक्री के मामले में काफी पीछे है, लेकिन घर में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दरअसल, मार्च 2026 में कंपनी ने घरेलू बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उसने कुल 76,909 यूनिट की डिलीवरी की, जो मार्च 2025 की 50,473 यूनिट की तुलना में 52.38% की शानदार सालाना (YoY) बढ़ोतरी है। महीने-दर-महीने आधार पर भी यामाहा ने फरवरी 2026 की तुलना में 14.66% की अच्छी ग्रोथ मिली।
यामाहा के लिए सबसे आगे RayZR रहा, जिसकी 25,798 यूनिट बिकीं। यह सालाना आधार पर 77.79% की बढ़ोतरी है। यह यामाहा के स्पोर्टी स्कूटर लाइनअप की मजबूत मांग को दिखाता है। खासकर युवा खरीदारों के बीच ये तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। फेसिनो ने भी 6,671 यूनिट के साथ लगातार योगदान दिया। हालांकि, सालाना आधार पर इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। कंपनी के प्रीमियम परफॉर्मेंस स्कूटर एरॉक्स ने 28.43% की बढ़ोतरी दर्ज की और 2,557 यूनिट तक पहुंच गया।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Yamaha RayZR 125
₹ 73,430 - 85,974
Hero Destini 125
₹ 80,450 - 91,700
Yamaha R15 V4
₹ 1.69 - 1.94 लाख
Yamaha FZ X Hybrid
₹ 1.5 लाख
Yamaha FZ-RAVE
₹ 1.2 लाख
Yamaha FZ-X
₹ 1.2 - 1.3 लाख
मार्च 2026 की सबसे बड़ी खास बातों में से एक XSR थी, जिसकी 6,948 यूनिट बिकीं। एक नए मॉडल के तौर पर, इसने तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की है। उसने यामाहा की कुल बिक्री में अहम योगदान दिया है। महीने-दर-महीने आधार पर, XSR ने 651.95% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की, जो शुरुआती डिमांड में मजबूती और डिलीवरी में तेजी का संकेत है।
|यामाहा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मार्च 2026
|नं
|मॉडल
|मार्च 2026
|मार्च 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|RayZR
|25,798
|14,510
|11,288
|77.79
|33.54
|2
|FZ
|17,227
|11,583
|5,644
|48.73
|22.4
|3
|MT15
|9,343
|9,074
|269
|2.96
|12.15
|4
|R15
|8,133
|6,622
|1,511
|22.82
|10.57
|5
|XSR
|6,948
|0
|6,948
|-
|9.03
|6
|Fascino
|6,671
|6,634
|37
|0.56
|8.67
|7
|एरॉक्स
|2,557
|1,991
|566
|28.43
|3.32
|8
|EC06
|232
|0
|232
|-
|0.3
|9
|R3 / MT03
|0
|59
|-59
|-100
|0
|टोटल
|76,909
|50,473
|26,436
|52.38
|100
यामाहा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो RayZR की मार्च 2026 में 25,798 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 14,510 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,288 यूनिट ज्यादा बिकीं और उसे 77.79% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 33.54% का रहा। FZ की मार्च 2026 में 17,227 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 11,583 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,644 यूनिट ज्यादा बिकीं और उसे 48.73% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 22.4% का रहा।
MT15 की मार्च 2026 में 9,343 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 9,074 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 269 यूनिट ज्यादा बिकीं और उसे 2.96% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 12.15% का रहा। R15 की मार्च 2026 में 8,133 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 6,622 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,511 यूनिट ज्यादा बिकीं और उसे 22.82% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 10.57% का रहा। XSR की मार्च 2026 में 6,948 यूनिट बिकीं। इसका मार्केट शेयर 9.03% का रहा।
फेसिनो की मार्च 2026 में 6,671 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 6,634 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 37 यूनिट ज्यादा बिकीं और उसे 0.56% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 8.67% का रहा। एरॉक्स की मार्च 2026 में 2,557 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1,991 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 566 यूनिट ज्यादा बिकीं और उसे 28.43% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 3.32% का रहा। EC06 की मार्च 2026 में 232 यूनिट बिकीं। इसका मार्केट शेयर 0.3% का रहा। R3 / MT03 0 की मार्च 2026 में 59 यूनिट बिकीं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।