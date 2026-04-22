इस कंपनी के टू-व्हीलर्स खरीदने टूट पड़े ग्राहक, हर मॉडल की बिक्री में हुआ इजाफा; कंपनी को 52% की ग्रोथ

Apr 22, 2026 01:34 pm IST

यामाहा भले ही देश की टॉप कंपनियों से बिक्री के मामले में काफी पीछे है, लेकिन घर में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दरअसल, मार्च 2026 में कंपनी ने घरेलू बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उसने कुल 76,909 यूनिट की डिलीवरी की, जो मार्च 2025 की 50,473 यूनिट की तुलना में 52.38% की YoY बढ़ोतरी है।

यामाहा भले ही देश की टॉप टू-व्हीलर्स कंपनियों से बिक्री के मामले में काफी पीछे है, लेकिन घर में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दरअसल, मार्च 2026 में कंपनी ने घरेलू बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उसने कुल 76,909 यूनिट की डिलीवरी की, जो मार्च 2025 की 50,473 यूनिट की तुलना में 52.38% की शानदार सालाना (YoY) बढ़ोतरी है। महीने-दर-महीने आधार पर भी यामाहा ने फरवरी 2026 की तुलना में 14.66% की अच्छी ग्रोथ मिली।

यामाहा के लिए सबसे आगे RayZR रहा, जिसकी 25,798 यूनिट बिकीं। यह सालाना आधार पर 77.79% की बढ़ोतरी है। यह यामाहा के स्पोर्टी स्कूटर लाइनअप की मजबूत मांग को दिखाता है। खासकर युवा खरीदारों के बीच ये तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। फेसिनो ने भी 6,671 यूनिट के साथ लगातार योगदान दिया। हालांकि, सालाना आधार पर इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। कंपनी के प्रीमियम परफॉर्मेंस स्कूटर एरॉक्स ने 28.43% की बढ़ोतरी दर्ज की और 2,557 यूनिट तक पहुंच गया।

मार्च 2026 की सबसे बड़ी खास बातों में से एक XSR थी, जिसकी 6,948 यूनिट बिकीं। एक नए मॉडल के तौर पर, इसने तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की है। उसने यामाहा की कुल बिक्री में अहम योगदान दिया है। महीने-दर-महीने आधार पर, XSR ने 651.95% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की, जो शुरुआती डिमांड में मजबूती और डिलीवरी में तेजी का संकेत है।

यामाहा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मार्च 2026 नं मॉडल मार्च 2026 मार्च 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 RayZR 25,798 14,510 11,288 77.79 33.54 2 FZ 17,227 11,583 5,644 48.73 22.4 3 MT15 9,343 9,074 269 2.96 12.15 4 R15 8,133 6,622 1,511 22.82 10.57 5 XSR 6,948 0 6,948 - 9.03 6 Fascino 6,671 6,634 37 0.56 8.67 7 एरॉक्स 2,557 1,991 566 28.43 3.32 8 EC06 232 0 232 - 0.3 9 R3 / MT03 0 59 -59 -100 0 टोटल 76,909 50,473 26,436 52.38 100

यामाहा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो RayZR की मार्च 2026 में 25,798 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 14,510 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,288 यूनिट ज्यादा बिकीं और उसे 77.79% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 33.54% का रहा। FZ की मार्च 2026 में 17,227 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 11,583 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,644 यूनिट ज्यादा बिकीं और उसे 48.73% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 22.4% का रहा।

MT15 की मार्च 2026 में 9,343 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 9,074 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 269 यूनिट ज्यादा बिकीं और उसे 2.96% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 12.15% का रहा। R15 की मार्च 2026 में 8,133 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 6,622 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,511 यूनिट ज्यादा बिकीं और उसे 22.82% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 10.57% का रहा। XSR की मार्च 2026 में 6,948 यूनिट बिकीं। इसका मार्केट शेयर 9.03% का रहा।