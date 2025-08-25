Yamaha Sales Breakup July 2025 RayZR, FZ, MT15, R15, Fascino, check all details यामाहा की इस बाइक ने संभाला मोर्चा, FZ और R15 को पीछे छोड़ ये बन गई नंबर-1; बिक्री रेस में सबसे आगे, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Yamaha Sales Breakup July 2025 RayZR, FZ, MT15, R15, Fascino, check all details

यामाहा की इस बाइक ने संभाला मोर्चा, FZ और R15 को पीछे छोड़ ये बन गई नंबर-1; बिक्री रेस में सबसे आगे

यामाहा ने जुलाई 2025 की बिक्री रिपोर्ट शेयर कर दी है। कंपनी की रेजर (RayZR) ने नंबर-1 की पोजिशन हासिल की है। इस रेस में FZ, MT15 और R15 पीछे छूट गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 09:04 PM
यामाहा मोटर इंडिया ने जुलाई 2025 में मिली-जुली सेल्स रिपोर्ट पेश की है, जहां कंपनी की साल-दर-साल (YoY) बिक्री में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं, महीने-दर-महीने (MoM) आंकड़े बेहतर रहे। कंपनी ने जुलाई 2025 में घरेलू बाजार में कुल 50,365 यूनिट्स की बिक्री की है। यह जुलाई 2024 के 55,838 यूनिट्स के मुकाबले 9.80% (5,473 यूनिट्स कम) है। लेकिन, जून 2025 की तुलना में कंपनी ने 13.39% (5,948 यूनिट्स ज्यादा) बिक्री दर्ज की, जो एक पॉजिटिव संकेत है। इस MoM रिकवरी का श्रेय यामाहा के न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटजी और फेस्टिव सीजन की तैयारियों को दिया जा रहा है। हाल ही में कंपनी ने 2025 MT-15 वर्जन (Version) 2.0 साथ ही अपडेटेड फसिनो (Fascino) और रेजर 125 हाइब्रिड (RayZR 125 Hybrid) लॉन्च किए हैं।

मॉडल-वाइज परफॉर्मेंस

1- यामाहा रेजर (Yamaha RayZR) – नंबर-1 बेस्टसेलर

जुलाई 2025 में 16,421 यूनिट की सेल हुई। यह सालना (YoY) आधार पर 11.78% ज्यादा (जुलाई 2024 में 14,690 यूनिट्स) है। वहीं, यह मासिक आधार पर 15.04% से ज्यादा (जून 2025 – 14,274 यूनिट्स) बढ़त है। यामाहा की कुल सेल्स में 32.60% का योगदान रहा। रेजर (RayZR) कंपनी का सबसे बड़ा वॉल्यूम ड्राइवर बना हुआ है।

2- यामाहा FZ – भरोसेमंद परफॉर्मर

जुलाई 2025 में 11,110 यूनिट की सेल हुई। इसने 1.33% से ज्यादा की YoY (जुलाई 2024 – 10,964 यूनिट्स) और 3.19% से ज्यादा की MoM बिक्री हासिल की। लगातार स्टेबल सेल्स के दम पर FZ दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा।

3- यामाहा MT15- गिरावट के बाद रिकवरी

जुलाई 2025 में 8,514 यूनिट की सेल्स हुई है। इसने 13.70% की (जुलाई 2024 – 9,866 यूनिट्स) YoY ग्रोथ हासिल की है। यह MoM आधार पर 19.53% (जून 2025 – 7,125 यूनिट्स) की ग्रोथ है। युवाओं की पहली पसंद MT15 ने महीने-दर-महीने शानदार रिकवरी दिखाई।

4- यामाहा R15 – बड़ी MoM ग्रोथ

जुलाई 2025 की बिक्री 6,623 यूनिट रही। यह सालाना आधार पर (YoY) 23.98% (जुलाई 2024 – 8,712 यूनिट्स) की ग्रोथ है। वहीं, मासिक आधार पर (MoM) 51.21% (जून 2025 – 4,380 यूनिट्स) है। वहीं, R15 की बिक्री में सालाना गिरावट दिखी, लेकिन MoM बेसिस पर यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला मॉडल रहा।

5-यामाहा फसिनो– पीछे छूटा

जुलाई 2025 में इसने 5,450 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। यह सालाना आधार (YoY) पर 45.78% की बढ़त है। इसमें मासिक (MoM) 11.02% की गिरावट थी। बिक्री में गिरावट का कारण नया अपडेटेड फसिनो (Fascino) का इंतजार माना जा रहा है, जिसे अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया है।

6- यामाहा एरोक्स (Yamaha Aerox) और अन्य

यामाहा एरोक्स (Yamaha Aerox) की बिक्री 2,239 यूनिट्स तक पहुंच गई। वहीं, R3/MT03 की मात्र 8 यूनिट सेल हुई। पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ दिखी, लेकिन वॉल्यूम अभी भी लो है।

जुलाई 2025 की सेल्स रिपोर्ट से साफ है कि यामाहा को सालाना स्तर पर चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन RayZR, FZ, MT15 और R15 की मजबूत MoM ग्रोथ फेस्टिव सीजन के लिए पॉजिटिव संकेत है। आने वाले महीनों में नए लॉन्च और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाले स्कूटर्स कंपनी की ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं।

Auto News Hindi

