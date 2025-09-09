Yamaha Sales Breakup Feb 2025 R15, MT-15, RayZR, FZ, Fascino, check all details खुशखबरी! यामाहा ने घटाई RayZR, FZ और MT15 समेत सभी मॉडलों की कीमत, यहां देखें नई प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
खुशखबरी! यामाहा ने घटाई RayZR, FZ और MT15 समेत सभी मॉडलों की कीमत, यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

खुशखबरी! यामाहा ने घटाई RayZR, FZ और MT15 समेत सभी मॉडलों की कीमत, यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

यामाहा ने बाइक्स की कीमतों में भारी कटौती की है। 22 सितंबर 2025 से कंपनी की बाइक और स्कूटर रेंज की कीमतें काफी घट जाएंगी। इससे R15, MT-15, RayZR, FZ, फसिनो समेत यामाहा की बाइक्स की कीमतों में भारी कटौती देखने को मिलेगी। आइए इन पर नजर डालते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 07:12 PM
खुशखबरी! यामाहा ने घटाई RayZR, FZ और MT15 समेत सभी मॉडलों की कीमत, यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

भारत सरकार ने हाल ही में टू-व्हीलर्स पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इसी फैसले का फायदा अब यामाहा (Yamaha Motor (IYM) Pvt. Ltd.) सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि 22 सितंबर 2025 से उनकी पूरी बाइक और स्कूटर रेंज कम कीमतों पर उपलब्ध होगी। सरकार का यह कदम त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए डबल गिफ्ट साबित हो सकता है। आइए यामाहा बाइक्स की नई कीमतों पर नजर डालते हैं।

यामाहा की नई कीमतें और बचत (वैरिएंट-वाइज)

मॉडलपुरानी कीमतनई कीमतकितना सस्ता हुआ
RayZR₹93,760₹86,001₹7,759
Fascino₹1,02,790₹94,281₹8,509
FZ-S Fi Hybrid₹1,45,190₹1,33,159₹12,031
FZ-X Hybrid₹1,49,990₹1,37,560₹12,430
Aerox 155 Version S₹1,53,890₹1,41,137₹12,753
MT15₹1,80,500₹1,65,536₹14,964
R15₹2,12,020₹1,94,439₹17,581

यामाहा (Yamaha) क्यों कर रही है ये कटौती?

यामाहा इंडिया ग्रुप के चेयरमैन इतारू ओटानी ने कहा कि भारत सरकार को धन्यवाद, जिन्होंने समय पर टू-व्हीलर्स पर GST कम किया। यह फैसला त्योहारों में डिमांड को जबरदस्त बढ़ावा देगा। यामाहा पूरी तरह से यह फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने पर गर्व महसूस कर रही है।

इंडस्ट्री पर असर

त्योहारी सीजन से ठीक पहले लिए गए इस फैसले के बाद टू-व्हीलर इंडस्ट्री की सेल्स में बूस्ट देखने को मिलेगा। ग्राहक अब अपनी पसंदीदा बाइक या स्कूटर खरीदने का सपना जल्दी पूरा कर पाएंगे।इसके साथ डीलरशिप्स पर फुटफॉल बढ़ेगा, जिससे उत्साह का माहौल बनेगा। खासकर R15 और Aerox 155 जैसी प्रीमियम बाइक्स और स्कूटर की डिमांड और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है।

अगर आप लंबे समय से यामाहा (Yamaha) लेने का सोच रहे थे, तो 22 सितंबर से पहले बुकिंग करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। त्योहारों में नए ऑफर्स के साथ यह मौका और भी धमाकेदार हो जाएगा।

