ये नई नवेली मोटरसाइकिल बनी गेम चेंजर, 2 महीने में ही बन गई नंबर-1; कंपनी को दिलाई 50% की ग्रोथ

ये नई नवेली मोटरसाइकिल बनी गेम चेंजर, 2 महीने में ही बन गई नंबर-1; कंपनी को दिलाई 50% की ग्रोथ

संक्षेप:

यामाहा इंडिया की टू-व्हीलर सेल्स का मॉडल वाइज ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों शामिल हैं। इस बार कंपनी के लिए जिस मोटरसाइकिल ने बाजी मारी वो XSR रही। कंपनी ने इसे बीते साल नवंबर 2025 में लॉन्च किया था।

Jan 25, 2026 06:11 pm IST Narendra Jijhontiya
यामाहा इंडिया की टू-व्हीलर सेल्स का मॉडल वाइज ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों शामिल हैं। इस बार कंपनी के लिए जिस मोटरसाइकिल ने बाजी मारी वो XSR रही। कंपनी ने इसे बीते साल नवंबर 2025 में लॉन्च किया था। यानी 2 महीने के अंदर ही ये कंपनी की नंबर-1 सेलर बन गई। इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.50 लाख रुपए है। इसके बाद भी ग्राहकों ने इसे जमकर खरीदा। बीते महीने इसकी करीब 15 हजार यूनिट बिकीं। कंपनी को दिसंबर 2024 की तुलना में करीब 50% की ईयरली ग्रोथ मिली। चलिए एक बार सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

यामाहा की मॉडल वाइज टू-व्हीलर सेल्स दिसंबर 2025
नंमॉडलदिसंबर 2025दिसंबर 2024अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1XSR14,951014,951-27.23
2RayZR14,15312,0022,15117.9225.77
3FZ10,2918,5581,73320.2518.74
4R155,4534,2691,18427.739.93
5फेसिनो4,6305,475-845-15.438.43
6MT154,4035,224-821-15.728.02
7एरोक्स1,0311,248-217-17.391.88
8R3 / MT0324-2-500
टोटल54,91436,78018,13449.3100

यामाहा की मॉडल वाइज टू-व्हीलर सेल्स की बात करें तो XSR की दिसंबर 2025 में 14,951 यूनिट बिकीं। वहीं, इसके पास 27.23% मार्केट शेयर रहा। RayZR की दिसंबर 2025 में 14,153 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 12,002 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,151 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.92% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 25.77% मार्केट शेयर रहा। FZ की दिसंबर 2025 में 10,291 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 8,558 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,733 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.25 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 18.74% मार्केट शेयर रहा।

R15 की दिसंबर 2025 में 5,453 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 4,269 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,184 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 27.73 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 9.93% मार्केट शेयर रहा। फेसिनो की दिसंबर 2025 में 4,630 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 5,475 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 845 यूनिट कम बिकीं और इसे 15.43 की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 8.43% मार्केट शेयर रहा। MT15 की दिसंबर 2025 में 4,403 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 5,224 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 821 यूनिट कम बिकीं और इसे 15.72 की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 8.02% मार्केट शेयर रहा।

एरोक्स की दिसंबर 2025 में 1,031 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 1,248 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 217 यूनिट कम बिकीं और इसे 17.39 की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 1.88% मार्केट शेयर रहा। R3 / MT03 की दिसंबर 2025 में 4 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 4 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2 यूनिट कम बिकीं और इसे 50 की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 0% मार्केट शेयर रहा। इस तरह कंपनी ने दिसंबर 2025 में 54,914 यूनिट बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में 36,780 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18,134 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 49.35 की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi bikes

