ये नई नवेली मोटरसाइकिल बनी गेम चेंजर, 2 महीने में ही बन गई नंबर-1; कंपनी को दिलाई 50% की ग्रोथ
यामाहा इंडिया की टू-व्हीलर सेल्स का मॉडल वाइज ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 8 मॉडल बेच रही है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों शामिल हैं। इस बार कंपनी के लिए जिस मोटरसाइकिल ने बाजी मारी वो XSR रही। कंपनी ने इसे बीते साल नवंबर 2025 में लॉन्च किया था। यानी 2 महीने के अंदर ही ये कंपनी की नंबर-1 सेलर बन गई। इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.50 लाख रुपए है। इसके बाद भी ग्राहकों ने इसे जमकर खरीदा। बीते महीने इसकी करीब 15 हजार यूनिट बिकीं। कंपनी को दिसंबर 2024 की तुलना में करीब 50% की ईयरली ग्रोथ मिली। चलिए एक बार सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।
|यामाहा की मॉडल वाइज टू-व्हीलर सेल्स दिसंबर 2025
|नं
|मॉडल
|दिसंबर 2025
|दिसंबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|XSR
|14,951
|0
|14,951
|-
|27.23
|2
|RayZR
|14,153
|12,002
|2,151
|17.92
|25.77
|3
|FZ
|10,291
|8,558
|1,733
|20.25
|18.74
|4
|R15
|5,453
|4,269
|1,184
|27.73
|9.93
|5
|फेसिनो
|4,630
|5,475
|-845
|-15.43
|8.43
|6
|MT15
|4,403
|5,224
|-821
|-15.72
|8.02
|7
|एरोक्स
|1,031
|1,248
|-217
|-17.39
|1.88
|8
|R3 / MT03
|2
|4
|-2
|-50
|0
|टोटल
|54,914
|36,780
|18,134
|49.3
|100
यामाहा की मॉडल वाइज टू-व्हीलर सेल्स की बात करें तो XSR की दिसंबर 2025 में 14,951 यूनिट बिकीं। वहीं, इसके पास 27.23% मार्केट शेयर रहा। RayZR की दिसंबर 2025 में 14,153 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 12,002 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,151 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.92% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 25.77% मार्केट शेयर रहा। FZ की दिसंबर 2025 में 10,291 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 8,558 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,733 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.25 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 18.74% मार्केट शेयर रहा।
R15 की दिसंबर 2025 में 5,453 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 4,269 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,184 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 27.73 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 9.93% मार्केट शेयर रहा। फेसिनो की दिसंबर 2025 में 4,630 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 5,475 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 845 यूनिट कम बिकीं और इसे 15.43 की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 8.43% मार्केट शेयर रहा। MT15 की दिसंबर 2025 में 4,403 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 5,224 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 821 यूनिट कम बिकीं और इसे 15.72 की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 8.02% मार्केट शेयर रहा।
एरोक्स की दिसंबर 2025 में 1,031 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 1,248 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 217 यूनिट कम बिकीं और इसे 17.39 की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 1.88% मार्केट शेयर रहा। R3 / MT03 की दिसंबर 2025 में 4 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 4 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2 यूनिट कम बिकीं और इसे 50 की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 0% मार्केट शेयर रहा। इस तरह कंपनी ने दिसंबर 2025 में 54,914 यूनिट बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में 36,780 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18,134 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 49.35 की ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
