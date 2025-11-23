Hindustan Hindi News
यामाहा के इस स्कूटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो यामाहा RayZR ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Sun, 23 Nov 2025 02:54 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो यामाहा RayZR ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। यामाहा RayZR को बीते महीने कुल 22,738 नए ग्राहक मिले। इस दौरान यामाहा RayZR की बिक्री में 23.23 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2024 में यह आंकड़ा 18,451 यूनिट था। इस बिक्री के दम पर यामाहा RayZR का मार्केट शेयर अकेले 33.25 पर्सेंट रहा। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

30% से ज्यादा घट गई यामाहा R 15 की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर यामाहा एफजेड रही। यामाहा एफजेड ने इस दौरान 9.09 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 16,250 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इसलिए समय यामाहा एमटी 15 रही। यामाहा एमटी 15 ने इस दौरान 1.73 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,173 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा R 15 रही। यामाहा R 15 ने इस दौरान 30.57 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,949 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

सिर्फ 15 यूनिट बिकी यामाहा R3 / MT03

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर यामाहा फेसिनो रहा। यामाहा फेसिनो ने इस दौरान 52.68 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,361 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा एयरोक्स रहा। यामाहा एयरोक्स ने इस दौरान 2.23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,889 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा R3 / MT03 रही। इस मोटरसाइकिल ने बीते महीने 37.50 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 15 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
