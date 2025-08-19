80 के दशक में चलता था इस मोटरसाइकिल का 'सिक्का', अब फिर लौट रही; पहले से ज्यादा दमदार हो गई
इस मोटरसाइकिल में डायमंड-टाइप फ्रेम स्टेबिलिटी प्रदान करती है। इसमें कम्फर्टेबल राइडिंग के लिए टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। इसके सस्पेंशन गड्ढों वाले शहरी रास्ते और तेज रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे, दोनों पर बेहतरीन काम करते हैं।
यामाहा RX350 सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं थी, बल्कि यह भारतीय मोटरसाइकिल इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है। 1980 के दशक की शुरुआत में पेश की गई, राजदूत 350 अपनी जबरदस्त पावर और तेज रफ्तार के साथ-साथ सदाबहार डिजाइन के लिए जल्द ही एक लोकप्रिय बाइक बन गई। अब यामाहा इस रेट्रो मोटरसाइकिल को फिर से बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। इसमें पुरान जमाने के आकर्षण और नए जमाने की टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा।
मॉडर्न डिजाइन वाली क्लासिक मोटरसाइकिल की डिटेल
2025 यामाहा राजदूत 350 के डिजाइन की बात करें तो इसमें गोल हेडलैंप, टियरड्रॉप आकार के फ्यूल टैंक और क्रोम के साथ अपने मूल रूप को बनाए रखेगी। हालांकि, इसमें आज के हिसाब से प्रासंगिक बनाने के लिए LED लाइटिंग, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और एलॉय व्हील जैसे मामूली बदलाव किए गए हैं, फिर भी यह मोटरसाइकिल अपनी रेट्रो अपील बरकरार रखती है। बाइक का एर्गोनॉमिक्स सीधा और कम्फर्टेबल है। इसके चौड़े हैंडलबार राइडर को बेहतर एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। जबकि रेट्रो-प्रेरित ट्विन-पॉड एग्जॉस्ट डिजाइन पुराने जमाने के सवारों की पुरानी यादें ताजा कर देता है।
पुराने राजदूत 350 की सादगी के विपरीत इस वर्जन में कई विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इन अपग्रेड्स ने बाइक को न केवल डेली राइड के लिए बेहतर बनाया, बल्कि आधुनिक ट्रैफिक में भी सुरक्षित बनाया। इसमें LED हेडलैंप और टेल लैंप, फुली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल, डुअल-चैनल ABS, आसान डाउनशिफ्ट के लिए स्लिपर क्लच और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स शामिल है।
सेफ्टी के लिए इसमें ABS के साथ आगे और पीछे डिस्क ब्रेक लगे हैं। बाइक का राइडर स्टांस अग्रेसिव है। इसका वजन घुमावदार सड़कों पर भी इसे चलाने में मदद करता है।
इसमें एक 349cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन शामिल है जो रेट्रो बॉडीवर्क के तहत कंपनी के अनुसार स्मूथ, लेकिन रोमांचक पावर प्रदान करता है। ये इंजन 36 HP की पीक पावर और 32 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। बेहतर हाईवे क्रूजिंग के लिए इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यामाहा ने शहर में उपयोग और लंबी दूरी की यात्रा के लिए इंजन को बेहतर तरीके से ट्यून किया है। एग्जॉस्ट की आवाज धीमी है, फिर भी उस गहरी गड़गड़ाहट की याद दिलाती है जो मूल राजदूत 350 में इस्तेमाल होने वाले सिंगल-सिलेंडर इंजन के कारण लोकप्रिय हो गई थी।
इसके फ्यूल इफिसियंसी की बात करें तो ये बड़ा सिंगल-सिलेंडर इंजन होने के बाद भी 28-32 किमी/लीटर माइलेज देती है। इसमें आधुनिक फ्यूल इंजेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि यह अपनी क्षमता के अनुसार अच्छी फ्यूल इफिसियंसी प्रदान करे। ये डेली की दौड़ या शहर से बाहर जाने के लिए एकदम सही है। सेफ्टी के लिए भी इसमें कई फीचर्स मिलते हैं। जैसे- डुअल-चैनल ABS, हाई-विजिबिलिटी LED लाइटिंग, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ और बेहतर क्रैश सुरक्षा के लिए मजबूत फ्रेम स्ट्रक्चर शामिल है।
राजदूत 350 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 2.20 से 2.40 लाख रुपए के बीच होगी। भारत में इसकी कीमत 1 मार्च, 2021 को प्रकाशित की गई हैं। यह 2025 के आखिर में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। इसकी बुकिंग कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हो सकती है। यामाहा राजदूत स्टैंडर्ड और रेट्रो प्रो वैरिएंट मिल सकते हैं। इसमें कई कलर ऑप्शन जैसे, क्रोम के साथ ग्लॉस ब्लैक, रेट्रो रेड, मेटैलिक ब्लू और विंटेज सिल्वर मिलेंगे।
