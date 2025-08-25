Yamaha R3 and MT03 Sales decline, only 8 units in july 2025 इन दोनों बाइक को नहीं मिल रहे ग्राहक, जुलाई में इनकी मात्र 8 यूनिट सेल हुईं; जानिए फिर कैसे आया बिक्री में उछाल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Yamaha R3 and MT03 Sales decline, only 8 units in july 2025

इन दोनों बाइक को नहीं मिल रहे ग्राहक, जुलाई में इनकी मात्र 8 यूनिट सेल हुईं; जानिए फिर कैसे आया बिक्री में उछाल

जुलाई 2025 में यामाहा R3 (Yamaha R3) और यामाहा (MT-03) की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले महीने इन दोनों की सिर्फ 8 यूनिट बिकी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 10:29 PM
share Share
Follow Us on
इन दोनों बाइक को नहीं मिल रहे ग्राहक, जुलाई में इनकी मात्र 8 यूनिट सेल हुईं; जानिए फिर कैसे आया बिक्री में उछाल

कार निर्माता कंपनी यामाहा (Yamaha) इंडिया की एंट्री-लेवल प्रीमियम बाइक्स R3 और MT-03 की बिक्री में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सेल्स चार्ट में सबसे कम बिक्री इन दोनों मॉडल की है। इनके आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। जुलाई 2025 में इन दोनों बाइक्स की कुल 8 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, पिछले साल और पिछले महीने की तुलना में इसमें अच्छी-खासी बढ़त देखने को मिली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! मारुति 3 सितंबर को लॉन्च करने जा रही ये धाकड़ SUV, क्रेटा से होगीभिड़ंत

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BMW G 310 RR

BMW G 310 RR

₹ 3.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RR 310

TVS Apache RR 310

₹ 2.75 - 3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Ninja 300

Kawasaki Ninja 300

₹ 3.43 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia Tuono 457

Aprilia Tuono 457

₹ 3.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM RC 390

KTM RC 390

₹ 3.23 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia RS 457

Aprilia RS 457

₹ 4.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

भारत में स्पोर्ट बाइक सेगमेंट लगातार बदल रहा है और प्रीमियम बाइक ब्रांड्स के लिए चुनौती और भी बड़ी होती जा रही है। यामाहा (Yamaha) की पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक R3 और स्ट्रीटफाइटर MT-03 को लेकर जुलाई 2025 के सेल्स आंकड़े सामने आए हैं। जुलाई 2025 में इन दोनों की सिर्फ 8 यूनिट्स बिकीं। पिछले साल इसी महीने इसकी 6 यूनिट्स बिकी थीं, यानी 33.33% की सालाना बढ़त (YoY Growth) दर्ज हुई। जून 2025 में पिछले महीने यानी जून 2025 में सिर्फ 5 यूनिट्स बिकी थीं। जुलाई में यह संख्या बढ़कर 8 यूनिट्स हुई, यानी 60% मासिक बढ़त (MoM Growth) रही।

क्यों गिर रही है बिक्री?

हालांकि, आंकड़े ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक बिक्री अब भी बहुत कम है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण माने जा रहे हैं।

हाई प्राइसिंग- यामाहा R3 और MT-03 प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं, जहां खरीदारों की संख्या सीमित है।

सीमित डीलरशिप नेटवर्क- इन बाइक्स की उपलब्धता सिर्फ चुनिंदा शहरों और डीलरशिप तक है।

कड़ी प्रतिस्पर्धा- KTM RC 390, Duke 390 और कावासाकी निंजा 400 (Kawasaki Ninja 400) जैसी बाइक्स इस सेगमेंट में पहले से मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं।

आगे की उम्मीद

प्रीमियम बाइकिंग सेगमेंट भारत में धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यामाहा (Yamaha) को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान मांग में इजाफा होगा। साथ ही अगर कंपनी प्राइसिंग और आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क को और मजबूत करती है, तो R3 और MT-03 की बिक्री बेहतर हो सकती है।

ये भी पढ़ें:यामाहा की इस बाइक ने संभाला मोर्चा, FZ और R15 को पीछे छोड़ ये बन गई नंबर-1

कुल मिलाकर जुलाई 2025 के आंकड़े बताते हैं कि यामाहा R3 (Yamaha R3) और यामाहा MT-03 (Yamaha MT-03) ने भले ही YoY और MoM ग्रोथ दिखाई हो, लेकिन असली चुनौती इनकी बिक्री को स्थिर और बड़े पैमाने पर बढ़ाने की है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।