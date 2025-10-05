गजब! यामाहा ने किया धमाकेदार प्राइस कट! R3 और MT-03 अब हुई बहुत सस्ती, GST कटौती के बाद बस इतने में मिल रही
यामाहा (Yamaha) ने R3 और MT-03 कीमतों में अब 20,000 रुपये की कटौती की है। कीमतों में भारी कटौती से अब ये दोनों बाइक्स अपने सेगमेंट में और भी आकर्षक बन चुकी हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत में नई GST 2.0 टैक्स स्लैब लागू होने के बाद 350cc से कम इंजन वाली मोटरसाइकिलें अब पहले से काफी सस्ती हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यामाहा (Yamaha) के दो प्रीमियम मॉडल्स R3 और MT-03 को मिला है। दोनों बाइक्स के दामों में 20,000 रुपये तक की कमी की गई है, जिससे ये अब अपने सेगमेंट में और भी आकर्षक डील बन चुकी हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
यामाहा R3 और MT-03 की नई कीमतें
यामाहा R3 (Yamaha R3) 321cc की नई कीमत अब 3.39 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये रखी गई है। यामाहा (Yamaha) MT-03 (321cc) की कीमत घटकर 3.30 लाख (एक्स-शोरूम) रह गई है। पहले इन बाइक्स की कीमतें 20,000 तक ज्यादा थीं, लेकिन अब GST घटने से ये सीधे 10% टैक्स स्लैब का फायदा ले रही हैं। इसका मतलब है कि अब R3 और MT-03 पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो रही हैं।
कैसे हुआ ये प्राइस कट?
नई GST 2.0 नीति के तहत सरकार ने 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इससे यामाहा (Yamaha) जैसी कंपनियों ने ग्राहकों तक टैक्स कट का पूरा फायदा पास कर दिया है। यानी न सिर्फ यामाहा (Yamaha) बल्कि आने वाले समय में KTM, सुजुकी, होंडा और TVS जैसी कंपनियों की 300cc से कम बाइक्स के दाम भी घटने की उम्मीद है।
दूसरी बार हुई प्राइस कट
दिलचस्प बात ये है कि यह 2025 में दूसरी बार यामाहा (Yamaha) बाइक्स की कीमतों में कमी हुई है। जनवरी 2025 में कंपनी ने 1.10 लाख तक की भारी कटौती की थी। उस समय यामाहा R3 (Yamaha R3) और MT-03 की कीमतों को इतना घटाया गया कि ये लॉन्च प्राइस (2023) की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ती हो गईं। अब GST के कारण 20,000 की अतिरिक्त कमी ने इन्हें कस्टमर-फ्रेंडली प्राइस ब्रैकेट में ला दिया है।
इंजन और परफॉर्मेंस — पावर में कोई समझौता नहीं
दोनों बाइक्स में वही दमदार इंजन दिया गया है। इसमें 321cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 42 bhp तक की पावर और 29.5 Nm टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स, स्मूद थ्रॉटल रिस्पॉन्स और रेजर-शार्प हैंडलिंग दी गई है। इनका फ्रेम, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप इन्हें हाईवे और सिटी दोनों राइडिंग के लिए परफेक्ट बनाता है। R3 अपनी फुल-फेयरिंग स्टाइलिंग और ट्रैक फील के लिए जानी जाती है, वहीं MT-03 अपने नेकेड डिजाइन और स्ट्रीट राइडिंग डायनेमिक्स के लिए बाइकर्स की फेवरेट है।
