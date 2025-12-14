भारत से उठ गया इन 2 बाइक्स का बोरिया-बिस्तर! डीलरों के पास भी स्टॉक खत्म; कंपनी ने कर दी विदाई

संक्षेप: यामाहा R3 (Yamaha R3) और MT-03 का भारत से बोरिया-बिस्तर उठ गया है। कंपनी ने इसे अब बंद कर दिया है। अब ये बाइक्स डीलरशिप पर भी नहीं मिलेंगी। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि कंपनी ने इसको क्यों बंद किया

Dec 14, 2025 10:39 pm IST

यामाहा (Yamaha) के फैंस के लिए यह खबर थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। जी हां, क्योंकि यामाहा इंडिया (Yamaha India) ने चुपचाप अपनी दो पॉपुलर मिडिलवेट बाइक्स YZF-R3 और MT-03 को भारत में बंद कर दिया है। कंपनी ने इन दोनों मोटरसाइकिलों का इंपोर्ट बंद कर दिया है और देशभर की यामाहा (Yamaha) डीलरशिप्स पर अब इनका जीरो स्टॉक बताया जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों बंद हुई यामाहा R3 और MT-03?

यामाहा R3 (Yamaha R3) और MT-03 को भारत में CBU (Completely Built Unit) के तौर पर लॉन्च किया गया था। यही वजह थी कि इनकी कीमत काफी ज्यादा रखी गई। यामाहा R3 की कीमत 4.65 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये और यामाहा MT-03 की कीमत 4.60 लाख (एक्स-शोरूम) है।

बंद होने का बड़ा कारण?

इन बाइक्स के बंद होने के कारण की बात करें तो ज्यादा कीमत के चलते इन बाइक्स की बिक्री सीमित रही और यामाहा (Yamaha) को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके अलावा भारी डिस्काउंट के बाद भी किस्मत नहीं बदली। इस साल की शुरुआत में यामाहा (Yamaha) ने इन बाइक्स को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए 1.10 लाख की बड़ी कीमत कटौती की थी। इसके बाद GST बदलाव के चलते 20,000 की अतिरिक्त कमी भी की गई। इसके बावजूद बिक्री में खास सुधार नहीं हो पाया और आखिरकार कंपनी को इन्हें बंद करने का फैसला लेना पड़ा।

यामाहा का लाइनअप?

फिलहाल, भारत में यामाहा (Yamaha) के पास परफॉर्मेंस सेगमेंट में कुछ मॉडल उपलब्ध हैं, जिनमें यामाहा R15, यामाहा MT-15, यामाहा XSR 155 (हाल ही में लॉन्च) जैसे मॉडल हैं। मिडिलवेट सेगमेंट में यामाहा (Yamaha) का फिलहाल कोई भी मॉडल बिक्री के लिए मौजूद नहीं है।

क्या वापस आएंगी नई R3 और MT-03?

अच्छी खबर यह है कि यामाहा (Yamaha) ने उम्मीद की एक किरण जरूर छोड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई जेनरेशन यामाहा R3 और MT-03 को भारत में 2026 के मिड तक लॉन्च किया जा सकता है। नई R3 में पहले से ज्यादा फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन मिलने की संभावना है।

यामाहा फैन्स को करना होगा इंतजार