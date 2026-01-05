70 साल पूरे होने का जश्न! एक झटके में हजारों रुपये सस्ती हो गई यामाहा की ये बाइक, जानिए नई कीमत

संक्षेप: इंडिया यामाहा मोटर ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा दिया है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक Yamaha R15 सीरीज पर 5,000 रुपये तक की खास बचत का ऐलान किया है।

Jan 05, 2026 01:10 pm IST

यामाहा मोटर के 70 साल पूरे होने के जश्न को आगे बढ़ाते हुए इंडिया यामाहा मोटर (India Yamaha Motor) ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा दिया है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक Yamaha R15 सीरीज पर 5,000 रुपये तक की खास बचत का ऐलान किया है। यह ऑफर 5 जनवरी से लागू हो चुका है। इस एनिवर्सरी ऑफर के बाद Yamaha R15 की शुरुआती कीमत अब 1,50,700 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) हो गई है। यामाहा का कहना है कि इस पहल का मकसद ज्यादा से ज्यादा बाइक लवर्स तक अपनी आइकॉनिक स्पोर्ट्स बाइक को पहुंचाना है।

10 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा यामाहा R15 ने भारतीय बाजार में एंट्री के बाद से ही एंट्री-लेवल परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल सेगमेंट की तस्वीर बदल दी है। खासतौर पर युवाओं के बीच यह बाइक अपनी रेसिंग से इंस्पायर्ड डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की राइडिंग में मिलने वाले आराम के लिए काफी पॉपुलर रही है। बता दें कि भारत में इस बाइक की अब तक 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन हो चुका है।

दमदार है पावरट्रेन इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो यामाहा R15 में कंपनी का भरोसेमंद 155cc लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है। इसमें यामाहा की खास DiASil सिलेंडर टेक्नोलॉजी और मजबूत Deltabox फ्रेम मिलता है, जो बेहतरीन स्टेबिलिटी और हैंडलिंग देता है। फीचर्स के मामले में भी R15 अपने सेगमेंट में आगे है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, असिस्ट और स्लिपर क्लच, चुनिंदा वेरिएंट्स में क्विक शिफ्टर, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और लिंक्ड-टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक सच्ची स्पोर्ट्स बाइक का अनुभव देते हैं।