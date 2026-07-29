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बैंक में भले ही पड़े हों लाखों, लेकिन इस मोटरसाइकिल को खरीद नहीं पाएंगे; सिर्फ देखकर ही कर लें तसल्ली

By Narendra Jijhontiya
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ये मोटरसाइकिल बिक्री के लिए नहीं है। यह लिवरी खास तौर पर 25 और 26 जुलाई को होने वाले इवेंट में हिस्सा लेने वाली दो DMR रेसिंग R1 सुपरबाइक्स के लिए बनाई गई है। इसका डिजाइन यामाहा के मशहूर राइडर रॉबर्ट्स और 1970 से 1980 के दशक कंपनी की रेसिंग मोटरसाइकिलों से जुड़े यामाहा येलो कलर की याद दिलाता है।

Yamaha R1 SBK Kenny Roberts Livery Is Pure Nostalgia, Not for Sale
इस मोटरसाइकिल को खरीद नहीं पाएंगे
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कई बार ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट तैयार करती हैं, जिन्हें बार-बार देखने के बाद भी मन नहीं भरता। ये कॉन्सेप्ट मॉडल भी हो सकते हैं। इन्हें कंपनी प्रोटोटाइप के तौर पर पेश करती है, जिन्हें देख तो सकते हैं, लेकिन खरीद नहीं सकते। हालांकि, कई प्रोटोटाइप को बाद में प्रोडक्शन मॉडल के तौर पर भी लाया जाता है। यामाहा अब एक ऐसी ही मोटरसाइकिल लेकर आई है। दरअसल, कंपनी ने यामाहा R1 SBK को मिसानो वर्ल्ड सर्किट (Misano World Circuit) पर होने वाले 2026 CIV रेसिंग नाइट के लिए केनी रॉबर्ट्स (Kenny Roberts) से इंस्पायर्ड शानदार कलर स्कीम मिली है।

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कंपनी मोटरसाइकिल की बिक्री नहीं करेगी
जाहिर सी बात है कि ये खास मोटरसाइकिल बिक्री के लिए नहीं है। यह लिवरी खास तौर पर 25 और 26 जुलाई को होने वाले इवेंट में हिस्सा लेने वाली दो DMR रेसिंग R1 सुपरबाइक्स के लिए बनाई गई है। इसका डिजाइन यामाहा के मशहूर राइडर रॉबर्ट्स (Roberts) और 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत की कंपनी की रेसिंग मोटरसाइकिलों से जुड़े यामाहा येलो कलर की याद दिलाता है।

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येलो कलर के साथ ब्लैक-व्हाइट कॉम्बिनेशन
यामाहा R1 की फेयरिंग का ज्यादातर हिस्सा शाइनिंग येलो कलर का है, जबकि ब्लैक और व्हाइट हिस्से इसके सबसे बड़े सरफेस को अलग-अलग दिखाते हैं। इसमें कोई ऐसा पेचीदा पैटर्न नहीं है जो ओरिजिनल आइडिया को पूरी तरह बदल दे। इसके बजाय, यामाहा ने हिस्टोरिकल कलर्स को मौजूदा मोटरसाइकिल पर नैचुरली दिखने दिया है।

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ग्रैंड प्रिक्स मॉडल की तुलना में ज्यादा शार्प
मौजूदा R1 की बॉडीवर्क उन ग्रैंड प्रिक्स (Grand Prix) मोटरसाइकिलों की तुलना में कहीं ज्यादा शार्प है, जिन्होंने इन कलर्स को पॉपुलर किया था। इसका कॉम्पैक्ट हेडलाइट एरिया, लेयर्ड साइड फेयरिंग, एरोडायनामिक विंग्स और ऊंची टेल पीले और ब्लैक कलर्स के कॉम्बिनेशन को एक अलग ही लुक देते हैं। फिर भी पुराना स्पीड-ब्लॉक डिजाइन उन एंगुलर सरफेस पर काफी अच्छी तरह से फिट बैठता है।

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R1 रेस क्लोज्ड-सर्किट मॉडल
मौजूदा यूरोपियन R1 भी अब ट्रैक पर इस्तेमाल के लिए ज्यादा तैयार हो गई है। यामाहा की R1 रेस एक क्लोज्ड-सर्किट मॉडल है जिसमें 998cc का लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-फोर इंजन लगा है और इसमें MotoGP से इंस्पायर्ड एरोडायनामिक विंग्स, अपग्रेडेड सस्पेंशन और ब्रेम्बो (Brembo) ब्रेकिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने कहा है कि R1 के यूरोपियन डेवलपमेंट में रेसिंग और सर्किट राइडिंग पर फोकस किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने इस मोटरसाइकिल में आए खर्च को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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