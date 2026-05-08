इस कंपनी ने अपने सभी टू-व्हीलर्स को कर दिया महंगा, खरीदने पहले देख लो नई प्राइस लिस्ट

कंपनी के सबसे पॉपुलर मॉडल, R15 की कीमतों में 4,900 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो भारत में बिकने वाले सभी यमाहा टू-व्हीलर्स में सबसे ज्यादा भी है। यामाहा के पोर्टफोलियो में शामिल दूसरे मॉडल की कीमतों पर भी एक नजर डाल लेते हैं।

यामाहा मोटर इंडिया ने अपनी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने भारत में EC-06 लॉन्च करने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर सेक्टर में कदम रखा है। अब, मई में कंपनी ने भारत में अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी की है। यामाहा इस कीमत बढ़ोतरी का कुछ क्रेडिट बढ़ती इनपुट लागत, लॉजिस्टिक कॉस्ट और अन्य कारणों को दे रही है। अब यामाहा के टू-व्हीलर्स की एक्स-शोरूम कीमतें बढ़ गई हैं। कंपनी के सबसे पॉपुलर मॉडल, R15 की कीमतों में 4,900 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो भारत में बिकने वाले सभी यमाहा टू-व्हीलर्स में सबसे ज्यादा भी है। यामाहा के पोर्टफोलियो में शामिल दूसरे मॉडल की कीमतों पर भी एक नजर डाल लेते हैं।

XSR 155 की कीमत में 1,000 रुपए तक की बढ़ोतरी

भारतीय बाजार के लिए यामाहा की सबसे नई मोटरसाइकिल XSR 155 है, जो इसके पॉपुलर 155cc प्लेटफॉर्म का एक 'नियो-रेट्रो' वर्जन है। XSR 155 की एक्स-शोरूम कीमत में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, सबसे अफॉर्डेबल 'मेटैलिक ब्लू' वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत अभी भी 1,49,990 रुपए ही है, जिससे इसकी शुरुआती लॉन्च एक्स-शोरूम कीमत 1.5 लाख रुपए बरकरार है। अन्य कलर्स वाले वेरिएंट की कीमत में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

फेसिनो 125 की कीमत में 1,000 रुपए तक की बढ़ोतरी

कंपनी ने हाल ही में फेसिनो 125 स्कूटर को एक नए रियर डिजाइन के साथ अपडेट किया था, जिसमें बदली हुई टेल लाइट्स और नए कलर शामिल थे। मई 2026 के लिए, यामाहा फेसिनो की कीमत में केवल इसके 'हाई-स्पेक डिस्क ब्रेक' वैरिएंट और 'TFT क्लस्टर' वैरिएंट के लिए 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

RayZR 125 की कीमत में 2,200 रुपए तक की बढ़ोतरी

यामाहा के स्पोर्टी स्कूटर RayZR 125 की कीमत में मई 2026 के महीने के लिए 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। RayZR 125 के सभी चारों वैरिएंट की कीमतों में एक समान रूप से 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 76,960 रुपए से 89,760 रुपए के बीच हैं।

एरोक्स 155 की कीमत में 2,800 रुपए तक की बढ़ोतरी

यामाहा Aerox 155 भारत के लिए कंपनी का फ्लैगशिप स्कूटर है। इस स्पोर्टी स्कूटर की कीमत में 2,800 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके दोनों वैरिएंट स्टैंडर्ड एरोक्स 155 और एरोक्स 155 वर्जन S शामिल हैं। बाद वाले वैरिएंट में एक्स्ट्रा फीचर्स और टेक्नोलॉजी दी गई है।

FZ-X की कीमत में 2,800 रुपए तक की बढ़ोतरी

एरोक्स 155 की तरह ही, यामाहा FZ-X की कीमत में भी मई 2026 के महीने में 2,800 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। स्टैंडर्ड FZ-X वैरिएंट की कीमत में 2,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके हायर स्पैक DLX वैरिएंट की कीमत में 2,800 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।