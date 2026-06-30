Yamaha का नया मैक्सी-स्कूटर, मिलेगा 155cc का E20 कंपैटिबल इंजन, गजब है लुक

यामाहा ने अपने नए स्कूटर का डिजाइन पेटेंट फाइल किया है। यह एक मैक्सी स्कूटर है। इसका नाम NMax 155 है। इसका डिजाइन मौजूदा Aerox 155 से बिल्कुल अलग है। यह स्कूटर E20 फ्यूल कंपैटिबल हो सकता है।

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यामाहा भारत में अपने प्रीमियम स्कूटर्स के पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहा है। बीते दिनों खबर थी कि कंपनी Yamaha NMax 155 को 2027 तक भारत में लॉन्च करने की सोच रही है। अब कंपनी ने इस मैक्सी-स्कूटर का डिजाइन पेटेंट फाइल किया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी लॉन्च डेट अब ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट या लॉन्च टाइमलाइन को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

Aerox 155 से बिल्कुल अलग है डिजाइन दिखने में Yamaha NMax 155 का डिजाइन मौजूदा Aerox 155 से बिल्कुल अलग है, लेकिन मैकेनिकी दोनों स्कूटर काफी हद तक एक जैसे हैं। NMax 155 में वही 155cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो ऐरॉक्स 155 में मिलता है। यह इंजन 8,000 rpm पर 15hp की पावर और 6,500 rpm पर 14Nm का टॉर्क जनरेट करता है। भारत में मिलने वाला ऐरोक्स पहले से E20 फ्यूल कंपैटिबल है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि NMax 155 भी E20 कम्पैटिबल इंजन के साथ आएगा।

छोटा है NMax का फ्यूल टैंक साइज और डायमेंशन की बात करें तो NMax 155, ऐरॉक्स से काफी अलग है। इसमें 13-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि ऐरॉक्स में 14-इंच के व्हील्स मिलते हैं। इसकी सीट हाइट 770mm है, जो ऐरॉक्स की 790mm सीट हाइट से कम है। वहीं, इसका व्हीलबेस 1,340mm है और ग्राउंड क्लीयरेंस 125mm रखा गया है। NMax का फ्यूल टैंक 5.5 लीटर का है, जो ऐरॉक्स के 7.1 लीटर टैंक से छोटा है, लेकिन इसके बावजूद यह स्कूटर फुल टैंक के साथ करीब 135 किलोग्राम वजन का है। स्टोरेज के मामले में भी NMax थोड़ा बेहतर है। इसमें 25 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज मिलता है, जबकि ऐरॉक्स में 24.5 लीटर और Hero Xoom 160 में 22 लीटर का स्टोरेज दिया जाता है।

इंटरनैशनल मार्केट में मिलते हैं प्रीमियम फीचर इंटरनैशनल मार्केट में यामाहा NMax 155 कई प्रीमियम फीचर्स के साथ उपलब्ध है। इसमें 4.2-इंच का ब्लूटूथ सपोर्ट वाला कलर TFT डिस्प्ले, की-लेस इग्निशन, फुल LED लाइटिंग, आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम और आगे की तरफ दो स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं, जिनमें एक ओपन और दूसरा बंद स्टोरेज बॉक्स है। सेफ्टी के मामले में भी NMax 155, भारत में बिकने वाले ऐरॉक्स से ज्यादा एडवांस है। इसमें रियर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इंडियन ऐरॉक्स मॉडल में उपलब्ध नहीं हैं।