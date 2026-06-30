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Yamaha का नया मैक्सी-स्कूटर, मिलेगा 155cc का E20 कंपैटिबल इंजन, गजब है लुक

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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यामाहा ने अपने नए स्कूटर का डिजाइन पेटेंट फाइल किया है। यह एक मैक्सी स्कूटर है। इसका नाम NMax 155 है। इसका डिजाइन मौजूदा Aerox 155 से बिल्कुल अलग है। यह स्कूटर E20 फ्यूल कंपैटिबल हो सकता है। 

Yamaha का नया मैक्सी-स्कूटर, मिलेगा 155cc का E20 कंपैटिबल इंजन, गजब है लुक
Yamaha NMax 155
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यामाहा भारत में अपने प्रीमियम स्कूटर्स के पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहा है। बीते दिनों खबर थी कि कंपनी Yamaha NMax 155 को 2027 तक भारत में लॉन्च करने की सोच रही है। अब कंपनी ने इस मैक्सी-स्कूटर का डिजाइन पेटेंट फाइल किया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी लॉन्च डेट अब ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट या लॉन्च टाइमलाइन को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

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Aerox 155 से बिल्कुल अलग है डिजाइन

दिखने में Yamaha NMax 155 का डिजाइन मौजूदा Aerox 155 से बिल्कुल अलग है, लेकिन मैकेनिकी दोनों स्कूटर काफी हद तक एक जैसे हैं। NMax 155 में वही 155cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो ऐरॉक्स 155 में मिलता है। यह इंजन 8,000 rpm पर 15hp की पावर और 6,500 rpm पर 14Nm का टॉर्क जनरेट करता है। भारत में मिलने वाला ऐरोक्स पहले से E20 फ्यूल कंपैटिबल है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि NMax 155 भी E20 कम्पैटिबल इंजन के साथ आएगा।

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छोटा है NMax का फ्यूल टैंक

साइज और डायमेंशन की बात करें तो NMax 155, ऐरॉक्स से काफी अलग है। इसमें 13-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि ऐरॉक्स में 14-इंच के व्हील्स मिलते हैं। इसकी सीट हाइट 770mm है, जो ऐरॉक्स की 790mm सीट हाइट से कम है। वहीं, इसका व्हीलबेस 1,340mm है और ग्राउंड क्लीयरेंस 125mm रखा गया है। NMax का फ्यूल टैंक 5.5 लीटर का है, जो ऐरॉक्स के 7.1 लीटर टैंक से छोटा है, लेकिन इसके बावजूद यह स्कूटर फुल टैंक के साथ करीब 135 किलोग्राम वजन का है। स्टोरेज के मामले में भी NMax थोड़ा बेहतर है। इसमें 25 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज मिलता है, जबकि ऐरॉक्स में 24.5 लीटर और Hero Xoom 160 में 22 लीटर का स्टोरेज दिया जाता है।

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इंटरनैशनल मार्केट में मिलते हैं प्रीमियम फीचर

इंटरनैशनल मार्केट में यामाहा NMax 155 कई प्रीमियम फीचर्स के साथ उपलब्ध है। इसमें 4.2-इंच का ब्लूटूथ सपोर्ट वाला कलर TFT डिस्प्ले, की-लेस इग्निशन, फुल LED लाइटिंग, आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम और आगे की तरफ दो स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं, जिनमें एक ओपन और दूसरा बंद स्टोरेज बॉक्स है। सेफ्टी के मामले में भी NMax 155, भारत में बिकने वाले ऐरॉक्स से ज्यादा एडवांस है। इसमें रियर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इंडियन ऐरॉक्स मॉडल में उपलब्ध नहीं हैं।

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हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि भारत में लॉन्च होने वाले NMax 155 में कंपनी ये सभी फीचर्स देगी या नहीं। फिलहाल Yamaha ने भारत में NMax 155 की लॉन्चिंग और स्पेसिफिकेशन को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि, डिजाइन पेटेंट फाइल होने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर भारतीय बाजार में एंट्री कर सकता है।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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