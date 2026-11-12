Yamaha का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, 108km तक की रेंज, परफॉर्मेंस में 125cc वाले स्कूटर के बराबर

यामाहा का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है। इसका नाम Xenter E है। कंपनी के मुताबिक यह एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 108 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। इसका परफॉर्मेंस 125cc पेट्रोल स्कूटर के बराबर बताया गया है।

यामाहा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर Xenter E को रिवील कर दिया है। यह एक बिग-व्हील इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे खासतौर पर यूरोप के बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी इसे 2027 के स्प्रिंग सीजन में यूरोप में लॉन्च करेगी। इसके साथ ही यामाहा ने पेट्रोल इंजन वाले Xenter का कॉन्सेप्ट भी शोकेस किया है। हालांकि, इसके इंजन और लॉन्च से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दोनों स्कूटर का प्रोडक्शन वियतनाम में किया जाएगा। फिलहाल आइए डीटेल में जानते हैं कंपनी के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या कुछ है खास।

Yamaha Xenter E का डिजाइन यामाहा Xenter E का डिजाइन काफी सिंपल और प्रैक्टिकल रखा गया है। इसके फ्रंट में खास डिजाइन वाला एप्रन, कॉम्पैक्ट हेक्सागोनल हेडलैंप और वर्टिकली लगे DRL एलिमेंट मिलते हैं। इसमें हल्का फ्रंट फेंडर, स्टेप-अप सीट, साइड पैनल पर Xenter E की बैजिंग और वाइड रियर फेंडर दिया गया है। इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसके 16-इंच के अलॉय व्हील्स हैं। इनके साथ आगे 100/80 और पीछे 120/80 साइज के टायर दिए गए हैं। यूरोप में बड़े व्हील्स वाले स्कूटर काफी पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये खराब सड़कों, गड्ढों और ट्राम लाइनों पर बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस देने में मदद करते हैं। Xenter E को प्लैटिनम सिल्वर और मिडनाइट ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। कंपनी इसके लिए कई एक्सेसरीज भी उपलब्ध कराएगी।

108 km की रेंज और इलेक्ट्रिक मोटर यामाहा Xenter E में 3.5kWh का फिक्स्ड लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी के मुताबिक यह एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 108 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। इसका परफॉर्मेंस 125cc पेट्रोल स्कूटर के बराबर बताया गया है। इसमें नया eAxle इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एयर-कूल्ड परमानेंट मैग्नेट मोटर, कंट्रोलर और रिडक्शन गियर को एक यूनिट में जोड़ा गया है। यह मोटर 10bhp की पावर और 33.35Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। रियर व्हील तक पावर बेल्ट ड्राइव के जरिए पहुंचती है।

बैटरी को L-शेप में लगाया गया है, जिससे स्कूटर में फ्लैट फ्लोरबोर्ड और सीट के नीचे सामान रखने की जगह मिलती है। बैटरी को सेफ्टी देने के लिए खास हाउसिंग दी गई है और इसे IP67 रेटिंग मिली है। इसमें 800W का ऑनबोर्ड चार्जर मिलता है, जिससे बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 5.5 घंटे लगते हैं। इसके अलावा कंपनी 2027 की शुरुआत में YOU Charge सब्सक्रिप्शन सर्विस भी शुरू करेगी, जिसके जरिए ग्राहक पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे।

फीचर्स और हार्डवेयर Xenter E में नया अंडरबोन फ्रेम दिया गया है और इसकी सीट की ऊंचाई 790mm है। सस्पेंशन के लिए आगे 100mm ट्रैवल वाले टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे 97mm ट्रैवल वाले ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे 245mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिनके साथ ABS भी मिलता है। राइडर को S, T और E तीन राइडिंग मोड मिलेंगे। S मोड स्पोर्टी राइडिंग, T मोड रोजाना इस्तेमाल और E मोड ज्यादा रेंज हासिल करने के लिए है। इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी दी गई है, जिसका लेवल चुने गए राइडिंग मोड के हिसाब से बदलता है।