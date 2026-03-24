भारतीय ग्राहकों पर चला यामाहा के इस स्कूटर का जादू, लोगों ने खरीद-खरीदकर बना दिया नंबर-1; 61% बढ़ गई बिक्री

Mar 24, 2026 05:10 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई कंपनी की मॉडल वाइज बिक्री के बारे में बात करें तो यामाहा RayZR ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई कंपनी की मॉडल वाइज बिक्री के बारे में बात करें तो यामाहा RayZR ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। यामाहा RayZR को बीते महीने कुल 22,593 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर यामाहा RayZR की बिक्री में 61.26 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 14,010 यूनिट था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

करीब 30% बढ़ गई यामाहा R15 की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर यामाहा एफजेड रही। यामाहा एफजेड ने इस दौरान 75.74 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,852 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा एमटी 15 रही। यामाहा एमटी 15 ने इस दौरान 1.148 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,630 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने इस दौरान 29.19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,346 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।