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भारतीय ग्राहकों पर चला यामाहा के इस स्कूटर का जादू, लोगों ने खरीद-खरीदकर बना दिया नंबर-1; 61% बढ़ गई बिक्री

Mar 24, 2026 05:10 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई कंपनी की मॉडल वाइज बिक्री के बारे में बात करें तो यामाहा RayZR ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों पर चला यामाहा के इस स्कूटर का जादू, लोगों ने खरीद-खरीदकर बना दिया नंबर-1; 61% बढ़ गई बिक्री

भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई कंपनी की मॉडल वाइज बिक्री के बारे में बात करें तो यामाहा RayZR ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। यामाहा RayZR को बीते महीने कुल 22,593 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर यामाहा RayZR की बिक्री में 61.26 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 14,010 यूनिट था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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करीब 30% बढ़ गई यामाहा R15 की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर यामाहा एफजेड रही। यामाहा एफजेड ने इस दौरान 75.74 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,852 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा एमटी 15 रही। यामाहा एमटी 15 ने इस दौरान 1.148 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,630 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने इस दौरान 29.19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,346 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

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बीते महीने 92 यूनिट बिका यामाहा EC06

दूसरी और बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर यामाहा फेसिनो रहा यामाहा फेसिनो ने इस दौरान 26.96 परसेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5798 यूनिट स्कूटर कीबिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा एयरोक्स रहा। यामाहा एयरोक्स ने इस दौरान 12.70 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,938 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि यामाहा XSR ने इस दौरान कुल 924 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इसके अलावा, यामाहा EC06 को इस दौरान 93 नए ग्राहक मिले।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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