30 दिनों में 22,088 लोगों ने खरीदा यह स्कूटर, बिक्री में बना नंबर-1; कंपनी के बाकी 8 मॉडल छूटे पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी सितंबर, 2026 की बात करें तो एक बार फिर यामाहा रे ZR (Yamaha RayZR) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है।

भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी सितंबर, 2026 की बात करें तो एक बार फिर यामाहा रे ZR (Yamaha RayZR) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है। यामाहा रे ZR को बीते महीने कुल 22,088 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान यामाहा रे ZR की बिक्री में सालाना आधार पर 19.03 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी सितंबर, 2025 में यह आंकड़ा 27,280 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही यामाहा फैसीनो बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने इस दौरान 52.81 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,256 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा FZ रही। यामाहा FZ ने इस दौरान 15.83 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,583 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा फैसीनो रही। यामाहा फैसीनो ने इस दौरान 90.58 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,349 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही यामाहा Aerox बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर यामाहा MT15 रही। यामाहा MT15 ने इस दौरान 5.19 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 11,088 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा XSR रही। यामाहा XSR ने इस दौरान डोमेस्टिक मार्केट में कुल 5,509 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा Aerox रही। यामाहा Aerox ने इस दौरान 16.72 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,416 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

जीरो यूनिट बिकी यामाहा R3 / MT03 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर यामाहा EC06 रही। यामाहा EC06 को इस दौरान भारतीय मार्केट में कुल 493 नए ग्राहक मिले। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा R3 / MT03 रही। यामाहा R3 / MT03 की सितंबर 2026 में 100 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ जीरो यूनिट बिक्री हुई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी सितंबर, 2025 में इसकी कुल 10 यूनिट बिकी थीं।