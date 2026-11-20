भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो एक बार फिर यामाहा रे स्कूटर ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच यामाहा के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो एक बार फिर यामाहा रे (Yamaha Ray) स्कूटर ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। यामाहा रे को बीते महीने कुल 22,265 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर यामाहा रे की बिक्री में 2 पर्सेंट की मामूली गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 22,738 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही यामाहा MT-15 बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर यामाहा FZ रही। यामाहा FZ ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,370 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा MT-15 रही। यामाहा MT-15 ने इस दौरान 23 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,227 यूनिट बाइक बेचीं। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने इस दौरान 87 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,835 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रहा यामाहा एरोक्स बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर यामाहा फैसीनो रहा। यामाहा फैसीनो ने इस दौरान 117 पर्सेंट की बंपर सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,613 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा XSR रही। यामाहा XSR ने अक्टूबर, 2026 में कुल 5,218 यूनिट्स बेचीं। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा एरोक्स रहा। यामाहा एरोक्स ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,166 यूनिट स्कूटर की बिक्री दर्ज की।

आठवें नंबर पर रही यामाहा EC06 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर यामाहा EC06 रही। यामाहा EC06 को अक्टूबर 2026 के दौरान भारतीय मार्केट में कुल 457 नए ग्राहक मिले। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा R3 रही। यामाहा R3 की इस दौरान 0 यूनिट बिक्री दर्ज हुई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर 2025 में इसकी कुल 24 यूनिट बेची गई थीं।