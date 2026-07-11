E85 फ्यूल मोटरसाइकिल में अब ये नया ऑप्शन भी मिलेगा, कई गजब के फीचर्स से भी लैस; जानिए कीमत
कंपनी ने FZ का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन लॉन्च किया है, जो E20 से E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड को सपोर्ट करता है। इस लॉन्च के साथ यामाहा फ्लेक्स-फ्यूल सेगमेंट में कदम रखने वाली लेटेस्ट मैन्युफैक्चरर भी बन गई।
देश में अब फ्लेक्स फ्यूल टू-व्हीलर्स की लॉन्च का दौर शुरू हो चुका है। इस लिस्ट में अब नया नाम यामाहा की FZ ब्लू फ्लेक्स (FZ Blue Flex) शामिल हो चुकी है। कंपनी ने FZ का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन लॉन्च किया है, जो E20 से E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड को सपोर्ट करता है। इस लॉन्च के साथ यामाहा फ्लेक्स-फ्यूल सेगमेंट में कदम रखने वाली लेटेस्ट मैन्युफैक्चरर भी बन गई। यामाहा FZ ब्लू फ्लेक्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.24 लाख रुपए है। ये 9 मॉडल वाली FZ लाइनअप में लगभग बीच में आती है। इससे पहले सुज़ुकी जिक्सर SF 250 FFV, हीरो स्प्लेंडर और HF डीलक्स भी फ्लेक्स फ्यूल सपोर्ट के साथ लॉन्च हो चुकी हैं।
FZ ब्लू फ्लेक्स में वही 149cc का एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो बाकी FZ रेंज में मिलता है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि यह ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड पर चल सके। इसकी पीक पावर 7,250rpm पर 11.7hp और टॉर्क 6,000rpm पर 12.8Nm है, जो स्टैंडर्ड FZ के मुकाबले 0.7hp और 0.5Nm कम है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण फ्लेक्स-फ्यूल इंजन में पावर में ऐसी कमी आना आम बात है।
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Yamaha FZ-FI V3
₹ 1.08 लाख
TVS Apache RTR 160 4V
₹ 1.19 - 1.37 लाख
Yamaha FZ Blue Flex
₹ 1.24 लाख
TVS Apache RTR 160
₹ 1.12 - 1.27 लाख
Hero Xtreme 160R
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TVS Apache RTR 180
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FZ कभी भी 150cc सेगमेंट की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल नहीं रही है, और ब्लू फ्लेक्स की कम पावर इसे कुछ प्रीमियम स्पोर्टी 125cc कम्यूटर बाइक के परफॉर्मेंस लेवल के करीब ले आती है। एक खास बदलाव इसका कम ग्राउंड क्लीयरेंस है, जो दूसरे FZ वैरिएंट के 165mm से घटकर 135mm हो गया है। इसका कर्ब वेट 139kg है, जो FZ Rave से 3kg ज्यादा है।
इस मोटरसाइकिल में FZ Rave वाले LED हेडलैंप, फ्यूल टैंक, फॉक्स एयर वेंट्स और सिंगल-पीस सीट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक और सिंगल-चैनल ABS भी वही हैं। ये सिर्फ मेटैलिक ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। शुरुआत में इसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में यामाहा की 'ब्लू स्क्वायर' प्रीमियम डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा।
यामाहा R6 का प्रोडक्शन बंद
यामाहा अपने पोर्टफोलियो की सबसे पुरानी और पॉपुलर मोटरसाइकिल R6 का प्रोडक्शन जल्द ही बंद करने वाली है। दरअसल, यामाहा R6 को लगभग 27 साल हो गए हैं। इस मोटरसाइकिल की शुरुआत 1999 में हुई थी। यह अब तक की सबसे आइकॉनिक और पहचानी जाने वाली स्पोर्टबाइक में से एक बन गई है। जबकि यूरो 5 उत्सर्जन मानदंड लागू होने के बाद 2021 में इसकी बिक्री एक रोड बाइक के रूप में बंद हो गई, फिर भी इसे पिछले 5 सालों से केवल ट्रैक मॉडल के रूप में पेश किया गया था। कंपनी की प्रेस रिलीज के अनुसार, "यामाहा R6 रेस बेस मॉडल" नामक ट्रैक-ओनली मॉडल की डिलीवरी फरवरी 2027 में शुरू होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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