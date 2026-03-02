मेटालिक ब्लैक अवतार में आई यामाहा की ये भौकाली बाइक, कीमत मात्र ₹1.58 लाख; पुरानी क्लासिक डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी
यामाहा की XSR155 बाइक अब नए अवतार में आ गई है। कंपनी ने इसको ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया है। यामाहा (Yamaha) ने इसको ₹1.58 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
जापानी दोपहिया दिग्गज इंडिया यामाहा मोटर (India Yamaha Motor) ने अपनी पॉपुलर मॉडर्न-रेट्रो बाइक यामाहा XSR155 (Yamaha XSR155) को अब नए मेटालिक ब्लैक (Metallic Black) शेड में लॉन्च कर दिया है। इस नए वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में ₹1,58,990 (एक्स-शोरूम) रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Yamaha XSR 155
₹ 1.5 - 1.59 लाख
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.55 - 1.74 लाख
KTM 160 Duke
₹ 1.71 - 1.79 लाख
TVS Apache RTR 180
₹ 1.25 - 1.28 लाख
Bajaj Pulsar N250
₹ 1.53 लाख
Keeway K300 SF
₹ 1.57 लाख
इस वैरिएंट में क्या है नया?
नए मेटालिक ब्लैक XSR155 (Metallic Black XSR155) में सबसे बड़ा आकर्षण इसका डीप ब्लैक कलर और साथ में मिलने वाले गोल्डन USD (Upside Down) फ्रंट फोर्क्स हैं। ब्लैक और गोल्ड का यह कॉम्बिनेशन बाइक को सड़क पर अलग ही पहचान देता है। इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, मिनिमलिस्ट बॉडीवर्क, रेट्रो इंस्पायर्ड डिजाइन, प्रीमियम रोड प्रेजेंस देखने को मिलता है। इन सबके साथ यह बाइक क्लासिक लुक और स्पोर्टी फील का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है।
ग्राहकों की डिमांड पर आया ब्लैक अवतार
कंपनी के मुताबिक, XSR155 को पिछले साल लॉन्च के बाद से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। खासतौर पर युवाओं ने इसके मॉडर्न-रेट्रो स्टाइल को खूब पसंद किया, जब ग्राहकों ने ब्लैक कलर की डिमांड की, तो यामाहा (Yamaha) ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए यह नया शेड पेश कर दिया।
क्यों खास है XSR155?
XSR155 उन राइडर्स के लिए है, जो रेट्रो स्टाइलिंग, दमदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम फिनिश और अलग पहचान चाहते हैं। यह बाइक यामाहा (Yamaha) की मॉडर्न रेट्रो स्पोर्ट (Modern Retro Sport) फिलॉसफी पर आधारित है, जिसमें पुरानी क्लासिक डिजाइन को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है।
मार्केट में क्या होगा असर?
भारत में 150-160cc सेगमेंट काफी प्रतिस्पर्धी है, लेकिन XSR155 का स्टाइल और ब्रांड वैल्यू इसे अलग बनाते हैं। नए मेटालिक ब्लैक (Metallic Black) शेड के साथ यह बाइक अब और ज्यादा युवाओं को आकर्षित कर सकती है। अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं, जो भीड़ में अलग दिखे और राइडिंग का मजा भी दे, तो XSR155 का यह नया अवतार आपका ध्यान जरूर खींचेगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।