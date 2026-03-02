Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मेटालिक ब्लैक अवतार में आई यामाहा की ये भौकाली बाइक, कीमत मात्र ₹1.58 लाख; पुरानी क्लासिक डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी

Mar 02, 2026 02:04 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

यामाहा की XSR155 बाइक अब नए अवतार में आ गई है। कंपनी ने इसको ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया है। यामाहा (Yamaha) ने इसको ₹1.58 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मेटालिक ब्लैक अवतार में आई यामाहा की ये भौकाली बाइक, कीमत मात्र ₹1.58 लाख; पुरानी क्लासिक डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी

जापानी दोपहिया दिग्गज इंडिया यामाहा मोटर (India Yamaha Motor) ने अपनी पॉपुलर मॉडर्न-रेट्रो बाइक यामाहा XSR155 (Yamaha XSR155) को अब नए मेटालिक ब्लैक (Metallic Black) शेड में लॉन्च कर दिया है। इस नए वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में ₹1,58,990 (एक्स-शोरूम) रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:लूट लो मौका! सितंबर में ₹50000 की छूट के साथ मिल रही ये मारुति कार

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Yamaha XSR 155

Yamaha XSR 155

₹ 1.5 - 1.59 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.55 - 1.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM 160 Duke

KTM 160 Duke

₹ 1.71 - 1.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RTR 180

TVS Apache RTR 180

₹ 1.25 - 1.28 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar N250

Bajaj Pulsar N250

₹ 1.53 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Keeway K300 SF

Keeway K300 SF

₹ 1.57 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इस वैरिएंट में क्या है नया?

नए मेटालिक ब्लैक XSR155 (Metallic Black XSR155) में सबसे बड़ा आकर्षण इसका डीप ब्लैक कलर और साथ में मिलने वाले गोल्डन USD (Upside Down) फ्रंट फोर्क्स हैं। ब्लैक और गोल्ड का यह कॉम्बिनेशन बाइक को सड़क पर अलग ही पहचान देता है। इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, मिनिमलिस्ट बॉडीवर्क, रेट्रो इंस्पायर्ड डिजाइन, प्रीमियम रोड प्रेजेंस देखने को मिलता है। इन सबके साथ यह बाइक क्लासिक लुक और स्पोर्टी फील का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है।

ग्राहकों की डिमांड पर आया ब्लैक अवतार

कंपनी के मुताबिक, XSR155 को पिछले साल लॉन्च के बाद से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। खासतौर पर युवाओं ने इसके मॉडर्न-रेट्रो स्टाइल को खूब पसंद किया, जब ग्राहकों ने ब्लैक कलर की डिमांड की, तो यामाहा (Yamaha) ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए यह नया शेड पेश कर दिया।

क्यों खास है XSR155?

XSR155 उन राइडर्स के लिए है, जो रेट्रो स्टाइलिंग, दमदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम फिनिश और अलग पहचान चाहते हैं। यह बाइक यामाहा (Yamaha) की मॉडर्न रेट्रो स्पोर्ट (Modern Retro Sport) फिलॉसफी पर आधारित है, जिसमें पुरानी क्लासिक डिजाइन को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है।

ये भी पढ़ें:लूट लो मौका! सितंबर में ₹50000 की छूट के साथ मिल रही ये मारुति कार

मार्केट में क्या होगा असर?

भारत में 150-160cc सेगमेंट काफी प्रतिस्पर्धी है, लेकिन XSR155 का स्टाइल और ब्रांड वैल्यू इसे अलग बनाते हैं। नए मेटालिक ब्लैक (Metallic Black) शेड के साथ यह बाइक अब और ज्यादा युवाओं को आकर्षित कर सकती है। अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं, जो भीड़ में अलग दिखे और राइडिंग का मजा भी दे, तो XSR155 का यह नया अवतार आपका ध्यान जरूर खींचेगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।