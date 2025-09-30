बादशाह बना ये यामाहा का स्कूटर, महीने भर में 20,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा; कंपनी का बेस्ट सेलर मॉडल बना

यामाहा का रेजर स्कूटर कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया है। पिछले महीने इसको 20,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा। आइए अन्य मॉडलों की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

यामाहा मोटर इंडिया ने अगस्त 2025 में 60,413 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की। यह पिछले साल अगस्त 2024 की तुलना में मामूली 0.30% YoY ग्रोथ रही, जब कंपनी ने 60,231 यूनिट्स बेची थीं। लेकिन, महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया और जुलाई 2025 में इसकी बिक्री 50,365 यूनिट से ज्यादा हुई। कंपनी की बिक्री में 19.95% की ग्रोथ दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स डिटेल्स जानते हैं।

मॉडल-वाइज सेल्स ब्रेकअप

यामाहा की घरेलू बिक्री (सालाना तुलना – अगस्त 2025 बनाम अगस्त 2024) क्रम मॉडल अगस्त-25 अगस्त-24 अंतर ग्रोथ % (YoY) % शेयर (अगस्त-25) 1 RayZR 20,671 16,264 4,407 27.10% 34.22% 2 FZ 14,323 12,253 2,070 16.89% 23.71% 3 MT15 10,613 9,929 684 6.89% 17.57% 4 R15 7,529 8,583 -1,054 -12.28% 12.46% 5 Fascino 4,849 11,128 -6,279 -56.43% 8.03% 6 Aerox 2,424 1,998 426 21.32% 4.01% 7 R3 / MT03 4 76 -72 -94.74% 0.01% कुल 60,413 60,231 182 0.30% 100%

क्रम मॉडल अगस्त-25 जुलाई-25 अंतर ग्रोथ % (MoM) % शेयर (जुलाई-25) 1 RayZR 20,671 16,421 4,250 25.88% 32.60% 2 FZ 14,323 11,110 3,213 28.92% 22.06% 3 MT15 10,613 8,514 2,099 24.65% 16.90% 4 R15 7,529 6,623 906 13.68% 13.15% 5 Fascino 4,849 5,450 -601 -11.03% 10.82% 6 Aerox 2,424 2,239 185 8.26% 4.45% 7 R3 / MT03 4 8 -4 -50.00% 0.02% कुल 60,413 50,365 10,048 19.95% 100%

RayZR – सेल्स का सुपरस्टार यामाहा का प्रमुख स्कूटर रेजर (RayZR) अगस्त 2025 में सबसे ज्यादा 20,671 यूनिट्स बिका। यह सालाना आधार पर 27.10% ग्रोथ और मासिक आधार पर 25.88% ग्रोथ रही। यह मॉडल यामाहा के लिए सबसे बड़ा वॉल्यूम ड्राइवर साबित हुआ।

FZ – धाकड़ कम्यूटर बाइक FZ सीरीज ने अगस्त 2025 में 14,323 यूनिट्स बेचीं। इसकी सालाना ग्रोथ 16.89% और मासिक ग्रोथ 28.92% रही। लगातार बढ़ती डिमांड इसे कम्यूटर सेगमेंट का भरोसेमंद विकल्प बना रही है।

MT-15 – युवाओं की पसंद MT-15 की 10,613 यूनिट्स बिकीं, जो YoY आधार पर 6.89% और MoM आधार पर 24.65% की बढ़ोतरी है। यह बाइक खासतौर पर युवाओं में पॉपुलर बनी हुई है।

R15 – हल्की गिरावट, फिर भी दमदार R15 की अगस्त 2025 में 7,529 यूनिट्स बिकीं। साल भर की तुलना में यह 12.28% गिरावट रही, लेकिन जुलाई 2025 की तुलना में 13.68% ग्रोथ ने इसे थोड़ी राहत दी। कंपनी जल्द ही 11 नवंबर को एक नई बाइक लॉन्च करने वाली है, जिसे XSR155 माना जा रहा है।

फसीनो (Fascino) – सबसे बड़ी गिरावट फसीनो (Fascino) स्कूटर की बिक्री में बड़ी गिरावट आई। अगस्त 2025 में सिर्फ 4,849 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 56.43% कम है। मासिक आधार पर भी इसमें 11.03% की गिरावट आई।

Aerox 155 – स्पोर्टी स्कूटर की बढ़ती डिमांड Aerox 155 ने अच्छा प्रदर्शन किया, अगस्त 2025 में इसकी 2,424 यूनिट्स बिकीं। सालाना 21.32% ग्रोथ और मासिक 8.26% ग्रोथ ने इसे मजबूती दी।

R3 / MT-03 – प्रीमियम सेगमेंट में संकट R3 और MT-03 की अगस्त 2025 में सिर्फ 4 यूनिट्स बिकीं। यह पिछले साल की तुलना में 94.74% गिरावट और जुलाई 2025 की तुलना में 50% गिरावट है।

कुल प्रदर्शन इसकी YoY ग्रोथ मामूली रूप से 0.30% और MoM ग्रोथ 19.95% रही। कंपनी की टॉप परफॉर्मर RayZR, FZ और MT-15 रही। वहीं, कंपनी की सबसे कमजोर कड़ी Fascino और R3 / MT-03 रही।