बादशाह बना ये यामाहा का स्कूटर, महीने भर में 20,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा; कंपनी का बेस्ट सेलर मॉडल बना
यामाहा का रेजर स्कूटर कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया है। पिछले महीने इसको 20,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा। आइए अन्य मॉडलों की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
यामाहा मोटर इंडिया ने अगस्त 2025 में 60,413 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की। यह पिछले साल अगस्त 2024 की तुलना में मामूली 0.30% YoY ग्रोथ रही, जब कंपनी ने 60,231 यूनिट्स बेची थीं। लेकिन, महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया और जुलाई 2025 में इसकी बिक्री 50,365 यूनिट से ज्यादा हुई। कंपनी की बिक्री में 19.95% की ग्रोथ दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Yamaha RayZR 125
₹ 79,430 - 92,970
Honda Activa 125
₹ 96,270 - 1 लाख
Yamaha FZ-FI V3
₹ 1.18 लाख
Yamaha FZ X Hybrid
₹ 1.5 लाख
Yamaha FZ-S Fi Hybrid
₹ 1.45 लाख
Yamaha FZ-X
₹ 1.38 - 1.42 लाख
मॉडल-वाइज सेल्स ब्रेकअप
यामाहा की घरेलू बिक्री (सालाना तुलना – अगस्त 2025 बनाम अगस्त 2024)
|क्रम
|मॉडल
|अगस्त-25
|अगस्त-24
|अंतर
|ग्रोथ % (YoY)
|% शेयर (अगस्त-25)
|1
|RayZR
|20,671
|16,264
|4,407
|27.10%
|34.22%
|2
|FZ
|14,323
|12,253
|2,070
|16.89%
|23.71%
|3
|MT15
|10,613
|9,929
|684
|6.89%
|17.57%
|4
|R15
|7,529
|8,583
|-1,054
|-12.28%
|12.46%
|5
|Fascino
|4,849
|11,128
|-6,279
|-56.43%
|8.03%
|6
|Aerox
|2,424
|1,998
|426
|21.32%
|4.01%
|7
|R3 / MT03
|4
|76
|-72
|-94.74%
|0.01%
|कुल
|60,413
|60,231
|182
|0.30%
|100%
|क्रम
|मॉडल
|अगस्त-25
|जुलाई-25
|अंतर
|ग्रोथ % (MoM)
|% शेयर (जुलाई-25)
|1
|RayZR
|20,671
|16,421
|4,250
|25.88%
|32.60%
|2
|FZ
|14,323
|11,110
|3,213
|28.92%
|22.06%
|3
|MT15
|10,613
|8,514
|2,099
|24.65%
|16.90%
|4
|R15
|7,529
|6,623
|906
|13.68%
|13.15%
|5
|Fascino
|4,849
|5,450
|-601
|-11.03%
|10.82%
|6
|Aerox
|2,424
|2,239
|185
|8.26%
|4.45%
|7
|R3 / MT03
|4
|8
|-4
|-50.00%
|0.02%
|कुल
|60,413
|50,365
|10,048
|19.95%
|100%
RayZR – सेल्स का सुपरस्टार
यामाहा का प्रमुख स्कूटर रेजर (RayZR) अगस्त 2025 में सबसे ज्यादा 20,671 यूनिट्स बिका। यह सालाना आधार पर 27.10% ग्रोथ और मासिक आधार पर 25.88% ग्रोथ रही। यह मॉडल यामाहा के लिए सबसे बड़ा वॉल्यूम ड्राइवर साबित हुआ।
FZ – धाकड़ कम्यूटर बाइक
FZ सीरीज ने अगस्त 2025 में 14,323 यूनिट्स बेचीं। इसकी सालाना ग्रोथ 16.89% और मासिक ग्रोथ 28.92% रही। लगातार बढ़ती डिमांड इसे कम्यूटर सेगमेंट का भरोसेमंद विकल्प बना रही है।
MT-15 – युवाओं की पसंद
MT-15 की 10,613 यूनिट्स बिकीं, जो YoY आधार पर 6.89% और MoM आधार पर 24.65% की बढ़ोतरी है। यह बाइक खासतौर पर युवाओं में पॉपुलर बनी हुई है।
R15 – हल्की गिरावट, फिर भी दमदार
R15 की अगस्त 2025 में 7,529 यूनिट्स बिकीं। साल भर की तुलना में यह 12.28% गिरावट रही, लेकिन जुलाई 2025 की तुलना में 13.68% ग्रोथ ने इसे थोड़ी राहत दी। कंपनी जल्द ही 11 नवंबर को एक नई बाइक लॉन्च करने वाली है, जिसे XSR155 माना जा रहा है।
फसीनो (Fascino) – सबसे बड़ी गिरावट
फसीनो (Fascino) स्कूटर की बिक्री में बड़ी गिरावट आई। अगस्त 2025 में सिर्फ 4,849 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 56.43% कम है। मासिक आधार पर भी इसमें 11.03% की गिरावट आई।
Aerox 155 – स्पोर्टी स्कूटर की बढ़ती डिमांड
Aerox 155 ने अच्छा प्रदर्शन किया, अगस्त 2025 में इसकी 2,424 यूनिट्स बिकीं। सालाना 21.32% ग्रोथ और मासिक 8.26% ग्रोथ ने इसे मजबूती दी।
R3 / MT-03 – प्रीमियम सेगमेंट में संकट
R3 और MT-03 की अगस्त 2025 में सिर्फ 4 यूनिट्स बिकीं। यह पिछले साल की तुलना में 94.74% गिरावट और जुलाई 2025 की तुलना में 50% गिरावट है।
कुल प्रदर्शन
इसकी YoY ग्रोथ मामूली रूप से 0.30% और MoM ग्रोथ 19.95% रही। कंपनी की टॉप परफॉर्मर RayZR, FZ और MT-15 रही। वहीं, कंपनी की सबसे कमजोर कड़ी Fascino और R3 / MT-03 रही।
यामाहा को आने वाले महीनों में और फायदा मिलने की उम्मीद है। हाल ही में GST कट की वजह से स्कूटर और मोटरसाइकिलों की कीमतें घटी हैं। फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, जब आमतौर पर ऑटोमोबाइल सेल्स में बूम आता है। RayZR, FZ और MT15 जैसी बाइक्स की डिमांड और बढ़ सकती है, वहीं R15 का अपकमिंग अपडेट युवाओं को आकर्षित कर सकता है। अगस्त की तेज ग्रोथ बताती है कि यामाहा फेस्टिव महीनों में धमाकेदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।