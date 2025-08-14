यामाहा ने लॉन्च किए 2 नए हाइब्रिड स्कूटर, कई गजब हाई-टेक फीचर्स से लैस; कीमत मात्र ₹79,340 से शुरू

यामाहा (Yamaha) ने एक नया 125cc हाइब्रिड स्कूटर लॉन्च कर दिया है, जिसमें दमदार टेक, स्मार्ट फीचर्स और धांसू नए कलर ऑप्शन मिलते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टू-व्हीलर निर्माता कंपनी यामाहा (Yamaha) ने अपने 125cc Fi हाइब्रिड स्कूटर रेंज को और भी स्मार्ट और स्टाइलिश बना दिया है। अब फसिनो Fi हाइब्रिड 125 (Fascino 125 Fi Hybrid) और रेजर 125 Fi हाइब्रिड (RayZR 125 Fi Hybrid) में नए हाई-टेक फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बेहतर परफॉर्मेंस और फ्रेश कलर ऑप्शन भी मिलेंगे, जिससे राइडिंग पहले से ज्यादा कनेक्टेड और मजेदार हो जाती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इनहैंस्ड पावर असिस्ट



अब इस स्कूटर में पिकअप और भी जोरदार होगा। जी हां, क्योंकि अब इसमें नया इनहैंस्ड पावर असिस्ट (Enhanced Power Assist) फंक्शन मिलेगा, जो यामाहा (Yamaha) की असली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा।

हाई-परफॉर्मेंस बैटरी से ज्यादा टॉर्क अब हाई-परफॉर्मेंस बैटरी से ज्यादा टॉर्क मिलता है, जिससे स्टार्ट, चढ़ाई या लोड के साथ भी स्मूद और पावरफुल राइडिंग मिलती है। इसमें SMG (Smart Motor Generator), सायलेंट स्टार्ट (Silent Start) और स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम (Stop & Start System -SSS) के साथ बेहतरीन फ्यूल एफिशियंसी और आरामदायक राइडिंग मिलती है।

हाई-टेक TFT डिस्प्ले और नेविगेशन फसिनो S (Fascino S) में अब हाई-टेक TFT डिस्प्ले और नेविगेशन सिस्टम मिलता है। इसमें कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ टर्न-बाय-टर्न (TBT) नेविगेशन भी दिए गए हैं। Y-Connect ऐप से स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, गूगल मैप्स (Google Maps) सपोर्ट के साथ रियल-टाइम डायरेक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा इंटरसेक्शन अलर्ट, रोड नेम्स और अब आसान नेविगेशन से झंझट-फ्री राइड मिलेगी।

नए कलर्स में और ज्यादा स्टाइल फसिनो S 125 Fi हाइब्रिड अब मैट ग्रे कलर में आता है। वहीं, फसिनो S 125 Fi हाइब्रिड (Disc) मेटालिक लाइट ग्रीन कलर में आता है। फसिनो S 125 Fi हाइब्रिड (Drum) मेटालिक व्हाइट कलर ऑप्शन में आता है। वहीं, रेजर 125 Fi हाइब्रिड स्ट्रीट रैली मैट ग्रे मेटालिक कलर में आता है। वहीं, रेजर 125 Fi हाइब्रिड (Disc) सिल्वर व्हाइट कॉकटेल कलर ऑप्शन में आता है।

फीचर्स जो बनाते हैं इसे और खास इसमें 125cc ब्लू कोर हाइब्रिड इंजन (Air-Cooled, Fuel-Injected) मिलता है, जो टेलिस्कोपिक सस्पेंशन, साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ सिस्टम के साथ आता है। इसके अलावा इसमें 21-लीटर अंडर-सीट स्टोरेज मिलते हैं। साथ ही यह E20 फ्यूल कम्पैटिबिलिटी और बेहतर माइलेज के साथ आता है। फसिनो S और रेजर स्ट्रीट रैली में एंसवर बैक और LED DRL मिलती हैं।

कीमत कितनी है?

मॉडल कीमत Fascino S 125 Fi Hybrid (TFT/TBT) ₹1,02,790 Fascino S 125 Fi Hybrid ₹95,850 Fascino 125 Fi Hybrid ₹80,750 RayZR Street Rally 125 Fi Hybrid ₹92,970 RayZR 125 Fi Hybrid ₹79,340