यामाहा की नई 200cc स्पोर्ट्स बाइक पर काम शुरू? YZF-R2 ट्रेडमार्क से बढ़ी हलचल
यामाहा ने भारत में ‘YZF-R2’ नाम को ट्रेडमार्क करा लिया है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि कंपनी एक नई 200cc सुपरसपोर्ट बाइक पर काम कर रही है। यह अपकमिंग बाइक यामाहा R15 से ज्यादा पावरफुल होगी।
यामाहा ने भारत में ‘YZF-R2’ नाम को ट्रेडमार्क करा लिया है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि कंपनी एक नई 200cc सुपरसपोर्ट बाइक पर काम कर रही है। यह अपकमिंग बाइक यामाहा R15 से ज्यादा पावरफुल होगी और सीधे तौर पर KTM RC200 और Hero Karizma XMR को टक्कर दे सकती है। फिलहाल यामाहा के पोर्टफोलियो में R15 और R3 के बीच कोई मॉडल नहीं है। ऐसे में R2 उस खाली जगह को भरने का काम कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा।
कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन
इंजन की बात करें तो यामाहा YZF-R2 में R15 के 155cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन का ही बड़ा वर्जन देखने को मिल सकता है। मौजूदा R15 में यह इंजन 18.1bhp की पावर और 14.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। जबकि 200cc अवतार में इसके करीब 24.6bhp की पावर और 19Nm टॉर्क देने की उम्मीद है। न्यूज वेबसाइट bikewale में छपी एक खबर के अनुसार, परफॉर्मेंस के मामले में यह बाइक मौजूदा 150-160cc सेगमेंट से एक कदम ऊपर होगी।
इतनी हो सकती है कीमत
कुछ लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि यामाहा R15 को हटाकर R2 ला सकती है। हालांकि, R15 पहले से ही काफी सफल बाइक है। ऐसे में कंपनी इसे ज्यादा महंगे मॉडल से रिप्लेस करना शायद नहीं चाहेगी। लॉन्च टाइमलाइन को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि यामाहा YZF-R2 भारत में फेस्टिव सीजन 2026 या फिर 2027 की शुरुआत में दस्तक दे सकती है। कीमत की बात करें तो इसका एक्स-शोरूम प्राइस करीब 2.10 लाख से 2.20 लाख रुपये के बीच रखा जा सकता है।
(फोटो क्रेडिट- bikewale)
