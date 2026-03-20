लॉन्च से पहले लीक हुई नई Yamaha Fascino! बिना कवर के आई नजर, जानिए कितना बदल गया स्कूटर

Mar 20, 2026 05:33 pm IST

यामाहा अपनी सबसे स्टाइलिश स्कूटर Fascino 125 को नए अवतार में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें कि ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही इस फेसलिफ्ट मॉडल की तस्वीरें बिना किसी कवर के सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।

यामाहा अपनी सबसे स्टाइलिश स्कूटर Fascino 125 को नए अवतार में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें कि ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही इस फेसलिफ्ट मॉडल की तस्वीरें बिना किसी कवर के सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि यह नया मॉडल ट्रेनिंग के लिए डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि इसकी लॉन्चिंग अब बस कुछ ही दिनों की बात है। फैसिनो भारत में यामाहा का एक भरोसेमंद ब्रांड रहा है, जिसकी हर महीने औसतन 5,000 से 6,000 यूनिट्स बिकती हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

कितनी बदल जाएगी डिजाइन वायरल हुई तस्वीरों में सबसे बड़ा बदलाव स्कूटर के पिछले हिस्से (Rear Design) में देखने को मिला है। यामाहा ने इसके टर्न इंडिकेटर्स (इशारे) के सेटअप को पूरी तरह बदल दिया है। पहले ये एक ही क्लस्टर का हिस्सा थे, लेकिन अब इन्हें दोनों तरफ अलग-अलग यूनिट्स के तौर पर लगाया गया है। इसके अलावा, 'Fascino S' ब्रांडिंग के ऊपर नए ग्राफिक्स और स्टिकर्स जोड़े गए हैं, जो इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं। हालांकि, इसकी सिग्नेचर टेल लैंप डिजाइन को वैसा ही रखा गया है ताकि इसका क्लासिक अंदाज बरकरार रहे।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव परफॉर्मेंस की बात करें तो स्कूटर के मैकेनिज्म में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इसमें वही भरोसेमंद 125cc का एयर-कूल्ड, हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो 8.2bhp की पावर और 10.3Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यामाहा की मशहूर 'स्मार्ट मोटर जेनरेटर' (SMG) तकनीक इसमें भी जारी रहेगी, जिससे स्कूटर साइलेंट स्टार्ट होता है। साथ ही, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी (Y-Connect), ऑटोमैटिक स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे हाई-टेक फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में सबसे एडवांस स्कूटर्स की लिस्ट में बनाए रखेंगे।

कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी संभव नए फीचर्स और कॉस्मेटिक बदलावों की वजह से इसकी कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल बाजार में मौजूद फसीनो की एक्स-शोरूम कीमत करीब 75,000 रुपेय से 95,000 रुपये के बीच है। चूंकि गाड़ियां पहले ही डीलरशिप्स पर ट्रेनिंग के लिए पहुंच चुकी हैं, तो माना जा रहा है कि यामाहा इसे अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च कर देगी।