Yamaha Fascino 125, RayZR 125 Recall Issued, Over 3 Lakh Affected
इस कंपनी के 3 लाख से ज्यादा स्कूटर में आई खराबी, सभी को वापस बुलाया; अपने मॉडल का ऐसे पता लगाएं

संक्षेप:

रिकॉल नोटिस के अनुसार, प्रभावित स्कूटर के फ्रंट ब्रेक कैलिपर में एक संभावित समस्या पाई गई है। कुछ खास ऑपरेटिंग स्थितियों में ऐसी स्थिति हो सकती है कि फ्रंट ब्रेक कैलिपर ठीक से काम न करे। यह हर उस स्कूटर के साथ नहीं हो सकता जो रिकॉल के तहत आता है, लेकिन जोखिम अभी भी मौजूद है।

Jan 24, 2026 08:29 am IST Narendra Jijhontiya
share Share
Follow Us on

यामाहा ने अपने 3 लाख से ज्यादा 125cc स्कूटर के लिए रिकॉल शुरू किया है। जिन स्कूटर के लिए रिकॉल जारी किया गया है उसमें RayZR 125 Fi हाइब्रिड और फेसिनो 125 Fi हाइब्रिड शामिल हैं। रिकॉल कैंपेन के तहत आने वाले 125 cc हाइब्रिड स्कूटर 2 मई, 2024 से 3 सितंबर, 2025 के बीच बनाए गए थे। चलिए कंपनी के इस रिकॉल के बारे में डिटेल से जानते हैं।

रिकॉल नोटिस के अनुसार, प्रभावित स्कूटर के फ्रंट ब्रेक कैलिपर में एक संभावित समस्या पाई गई है। कुछ खास ऑपरेटिंग स्थितियों में ऐसी स्थिति हो सकती है कि फ्रंट ब्रेक कैलिपर ठीक से काम न करे। यह हर उस स्कूटर के साथ नहीं हो सकता जो रिकॉल के तहत आता है, लेकिन जोखिम अभी भी मौजूद है। यूजर सेफ्टी के प्रति यामाहा की मजबूत प्रतिबद्धता के तहत, 3,06,635 स्कूटर को कवर करते हुए एक वॉलंटरी रिकॉल कैंपेन की घोषणा की गई है। प्रभावित स्कूटर की सर्विस सेंटर पर जांच की जाएगी और खास पार्ट को पूरी तरह से फ्री में बदला जाएगा। इस रिकॉल कैंपेन में बड़ी संख्या में स्कूटर शामिल हैं, इसलिए सलाह दी गई है कि यूजर सर्विस सेंटर जाने से पहले अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें।

ये भी पढ़ें:थार रॉक्स का स्टार एडिशन किया लॉन्च, इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश बना दिया

ऐसे पता करें रिकॉल वाला मॉडल
यह जांचने के लिए कि उनका स्कूटर रिकॉल के तहत आता है या नहीं, यूजर यामाहा की इंडिया वेबसाइट पर 'वॉलंटरी रिकॉल कैंपेन' पेज पर जा सकते हैं। यूजर को डिटेल और प्रोसेस में अगले स्टेप जानने के लिए अपने स्कूटर का चेसिस नंबर डालना होगा। यूजर आगे की मदद के लिए अपने ऑथराइज्ड यामाहा शोरूम से भी संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर या ईमेल आईडी पर ऑनलाइन सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।

यामाहा 125cc हाइब्रिड स्कूटर

इस रिकॉल कैंपेन में शामिल स्कूटर में RayZR 125 Fi हाइब्रिड और फेसिनो 125 Fi हाइब्रिड शामिल हैं। हालांकि, इन स्कूटर की बॉडीवर्क अलग है, लेकिन इनमें बेसिक हार्डवेयर एक जैसा है। पावर 125cc एयर कूल्ड SOHC इंजन से मिलती है जो 8.2 PS और 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। पेट्रोल इंजन स्मार्ट मोटर जेनरेटर (SMG) सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, जिसका इस्तेमाल ऑनबोर्ड बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड सेटअप एक एडवांस्ड पावर असिस्ट सिस्टम के जरिए काम करता है, जो लगातार ज्यादा टॉर्क देने के लिए बैटरी पैक से पावर लेता है।

ये भी पढ़ें:10.1-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा, एंड्रॉइड-एपल सपोर्ट; भारत में ये 2 नई कार लॉन्च

दोनों स्कूटर में 12-इंच के आगे और 10-इंच के पीछे के पहिए दिए हैं, जिन पर 90/90 आगे और 110/90 पीछे के ट्यूबलेस टायर लगे हैं। सस्पेंशन सेटअप में आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे यूनिट स्विंगआर्म है। ब्रेकिंग पावर आगे 190 mm डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक से मिलती है। दोनों स्कूटर में कई तरह के कनेक्टिविटी फीचर्स (Y-Connect) और एक USB चार्जिंग पोर्ट है। यामाहा RayZR 125 डिस्क वैरिएंट 80,900 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसकी तुलना में, फेसिनो 125 डिस्क वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 87,100 रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
