इस कंपनी के 3 लाख से ज्यादा स्कूटर में आई खराबी, सभी को वापस बुलाया; अपने मॉडल का ऐसे पता लगाएं

यामाहा ने अपने 3 लाख से ज्यादा 125cc स्कूटर के लिए रिकॉल शुरू किया है। जिन स्कूटर के लिए रिकॉल जारी किया गया है उसमें RayZR 125 Fi हाइब्रिड और फेसिनो 125 Fi हाइब्रिड शामिल हैं। रिकॉल कैंपेन के तहत आने वाले 125 cc हाइब्रिड स्कूटर 2 मई, 2024 से 3 सितंबर, 2025 के बीच बनाए गए थे। चलिए कंपनी के इस रिकॉल के बारे में डिटेल से जानते हैं।

रिकॉल नोटिस के अनुसार, प्रभावित स्कूटर के फ्रंट ब्रेक कैलिपर में एक संभावित समस्या पाई गई है। कुछ खास ऑपरेटिंग स्थितियों में ऐसी स्थिति हो सकती है कि फ्रंट ब्रेक कैलिपर ठीक से काम न करे। यह हर उस स्कूटर के साथ नहीं हो सकता जो रिकॉल के तहत आता है, लेकिन जोखिम अभी भी मौजूद है। यूजर सेफ्टी के प्रति यामाहा की मजबूत प्रतिबद्धता के तहत, 3,06,635 स्कूटर को कवर करते हुए एक वॉलंटरी रिकॉल कैंपेन की घोषणा की गई है। प्रभावित स्कूटर की सर्विस सेंटर पर जांच की जाएगी और खास पार्ट को पूरी तरह से फ्री में बदला जाएगा। इस रिकॉल कैंपेन में बड़ी संख्या में स्कूटर शामिल हैं, इसलिए सलाह दी गई है कि यूजर सर्विस सेंटर जाने से पहले अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें।

ऐसे पता करें रिकॉल वाला मॉडल

यह जांचने के लिए कि उनका स्कूटर रिकॉल के तहत आता है या नहीं, यूजर यामाहा की इंडिया वेबसाइट पर 'वॉलंटरी रिकॉल कैंपेन' पेज पर जा सकते हैं। यूजर को डिटेल और प्रोसेस में अगले स्टेप जानने के लिए अपने स्कूटर का चेसिस नंबर डालना होगा। यूजर आगे की मदद के लिए अपने ऑथराइज्ड यामाहा शोरूम से भी संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर या ईमेल आईडी पर ऑनलाइन सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।

यामाहा 125cc हाइब्रिड स्कूटर इस रिकॉल कैंपेन में शामिल स्कूटर में RayZR 125 Fi हाइब्रिड और फेसिनो 125 Fi हाइब्रिड शामिल हैं। हालांकि, इन स्कूटर की बॉडीवर्क अलग है, लेकिन इनमें बेसिक हार्डवेयर एक जैसा है। पावर 125cc एयर कूल्ड SOHC इंजन से मिलती है जो 8.2 PS और 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। पेट्रोल इंजन स्मार्ट मोटर जेनरेटर (SMG) सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, जिसका इस्तेमाल ऑनबोर्ड बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड सेटअप एक एडवांस्ड पावर असिस्ट सिस्टम के जरिए काम करता है, जो लगातार ज्यादा टॉर्क देने के लिए बैटरी पैक से पावर लेता है।