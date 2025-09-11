पाकिस्तान से यामाहा ने उठाया अपना बोरिया-बिस्तर, सोशल मीडिया पर बताई प्रोडक्शन बंद करने की वजह
भारतीय बाजार में शान से अपने टू-व्हीलर्स बेचने वाली कंपनी यामाहा ने पाकिस्तान से अपनी दुकान समेटने का एलान कर दिया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल अकाउंट पर एक प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी शेयर की। कंपनी ने बताया कि वो हम अपनी मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं।
ग्लोबल मार्केट में भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा मार्केट है जहां हर कंपनी एंट्री करने को बेताव है। हाल ही में टेस्ला और विनफास्ट जैसी कंपनियों का आना इसका बड़ा उदाहरण भी है। दूसरी तरफ, हमेरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए सब कुछ उल्टा चल रहा है। दरअसल, भारतीय बाजार में शान से अपने टू-व्हीलर्स बेचने वाली कंपनी यामाहा ने पाकिस्तान से अपनी दुकान समेटने का एलान कर दिया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल अकाउंट पर एक प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी शेयर की। कंपनी ने बताया कि वो हम अपनी मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं।
यामाहा ने फेसबुक पर शेयर की प्रेस रिलीज
कंपनी ने फेसबुक पर 'Discontinuation of Motorcycle manufacturing' नाम की प्रेस रिलीज शेयर की है। उसने लिखा कि पाकिस्तान में सभी यामाहा मोटरसाइकिल यूजर्स के प्रति उनके निरंतर सहयोग के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमारी बिजनेस पॉलिसी में बदलाव के कारण, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हम मोटरसाइकिलों का प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। सालों से आपके समर्थन और निष्ठा के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं।
कंपनी ने आगे लिखा कि भविष्य में यामाहा की पॉलिसी के अनुसार, हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक के साथ YMPK-अधिकृत डीलर्स के माध्यम से स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करेंगे। हम मौजूदा वारंटी योजना के अनुसार सर्विस और ग्राहक सहायता प्रदान करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। किसी भी पूछताछ के लिए, कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट देखें या ईमेल/वॉट्सऐप के माध्यम से संपर्क करें।
हम आपके मोटरसाइकिल अनुभव का समर्थन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे। हम आखिर तक ईमानदारी से आपकी सर्विस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार फिर हम आपके निरंतर समर्थन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। कंपनी ने प्रेस रिलीज में अपनी ई-मेल आईडी और एक वॉट्सऐप कॉन्टैक्ट भी शेयर किया है।
