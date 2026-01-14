यामाहा EC 06 का प्रोडक्शन शुरू, सिंगल चार्ज पर 160Km दौड़ेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर; जानिए खासियत

संक्षेप: यामाहा ने एक अलग तरीका अपनाया है। अपने इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आधारित को-डेवलप्ड EV के लिए रिवर मोबिलिटी के साथ पार्टनरशिप की है। इसे नवंबर 2025 में पेश किया गया था और इसे EC-06 कहा जाता है। अब, यामाहा EC-06 का प्रोडक्शन कर्नाटक में रिवर के होसकोटे प्लांट में शुरू हो गया है।

Jan 14, 2026 02:39 pm IST

जापान की टू-व्हीलर कंपनी होंडा ने इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में कदम रखने में देर कर दी। जिसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा। दरअसल, होंडा ने सबसे पहले एक्टिवा ई और QC1 (दोनों बंद हो चुके हैं) के साथ प्रीमियम कीमत और बैटरी स्वैपिंग के लिए महंगे सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ एंट्री की। जबकि सुजुकी ने कुछ दिन पहले ही ई-एक्सेस को 1.88 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की प्रीमियम कीमत पर लॉन्च किया है।

दूसरी ओर, यामाहा ने एक अलग तरीका अपनाया है। अपने इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आधारित को-डेवलप्ड EV के लिए रिवर मोबिलिटी के साथ पार्टनरशिप की है। इसे नवंबर 2025 में पेश किया गया था और इसे EC-06 कहा जाता है। अब, यामाहा EC-06 का प्रोडक्शन कर्नाटक में रिवर के होसकोटे प्लांट में शुरू हो गया है। कुछ महीने पहले पेश किया गया, यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार के लिए उनका पहला EV है।

बेंगलुरु-बेस्ड रिवर मोबिलिटी के साथ मिलकर डेवलप किया गया, यामाहा EC-06 रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आधारित है। इसमें एक यूनिक डिजाइन लैंग्वेज और दूसरे एलिमेंट्स हैं और यह सिर्फ एक रीबैज्ड वर्जन नहीं है। यामाहा EC-06 का प्रोडक्शन कर्नाटक में रिवर मोबिलिटी के होसकोटे प्लांट में शुरू हो गया है। जल्द ही इसका फॉर्मल लॉन्च हो सकता है। रिवर इंडी की तुलना में यामाहा EC-06 में वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स, यूनिक एप्रन और साइड बॉडी पैनल्स और छोटी सीट और अंडर-सीट स्टोरेज के साथ एक यूनिक डिजाइन है।

सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 160 km है।