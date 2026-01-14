Hindustan Hindi News
यामाहा EC 06 का प्रोडक्शन शुरू, सिंगल चार्ज पर 160Km दौड़ेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर; जानिए खासियत

यामाहा ने एक अलग तरीका अपनाया है। अपने इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आधारित को-डेवलप्ड EV के लिए रिवर मोबिलिटी के साथ पार्टनरशिप की है। इसे नवंबर 2025 में पेश किया गया था और इसे EC-06 कहा जाता है। अब, यामाहा EC-06 का प्रोडक्शन कर्नाटक में रिवर के होसकोटे प्लांट में शुरू हो गया है।

Jan 14, 2026 02:39 pm IST Narendra Jijhontiya
जापान की टू-व्हीलर कंपनी होंडा ने इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में कदम रखने में देर कर दी। जिसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा। दरअसल, होंडा ने सबसे पहले एक्टिवा ई और QC1 (दोनों बंद हो चुके हैं) के साथ प्रीमियम कीमत और बैटरी स्वैपिंग के लिए महंगे सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ एंट्री की। जबकि सुजुकी ने कुछ दिन पहले ही ई-एक्सेस को 1.88 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की प्रीमियम कीमत पर लॉन्च किया है।

बेंगलुरु-बेस्ड रिवर मोबिलिटी के साथ मिलकर डेवलप किया गया, यामाहा EC-06 रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आधारित है। इसमें एक यूनिक डिजाइन लैंग्वेज और दूसरे एलिमेंट्स हैं और यह सिर्फ एक रीबैज्ड वर्जन नहीं है। यामाहा EC-06 का प्रोडक्शन कर्नाटक में रिवर मोबिलिटी के होसकोटे प्लांट में शुरू हो गया है। जल्द ही इसका फॉर्मल लॉन्च हो सकता है। रिवर इंडी की तुलना में यामाहा EC-06 में वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स, यूनिक एप्रन और साइड बॉडी पैनल्स और छोटी सीट और अंडर-सीट स्टोरेज के साथ एक यूनिक डिजाइन है।

कुछ महीने पहले पेश किया गया, यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार के लिए उनका पहला EV है। बेंगलुरु-बेस्ड रिवर मोबिलिटी के साथ मिलकर डेवलप किया गया, यामाहा EC-06 रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आधारित है। इसमें एक यूनिक डिजाइन लैंग्वेज और दूसरे एलिमेंट्स हैं। यह सिर्फ एक रीबैज्ड वर्जन नहीं है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 160 km है।

यामाहा EC-06 का प्रोडक्शन कर्नाटक में रिवर मोबिलिटी के होसकोटे प्लांट में शुरू हो गया है और जल्द ही इसका फॉर्मल लॉन्च हो सकता है। रिवर इंडी की तुलना में यामाहा EC-06 में वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स, यूनिक एप्रन और साइड बॉडी पैनल्स और छोटी सीट और अंडर-सीट स्टोरेज के साथ एक यूनिक डिजाइन है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
