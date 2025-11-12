फुल चार्ज पर 160Km की रेंज, भारत के लिए आ गया नया इलेक्ट्रिक स्कूटर; जल्द होगा कीमतों का खुलासा
संक्षेप: यामाहा मोटर इंडिया ने एक साथ अपने कई प्रोडक्ट पेश कर दिए हैं। उसकी इस लिस्ट में EC-06 भी शामिल है। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे अर्बन और इंटरसिटी मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है।
यामाहा मोटर इंडिया ने एक साथ अपने कई प्रोडक्ट पेश कर दिए हैं। उसकी इस लिस्ट में EC-06 भी शामिल है। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे अर्बन और इंटरसिटी मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। EC-06, एरोक्स-ई के साथ भारत के लिए यामाहा की पहली EV लाइनअप का हिस्सा है, जो ब्रांड की सस्टेनेबल मोबिलिटी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिलीवरी अगले क्वार्टर में शुरू होने की उम्मीद है। उसी समय इसकी कीमतों का भी खुलासा किया जाएगा।
देश के युवा टेक-सेवी राइडर्स को टारगेट करते हुए यामाहा EC-06 के परफॉर्मेंस DNA को क्लीन, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी के साथ मिलाता है, जो इसे आधुनिक शहरी जीवन शैली के लिए एक स्मार्ट और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कम्यूटर बनाता है। यामाहा EC-06 एक स्लीक और फ्यूचरिस्टिक सिल्हूट के साथ सबसे अलग दिखता है, जो ब्रांड के "राइड ईजी फॉर एक्टिव लाइफस्टाइल" डिजाइन कॉन्सेप्ट को दिखाता है। इसका हाई-सेंटर्ड ग्रेविटी सेटअप भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में एजिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कोर डिजाइन बैलेंस और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है।
स्कूटर का स्टेबल स्टांस और शार्प, क्लीन बॉडी लाइनें इसे एक आधुनिक एस्थेटिक अपील देती हैं, जिसका मकसद उन राइडर्स को आकर्षित करना है जो इंडिविजुअलिटी और फंक्शन दोनों को बराबर देखना चाहते हैं। यामाहा का कहना है कि EC-06 को भारत में ग्लोबल आउटलुक के साथ डेवलप किया गया है, जो कॉम्पैक्ट रूप में सादगी, व्यावहारिकता और प्रीमियम स्टाइलिंग को जोड़ता है। EC-06 में 4.5 kW की इलेक्ट्रिक मोटर है जो 6.7 kW की पीक पावर देती है, जिसे 4 kWh की हाई-कैपेसिटी फिक्स्ड बैटरी के साथ जोड़ा गया है। यह कॉम्बिनेशन तुरंत टॉर्क और सीमलेस एक्सेलेरेशन प्रदान करता है, जिससे यह शहर में आने-जाने और छोटे हाईवे स्ट्रेच के लिए परफेक्ट है।
स्कूटर की फुल चार्ज पर 160Km की सर्टिफाइड रेंज है, जो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा रियल-वर्ल्ड रेंज में से एक है। यह तीन राइडिंग मोड – ईको, स्टैंडर्ड और पावर को सपोर्ट करता है, जिससे राइडर्स अपनी जरूरतों के हिसाब से परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि रिवर्स मोड तंग शहरी जगहों पर सुविधा देता है। स्टैंडर्ड होम प्लग-इन चार्जर से चार्जिंग आसान है, फुल चार्ज होने में लगभग 9 घंटे लगते हैं। यामाहा ने EC-06 को सुविधा और सुरक्षा दोनों को बढ़ाने के लिए कई फीचर्स से लैस किया है। EC-06 यामाहा के कनेक्टेड ईकोसिस्टम के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन भी प्रदान करता है, जिससे राइडर्स डिजिटल रूप से वाहन डेटा, चार्जिंग स्टेटस और मेंटेनेंस शेड्यूल को मॉनिटर कर सकते हैं।
>> आगे और पीछे डिस्क ब्रेक
>> फुल LED लाइटिंग सेटअप (हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर्स)
>> जरूरी राइड डेटा के लिए कलर्ड LCD डिस्प्ले
>> SIM-बेस्ड टेलीमैटिक्स यूनिट जो एक खास ऐप के जरिए रियल-टाइम कनेक्टिविटी और रिमोट एक्सेस
>> रोजाना के इस्तेमाल के लिए सीट के नीचे 24.5 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी
एक प्रीमियम लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर, EC-06 उन युवा प्रोफेशनल्स और शहरी लोगों के लिए है जो एक ईको-फ्रेंडली लेकिन खास मोबिलिटी सॉल्यूशन चाहते हैं। यह उन राइडर्स को पसंद आएगा जो इनोवेशन, स्टाइल और सस्टेनेबिलिटी को अहमियत देते हैं, और जो एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं जो सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं हो। यामाहा EC-06 को ट्रेंडसेटर के लिए एक "स्टाइलिश और कूल" ई-स्कूटर बताता है, जो प्रैक्टिकैलिटी को पर्सनैलिटी के साथ मिलाता है।
