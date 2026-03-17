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बजाज, TVS, एथर, हीरो को कैसे टक्कर दे पाएगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, पहले महीने सिर्फ 92 ग्राहक ही मिले

Mar 17, 2026 11:01 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इंडिया यामाहा मोटर (IYM) भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मार्केट में आने वाली तीन जापानी टू-व्हीलर OEMs में से आखिरी कंपनी है। कंपनी ने बाजार में EC 06 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ EV सेगमेंट में कदम रखा है। कंपनी के लिए फरवरी 2026 बिक्री का पहला महीना था।

बजाज, TVS, एथर, हीरो को कैसे टक्कर दे पाएगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, पहले महीने सिर्फ 92 ग्राहक ही मिले

इंडिया यामाहा मोटर (IYM) भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मार्केट में आने वाली तीन जापानी टू-व्हीलर OEMs में से आखिरी कंपनी है। कंपनी ने बाजार में EC 06 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ EV सेगमेंट में कदम रखा है। कंपनी के लिए फरवरी 2026 बिक्री का पहला महीना था। ऐसे में उसने यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर की सिर्प 92 यूनिट्स की होलसेल बिक्री दर्ज की। IYM ने नवंबर 2025 की शुरुआत में घरेलू मार्केट के लिए अपना पहला EV, EC-06 ई-स्कूटर पेश किया था। वहीं, 12 जनवरी 2026 को कर्नाटक के होसकोटे में रिवर मोबिलिटी के प्लांट में एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के तहत इसका प्रोडक्शन शुरू किया। इसके तीन हफ्ते बाद, 2 फरवरी को कंपनी ने इसे 167,600 रुपए (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया।

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अभी यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर को तीन राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के चुनिंदा शहरों में प्रीमियम 'ब्लू स्क्वायर' शोरूम के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। शायद इसी वजह से पिछले महीने इसकी बिक्री के आंकड़े दो अंकों में ही रहे। आगे चलकर, जैसे-जैसे EC-06 का नेटवर्क और उपलब्धता बढ़ेगी, इस प्रीमियम ई-स्कूटर की मासिक बिक्री में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों के मॉडल से होगा।

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यामाहा और रिवर मोबिलिटी ने तैयार किया ई-स्कूटर
यामाहा EC-06 को बेंगलुरु के स्टार्ट-अप 'रिवर मोबिलिटी' के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। यामाहा ने जनवरी 2024 में रिवर मोबिलिटी में निवेश किया था, जिसका मकसद भारत के तेजr से बढ़ते e2W मार्केट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना था। रिवर इंडी ई-स्कूटर वाले ही प्लेटफॉर्म पर आधारित होने के बावजूद, यामाहा EC-06 में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। असल में यह यामाहा की जापान, अमेरिका और यूरोप स्थित इंजीनियरिंग टीमों और रिवर मोबिलिटी की टीम के बीच एक कम्बाइंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। जहां एक तरफ यामाहा के पास इस प्रोडक्ट का मालिकाना हक है। वहीं दूसरी तरफ रिवर मोबिलिटी को इसके पूरे एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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यामाहा EC-06 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
यामाहा EC-06 में एक यूनिक डिजाइन लैंग्वेज और दूसरे एलिमेंट्स हैं और यह सिर्फ एक रीबैज्ड वर्जन नहीं है। रिवर इंडी की तुलना में यामाहा EC-06 में वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स, यूनिक एप्रन और साइड बॉडी पैनल्स और छोटी सीट और अंडर-सीट स्टोरेज के साथ एक यूनिक डिजाइन है। रिवर इंडी की तुलना में यामाहा EC-06 में वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स, यूनिक एप्रन और साइड बॉडी पैनल्स और छोटी सीट और अंडर-सीट स्टोरेज के साथ एक यूनिक डिजाइन है।

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यामाहा EC-06 और रिवर इंडी में कुछ बातें एक जैसी हैं, जैसे- 4kWh की बैटरी, 6.7 kW (9hp) की पीक पावर और 26 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। जो बात अलग है वह है EC-06 की 79 km/h की टॉप स्पीड, जबकि रिवर इंडी की टॉप स्पीड 90 km/h है। एक बार चार्ज करने पर EC-06 की रेंज 169Km है, जबकि इंडी की रेंज 163Km है। सीट के नीचे स्टोरेज 24.5 लीटर का है। यामाहा EC-06 की एक्स-शोरूम कीमत 1,67,600 रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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