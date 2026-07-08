OMG! कंपनी ने किया कन्फर्म, 27 साल पुरानी ये मोटरसाइकिल हमेशा के लिए होगी बंद; ये वजह आई सामने

यामाहा जापान द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, यामाहा R6 रेस बेस मॉडल नामक ट्रैक-ओनली मॉडल की डिलीवरी फरवरी 2027 में शुरू होगी। इनमें से एक बाइक को सुरक्षित करने के लिए, ग्राहकों को दो खरीद विंडो में से एक में बाइक रिजर्व करनी होगी।

₹ 1,861 / माह

EMI केवल ₹ 1,861 / माह

यामाहा अपने पोर्टफोलियो की सबसे पुरानी और पॉपुलर मोटरसाइकिल R6 का प्रोडक्शन जल्द ही बंद करने वाली है। दरअसल, यामाहा R6 को लगभग 27 साल हो गए हैं। इस मोटरसाइकिल की शुरुआत 1999 में हुई थी। यह अब तक की सबसे आइकॉनिक और पहचानी जाने वाली स्पोर्टबाइक में से एक बन गई है। जबकि यूरो 5 उत्सर्जन मानदंड लागू होने के बाद 2021 में इसकी बिक्री एक रोड बाइक के रूप में बंद हो गई, फिर भी इसे पिछले 5 सालों से केवल ट्रैक मॉडल के रूप में पेश किया गया था।

हालांकि, यामाहा जापान ने अब घोषणा की है कि वो इस मिडिलवेट आइकन मोटरसाइकिल को बंद कर देगी। यामाहा जापान द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, "यामाहा R6 रेस बेस मॉडल" नामक ट्रैक-ओनली मॉडल की डिलीवरी फरवरी 2027 में शुरू होगी। इनमें से एक बाइक को सुरक्षित करने के लिए, ग्राहकों को दो खरीद विंडो में से एक में बाइक रिजर्व करनी होगी। पहली 1 जुलाई, 2026 को खुली और 31 जुलाई, 2026 को बंद होगी। दूसरी रिजर्व विंडो उसी महीने के आखिरी दिन बंद होने से पहले 1 अगस्त, 2026 को खुलेगी।

इन विंडो के बंद होने के बाद, जापान में खरीदार अब R6 नहीं खरीद पाएंगे। जहां तक ​​यूरोप और अन्य चुनिंदा बाजारों में ग्राहकों की बात है, जहां R6 रेस की पेशकश की जाती है, तो बाइक स्टॉक रहने तक उपलब्ध रहने की संभावना है। R6 रेस बेस मॉडल में लाइट और नंबर प्लेट जैसी कोई सड़क-कानूनी आवश्यकता नहीं है। यह सड़क बाइक के समान 599cc इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन का उपयोग करता है। बाइक में बड़े R1 वाला ही फ्रंट सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप भी है।

अफसोस की बात है कि यामाहा ने कभी भी भारत में R6 लॉन्च नहीं किया, लेकिन इसे पसंद करने वाले ग्राहक कावासाकी को धन्यवाद देते हैं जो हमारे बाजार में 600cc सुपरस्पोर्ट बेचने वाला एकमात्र जापानी निर्माता बना रहा। कावासाकी निंजा ZX-6R लेटेस्ट उत्सर्जन नियमों से बच गया है और भारत में उपलब्ध है। वर्तमान में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपए से शुरू होती है।

भारत में यामाहा टू-व्हीलर्स हुए महंगे XSR 155 की कीमत में 1,000 रुपए तक महंगा

भारतीय बाजार के लिए यामाहा की सबसे नई मोटरसाइकिल XSR 155 है, जो इसके पॉपुलर 155cc प्लेटफॉर्म का एक 'नियो-रेट्रो' वर्जन है। XSR 155 की एक्स-शोरूम कीमत में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, सबसे अफॉर्डेबल 'मेटैलिक ब्लू' वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत अभी भी 1,49,990 रुपए ही है, जिससे इसकी शुरुआती लॉन्च एक्स-शोरूम कीमत 1.5 लाख रुपए बरकरार है। अन्य कलर्स वाले वेरिएंट की कीमत में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

फेसिनो 125 की कीमत में 1,000 रुपए तक महंगा

कंपनी ने हाल ही में फेसिनो 125 स्कूटर को एक नए रियर डिजाइन के साथ अपडेट किया था, जिसमें बदली हुई टेल लाइट्स और नए कलर शामिल थे। मई 2026 के लिए, यामाहा फेसिनो की कीमत में केवल इसके 'हाई-स्पेक डिस्क ब्रेक' वैरिएंट और 'TFT क्लस्टर' वैरिएंट के लिए 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

RayZR 125 की कीमत में 2,200 रुपए तक महंगा

यामाहा के स्पोर्टी स्कूटर RayZR 125 की कीमत में मई 2026 के महीने के लिए 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। RayZR 125 के सभी चारों वैरिएंट की कीमतों में एक समान रूप से 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 76,960 रुपए से 89,760 रुपए के बीच हैं।

एरोक्स 155 की कीमत में 2,800 रुपए तक महंगा

यामाहा Aerox 155 भारत के लिए कंपनी का फ्लैगशिप स्कूटर है। इस स्पोर्टी स्कूटर की कीमत में 2,800 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके दोनों वैरिएंट स्टैंडर्ड एरोक्स 155 और एरोक्स 155 वर्जन S शामिल हैं। बाद वाले वैरिएंट में एक्स्ट्रा फीचर्स और टेक्नोलॉजी दी गई है।

FZ-X की कीमत में 2,800 रुपए तक महंगा

एरोक्स 155 की तरह ही, यामाहा FZ-X की कीमत में भी मई 2026 के महीने में 2,800 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। स्टैंडर्ड FZ-X वैरिएंट की कीमत में 2,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके हायर स्पैक DLX वैरिएंट की कीमत में 2,800 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।