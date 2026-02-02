169 KM रेंज, कीमत ₹1.67 लाख; यामाहा EC-06 की धाकड़ एंट्री से बढ़ी ओला-एथर की टेंशन, फीचर्स होश उड़ा देंगे!

संक्षेप: भारतीय बाजार के लिए यामाहा (Yamaha) ने एक नई ईवी लॉन्च कर दी है। कंपनी ने अपना पहला EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1.67 लाख (एक्स-शोरूम) है।

Feb 02, 2026 01:57 pm IST

यामाहा (Yamaha) ने आखिरकार भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कदम रख दिया है। कंपनी ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर यामाहा EC-06 (Yamaha EC-06) की कीमत 1,67,600 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तय की है। यह स्कूटर शुरुआती तौर पर चुनिंदा शहरों में यामाहा (Yamaha) के ब्लू स्क्वॉयर (Blue Square) शोरूम्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

यामाहा EC-06 क्यों है खास?

यामाहा EC-06 (Yamaha EC-06) को खासतौर पर शहरों में रोजाना सफर करने वाले युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका लुक मॉडर्न है, लेकिन यामाहा (Yamaha) की पहचान वाला स्पोर्टी डीएनए इसमें साफ झलकता है। फिलहाल यह स्कूटर ब्लूईश व्हाइट (Bluish White) कलर में लॉन्च किया गया है।

169 किमी. की सर्टिफाइड रेंज

यामाहा EC-06 की सबसे बड़ी ताकत इसकी 169 किमी. की सर्टिफाइड रेंज है, जो इसे डेली कम्यूट के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। इसमें 4 kWh की फिक्स्ड बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लंबा सफर तय कर सकती है।

दमदार मोटर और परफॉर्मेंस

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में IPMSM (Interior Permanent Magnet Synchronous Motor) दिया गया है। इसके परफॉर्मेंस आंकड़ों की बात करें तो ये ईवी 79 km/h की टॉप स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसमें लगा मोटर 26 Nm का मैक्स टॉर्क और 6.7 kW की पीक पावर जेनरेट करने में सक्षम है।

3 साल या 30,000 किमी. की वारंटी

इस ईवी की बैटरी पर कंपनी 3 साल या 30,000 किमी. की वारंटी दे रही है। इसे घर के सामान्य प्लग से चार्ज किया जा सकता है। इस ईवी को फुल चार्ज में करीब 8 घंटे लगते हैं।

पानी और धूल से पूरी सुरक्षा

यामाहा EC-06 (Yamaha EC-06) को भारतीय हालात के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका मोटर और बैटरी IP67 सर्टिफाइड है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स IP65 सर्टिफाइड हैं, यानी बारिश और धूल में भी स्कूटर बेफिक्र होकर चलाया जा सकता है।

3 राइडिंग मोड और रिवर्स फीचर

EC-06 में ईको (Eco), स्टैंडर्ड (Standard) और पावर (Power) 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, जिससे राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से माइलेज या परफॉर्मेंस चुन सकता है। इसके अलावा रिवर्स मोड (Reverse Mode) भी दिया गया है, जो तंग जगहों में स्कूटर पार्क करने में काफी मददगार है।

सेफ्टी और सस्पेंशन

इसमें आगे और पीछे 200mm डिस्क ब्रेक दी गई है। इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (Combi Braking System -CBS), फ्रंट टेलिस्कोपिक सस्पेंशन, रियर कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। ये सभी फीचर्स मिलकर शहर की सड़कों पर स्मूद और सुरक्षित राइड का भरोसा देते हैं।

स्मार्ट फीचर्स और कनेक्टिविटी

यामाहा EC-06 में LCD डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें स्पीड, बैटरी स्टेटस, राइडिंग मोड और कनेक्टिविटी की जानकारी मिलती है। यह स्कूटर यामाहा मोटर कनेक्ट R ऐप के साथ भी जुड़ता है, जिससे राइड और ज्यादा स्मार्ट बन जाती है।

24.5 लीटर अंडर-सीट स्टोरेज

यामाहा (Yamaha) स्कूटर में 24.5 लीटर का बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है, जिसमें हेलमेट, बैग या डेली का सामान आसानी से रखा जा सकता है।

ग्रीन फ्यूचर की ओर कदम