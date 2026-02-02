Hindustan Hindi News
169 KM रेंज, कीमत ₹1.67 लाख; यामाहा EC-06 की धाकड़ एंट्री से बढ़ी ओला-एथर की टेंशन, फीचर्स होश उड़ा देंगे!

169 KM रेंज, कीमत ₹1.67 लाख; यामाहा EC-06 की धाकड़ एंट्री से बढ़ी ओला-एथर की टेंशन, फीचर्स होश उड़ा देंगे!

भारतीय बाजार के लिए यामाहा (Yamaha) ने एक नई ईवी लॉन्च कर दी है। कंपनी ने अपना पहला EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1.67 लाख (एक्स-शोरूम) है।

Feb 02, 2026 01:57 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
यामाहा EC-06 क्यों है खास?

यामाहा EC-06 (Yamaha EC-06) को खासतौर पर शहरों में रोजाना सफर करने वाले युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका लुक मॉडर्न है, लेकिन यामाहा (Yamaha) की पहचान वाला स्पोर्टी डीएनए इसमें साफ झलकता है। फिलहाल यह स्कूटर ब्लूईश व्हाइट (Bluish White) कलर में लॉन्च किया गया है।

169 किमी. की सर्टिफाइड रेंज

यामाहा EC-06 की सबसे बड़ी ताकत इसकी 169 किमी. की सर्टिफाइड रेंज है, जो इसे डेली कम्यूट के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। इसमें 4 kWh की फिक्स्ड बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लंबा सफर तय कर सकती है।

दमदार मोटर और परफॉर्मेंस

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में IPMSM (Interior Permanent Magnet Synchronous Motor) दिया गया है। इसके परफॉर्मेंस आंकड़ों की बात करें तो ये ईवी 79 km/h की टॉप स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसमें लगा मोटर 26 Nm का मैक्स टॉर्क और 6.7 kW की पीक पावर जेनरेट करने में सक्षम है।

3 साल या 30,000 किमी. की वारंटी

इस ईवी की बैटरी पर कंपनी 3 साल या 30,000 किमी. की वारंटी दे रही है। इसे घर के सामान्य प्लग से चार्ज किया जा सकता है। इस ईवी को फुल चार्ज में करीब 8 घंटे लगते हैं।

पानी और धूल से पूरी सुरक्षा

यामाहा EC-06 (Yamaha EC-06) को भारतीय हालात के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका मोटर और बैटरी IP67 सर्टिफाइड है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स IP65 सर्टिफाइड हैं, यानी बारिश और धूल में भी स्कूटर बेफिक्र होकर चलाया जा सकता है।

3 राइडिंग मोड और रिवर्स फीचर

EC-06 में ईको (Eco), स्टैंडर्ड (Standard) और पावर (Power) 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, जिससे राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से माइलेज या परफॉर्मेंस चुन सकता है। इसके अलावा रिवर्स मोड (Reverse Mode) भी दिया गया है, जो तंग जगहों में स्कूटर पार्क करने में काफी मददगार है।

सेफ्टी और सस्पेंशन

इसमें आगे और पीछे 200mm डिस्क ब्रेक दी गई है। इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (Combi Braking System -CBS), फ्रंट टेलिस्कोपिक सस्पेंशन, रियर कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। ये सभी फीचर्स मिलकर शहर की सड़कों पर स्मूद और सुरक्षित राइड का भरोसा देते हैं।

स्मार्ट फीचर्स और कनेक्टिविटी

यामाहा EC-06 में LCD डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें स्पीड, बैटरी स्टेटस, राइडिंग मोड और कनेक्टिविटी की जानकारी मिलती है। यह स्कूटर यामाहा मोटर कनेक्ट R ऐप के साथ भी जुड़ता है, जिससे राइड और ज्यादा स्मार्ट बन जाती है।

24.5 लीटर अंडर-सीट स्टोरेज

यामाहा (Yamaha) स्कूटर में 24.5 लीटर का बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है, जिसमें हेलमेट, बैग या डेली का सामान आसानी से रखा जा सकता है।

ग्रीन फ्यूचर की ओर कदम

यामाहा (Yamaha) का कहना है कि EC-06 भारत सरकार के Net-Zero 2070 और नेशनल मिशन ऑन ट्रॉन्सफॉर्मेटिव मोबिलिटी (National Mission on Transformative Mobility) जैसे विजन के अनुरूप है। यह स्कूटर मेक-इन-इंडिया (Make in India) और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में यामाहा (Yamaha) का बड़ा कदम माना जा रहा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
