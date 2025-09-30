इस कंपनी के टू-व्हीलर्स पर ₹21,500 तक बेनिफिट, दिल्ली-NCR के ग्राहकों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

इंडिया यामाहा मोटर भी अपने ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर्स लेकर आई है। कंपनी दिल्‍ली और NCR के ग्राहकों के लिए ये खास ऑफर लाई है। नवरात्रि के मौके पर कंपनी अपनी पॉपुलर मोटरसाइकिलों और स्कूटर्स पर GST बेनिफिट, इंश्‍योरेंस ऑफर्स और कैशबैक के साथ स्पेशल डील दे रहा है।

देश की लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां नवरात्रि के मौके पर गाड़ियों पर शानदार डिस्काउंट के साथ कई ऑफर्स दे रही हैं। इस लिस्ट में फोर-व्हीलर्स के साथ टू-व्हीलर्स भी शामिल हैं। ऐसे में इंडिया यामाहा मोटर भी अपने ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर्स लेकर आई है। कंपनी दिल्‍ली और NCR के ग्राहकों के लिए ये खास ऑफर लाई है। नवरात्रि के मौके पर कंपनी अपनी पॉपुलर मोटरसाइकिलों और स्कूटर्स पर GST बेनिफिट, इंश्‍योरेंस ऑफर्स और कैशबैक के साथ स्पेशल डील दे रहा है। जिसके चलते ग्राहकों को 21,500 रुपए से ज्यादा का फायदा मिल सकता है।

यामाहा के नवरात्रि विशेष ऑफर R15 V4 पर 15,734 रुपए तक का GST बेनिफिट और 6,560 रुपए के इंश्‍योरेंस बेनिफिट

MT-15 पर 14,964 रुपए तक का GST बेनिफिट और 6,560 रुपए के इंश्‍योरेंस बेनिफिट

FZ-S Fi Hybrid पर 12,031 रुपए तक का GST बेनिफिट और 6,501 रुपए के इंश्‍योरेंस बेनिफिट

Fascino 125 Hybrid पर 8,509 रुपए तक का GST बेनिफिट और 5,401 रुपए के इंश्‍योरेंस बेनिफिट

RayZR 125 Fi पर 7,759 रुपए तक का GST बेनिफिट और 3,799 रुपए तक के अन्य बेनिफिट

यामाहा ने इस ऑफर को लेकर कहा कि ग्राहकों के लिए अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने का यह सबसे अच्छा मौका है। यहां वे हजारों रुपए तक की बचत कर सकते हैं। खासतौर पर RayZR 125 Fi Hybrid स्कूटर पर कैशबैक का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक, हर मॉडल को राइड को रोमांचक और कम्फर्टेबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।