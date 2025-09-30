Yamaha announces special festive offers for Navratri इस कंपनी के टू-व्हीलर्स पर ₹21,500 तक बेनिफिट, दिल्ली-NCR के ग्राहकों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा, Auto Hindi News - Hindustan
इंडिया यामाहा मोटर भी अपने ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर्स लेकर आई है। कंपनी दिल्‍ली और NCR के ग्राहकों के लिए ये खास ऑफर लाई है। नवरात्रि के मौके पर कंपनी अपनी पॉपुलर मोटरसाइकिलों और स्कूटर्स पर GST बेनिफिट, इंश्‍योरेंस ऑफर्स और कैशबैक के साथ स्पेशल डील दे रहा है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 11:15 AM
देश की लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां नवरात्रि के मौके पर गाड़ियों पर शानदार डिस्काउंट के साथ कई ऑफर्स दे रही हैं। इस लिस्ट में फोर-व्हीलर्स के साथ टू-व्हीलर्स भी शामिल हैं। ऐसे में इंडिया यामाहा मोटर भी अपने ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर्स लेकर आई है। कंपनी दिल्‍ली और NCR के ग्राहकों के लिए ये खास ऑफर लाई है। नवरात्रि के मौके पर कंपनी अपनी पॉपुलर मोटरसाइकिलों और स्कूटर्स पर GST बेनिफिट, इंश्‍योरेंस ऑफर्स और कैशबैक के साथ स्पेशल डील दे रहा है। जिसके चलते ग्राहकों को 21,500 रुपए से ज्यादा का फायदा मिल सकता है।

यामाहा के नवरात्रि विशेष ऑफर

R15 V4 पर 15,734 रुपए तक का GST बेनिफिट और 6,560 रुपए के इंश्‍योरेंस बेनिफिट
MT-15 पर 14,964 रुपए तक का GST बेनिफिट और 6,560 रुपए के इंश्‍योरेंस बेनिफिट
FZ-S Fi Hybrid पर 12,031 रुपए तक का GST बेनिफिट और 6,501 रुपए के इंश्‍योरेंस बेनिफिट
Fascino 125 Hybrid पर 8,509 रुपए तक का GST बेनिफिट और 5,401 रुपए के इंश्‍योरेंस बेनिफिट
RayZR 125 Fi पर 7,759 रुपए तक का GST बेनिफिट और 3,799 रुपए तक के अन्य बेनिफिट

यामाहा ने इस ऑफर को लेकर कहा कि ग्राहकों के लिए अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने का यह सबसे अच्छा मौका है। यहां वे हजारों रुपए तक की बचत कर सकते हैं। खासतौर पर RayZR 125 Fi Hybrid स्कूटर पर कैशबैक का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक, हर मॉडल को राइड को रोमांचक और कम्फर्टेबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

जो ग्राहक यामाहा के नवरात्रि ऑफर्स का लाभ लेना चाहते हैं, वह अपने नजदीकी यामाहा डीलरशिप पर जाकर इन विशेष फेस्टिव ऑफर्स की ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। यामाहा के पोर्टफोलियो में YZF-R3 (321cc), MT-03 (321cc), YZF-R15M (155cc), YZF-R15 V4 (155cc), YZF-R15S V3 (155cc), MT-15 V2 (155cc) और FZ सीरीज बाइक FZ-S Fi Hybrid (149cc), FZ-S Fi (149cc), and FZ-X (149cc) शामिल है। वहीं, स्कूटर की लिस्ट में Aerox 155 version S (155cc), Aerox 155 (155cc), Fascino S 125 Fi Hybrid (125cc), Fascino 125 Fi Hybrid (125cc), RayZR 125 Fi Hybrid (125cc), और RayZR Street Rally 125 Fi Hybrid (125cc) शामिल है।

