Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Yamaha Aerox Electric revealed with 106km of range
यामाहा की भी इलेक्ट्रिक 2W सेगमेंट में एंट्री, पॉपुलर एरोक्स का EV मॉडल दिखाया; फुल चार्ज पर 106Km रेंज

यामाहा की भी इलेक्ट्रिक 2W सेगमेंट में एंट्री, पॉपुलर एरोक्स का EV मॉडल दिखाया; फुल चार्ज पर 106Km रेंज

संक्षेप: यामाहा ने भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री कर ली है। दरअसल, कंपनी ने अपने पॉपुल एरोक्स (Aerox) स्कूटर के इलेक्ट्रिक वर्जन से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे एरोक्स-ई (Aerox-E) नाम दिया गया है।

Tue, 11 Nov 2025 09:00 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यामाहा ने भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री कर ली है। दरअसल, कंपनी ने अपने पॉपुल एरोक्स (Aerox) स्कूटर के इलेक्ट्रिक वर्जन से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे एरोक्स-ई (Aerox-E) नाम दिया गया है। एरोक्स-ई में डुअल-1.5kWh डिटैचेबल बैटरी हैं जो एक मोटर से जुड़ी हैं। ये 9.5kW की पीक पावर और 48Nm का टॉर्क देती है। यामाहा का दावा है कि ये डुअल-बैटरी परफॉर्मेंस के लिए 'हाई एनर्जी टाइप सेल्स' से भरी हुई हैं। इसकी सर्टिफाइड रेंज 106Km है। इसका कर्ब-वेट 139Kg है (जो बेस एरोक्स 155 से 13Kg ज्यादा भारी है)।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 94,434 - 1.59 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350RS
Honda CB350RS
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं

एरोक्स-ई में कई राइडिंग मोड भी मिलेंगे। इसमें ईको, स्टैंडर्ड और पावर के साथ एक्स्ट्रा बूस्ट मोड भी मिलेगा। ये राइडर को जल्दी ओवरटेक करने के लिए थोड़े समय के लिए ज्यादा पावर देता है। ब्रेकिंग के लिए आगे ABS के साथ डिस्क ब्रेक और पीछे डिस्क ब्रेक दिया गया है। डिजाइन के मामले में एरोक्स-ई अपने पेट्रोल से चलने वाले मॉडल जैसा ही है, जिसमें वही ट्विन-LED हेडलाइट और LED टेललाइट शामिल हैं। हालांकि, एरोक्स के LCD डैश के मुकाबले इसमें ऐप-बेस्ड कनेक्टिविटी वाला TFT डैश मिलता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Yamaha AEROX-E

Yamaha AEROX-E

₹ 2.9 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
TVS X

TVS X

₹ 2.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ultraviolette F77 SuperStreet

Ultraviolette F77 SuperStreet

₹ 2.99 - 3.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ultraviolette F77 Mach 2

Ultraviolette F77 Mach 2

₹ 2.99 - 3.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ultraviolette X47 Crossover

Ultraviolette X47 Crossover

₹ 2.49 - 4.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Joy e-bike Beast

Joy e-bike Beast

₹ 2.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इस धांसू मोटरसाइकिल की गुपचुप बुकिंग शुरू! दिसंबर में कंपनी करेगी लॉन्च

यामाहा यह भी दावा करता है कि इलेक्ट्रिक एरोक्स के एर्गोनॉमिक्स को मजेदार राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए मॉडिफाई किया गया है। रीस्टाइलिंग के कारण बूटस्पेस अब कम हो गया है। एरोक्स-ई का कर्ब-वेट 139 किलोग्राम है। फिलहाल, यामाहा ने सिर्फ एरोक्स-ई को शोकेस किया है। यह देखना बाकी है कि इसे भारत में कब लॉन्च किया जाएगा। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस आईक्यूब, हीरो विडा वी1, एथर एनर्जी के मॉडल से होगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।