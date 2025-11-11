यामाहा की भी इलेक्ट्रिक 2W सेगमेंट में एंट्री, पॉपुलर एरोक्स का EV मॉडल दिखाया; फुल चार्ज पर 106Km रेंज
संक्षेप: यामाहा ने भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री कर ली है। दरअसल, कंपनी ने अपने पॉपुल एरोक्स (Aerox) स्कूटर के इलेक्ट्रिक वर्जन से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे एरोक्स-ई (Aerox-E) नाम दिया गया है।
यामाहा ने भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री कर ली है। दरअसल, कंपनी ने अपने पॉपुल एरोक्स (Aerox) स्कूटर के इलेक्ट्रिक वर्जन से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे एरोक्स-ई (Aerox-E) नाम दिया गया है। एरोक्स-ई में डुअल-1.5kWh डिटैचेबल बैटरी हैं जो एक मोटर से जुड़ी हैं। ये 9.5kW की पीक पावर और 48Nm का टॉर्क देती है। यामाहा का दावा है कि ये डुअल-बैटरी परफॉर्मेंस के लिए 'हाई एनर्जी टाइप सेल्स' से भरी हुई हैं। इसकी सर्टिफाइड रेंज 106Km है। इसका कर्ब-वेट 139Kg है (जो बेस एरोक्स 155 से 13Kg ज्यादा भारी है)।
एरोक्स-ई में कई राइडिंग मोड भी मिलेंगे। इसमें ईको, स्टैंडर्ड और पावर के साथ एक्स्ट्रा बूस्ट मोड भी मिलेगा। ये राइडर को जल्दी ओवरटेक करने के लिए थोड़े समय के लिए ज्यादा पावर देता है। ब्रेकिंग के लिए आगे ABS के साथ डिस्क ब्रेक और पीछे डिस्क ब्रेक दिया गया है। डिजाइन के मामले में एरोक्स-ई अपने पेट्रोल से चलने वाले मॉडल जैसा ही है, जिसमें वही ट्विन-LED हेडलाइट और LED टेललाइट शामिल हैं। हालांकि, एरोक्स के LCD डैश के मुकाबले इसमें ऐप-बेस्ड कनेक्टिविटी वाला TFT डैश मिलता है।
यामाहा यह भी दावा करता है कि इलेक्ट्रिक एरोक्स के एर्गोनॉमिक्स को मजेदार राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए मॉडिफाई किया गया है। रीस्टाइलिंग के कारण बूटस्पेस अब कम हो गया है। एरोक्स-ई का कर्ब-वेट 139 किलोग्राम है। फिलहाल, यामाहा ने सिर्फ एरोक्स-ई को शोकेस किया है। यह देखना बाकी है कि इसे भारत में कब लॉन्च किया जाएगा। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस आईक्यूब, हीरो विडा वी1, एथर एनर्जी के मॉडल से होगा।
