यामाहा का नया प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, सिंगल चार्ज पर 117Km रेंज; ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम से लैस
ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक मैक्सी-स्कूटर है। इसे खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अफॉर्डेबल मॉडल की जगह स्पोर्टी परफॉर्मेंस, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और खास स्टाइलिंग चाहते हैं। एरॉक्स-ई भारत में यामाहा का सबसे खास इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया है।
यामाहा मोटर इंडिया ने एरॉक्स-ई (Aerox-E) इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। इसके साथ उसने अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.81 लाख रुपए है। ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक मैक्सी-स्कूटर है। इसे खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अफॉर्डेबल मॉडल की जगह स्पोर्टी परफॉर्मेंस, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और खास स्टाइलिंग चाहते हैं। एरॉक्स-ई भारत में यामाहा का सबसे खास इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया है। यह ज्यादा प्रैक्टिकल EC-06 से ऊपर है। वहीं, पेट्रोल वाले एरॉक्स 155 के अग्रेसिव लुक को अपनाते हुए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ आता है।
सिंगल चार्ज पर 117Km की रेंज
एरॉक्स-ई में 9.4 kW की पीक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 48 Nm का टॉर्क देती है, जिससे इसकी टॉप स्पीड लगभग 95.5 km/h तक पहुंच जाती है। इसे दो रिमूवेबल 1.5 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक से पावर मिलती है, जो आइडल कंडीशन में 117 km तक की सर्टिफाइड रेंज देती है। रिमूवेबल बैटरी से इस चार्ज करना काफी आसान हो जाता है। खासकर, जो लोग बड़ी मल्टी में रहते हैं, वो इसे आसान से चार्ज कर पाएंगे। कंपनी का दावा है कि सिंगल बैटरी करीब 3 घंटे 10 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, दोनों बैटरी के लिए ये समय 6 घंटे 20 मिनट का होता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Yamaha AEROX-E
₹ 2.82 लाख
TVS X
₹ 2.64 लाख
Simple Energy Ultra
₹ 2.35 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.85 - 2.21 लाख
Honda SP 125
₹ 88,528 - 96,116
यामहा एरॉक्स-ई के प्रीमियम फीचर्स
ईको, स्टैंडर्ड और पावर राइडिंग मोड
स्ट्रॉन्ग एक्सेलेरेशन के लिए बूस्ट मोड
रिवर्स असिस्ट
5-इंच TFT कलर डिस्प्ले
Y-कनेक्ट के जरिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन
स्मार्ट की सिस्टम
सिंगल-चैनल ABS
ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS)
अंडर सीट सिर्प 15 लीटर का ही स्पेस मिलेगा
इस स्कूटर में वही खास स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर, बड़े पहिए और मैक्सी-स्कूटर वाली एर्गोनॉमिक्स बनावट है, जिसने एरॉक्स 155 को शौकीनों के बीच पॉपुलर बनाया था। पेट्रोल एरॉक्स की तुलना में इसमें सीट के नीचे कम स्पेस मिलता है। दरअसल, इसमें रिमूवेबल बैटरी सीट के नीचे फिक्स होती है, जिसके चलते इसका 15 लीटर का ही स्पेस मिलता है। जबकि पेट्रोल वर्जन में 24.5 लीटर जगह मिलती है। राइडर्स स्कूटर को एक बैटरी पैक के साथ भी चला सकते हैं। हालांकि, कंपनी का कहना है कि इस मोड में कुल परफॉर्मेंस कम हो जाती है। कीमत के हिसाब से ये अपने सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक, TVS, बजाज और एथर जैसे ब्रांड्स के मॉडल से काफी महंगा है।
यामहा ने इस ई-स्कूटर में इन बातों पर किया फोकस
स्पोर्टी राइडिंग डायनामिक्स
प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी
ब्रांड अपील
एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स
मैक्सी-स्कूटर स्टाइलिंग
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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