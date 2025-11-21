बजट रखिए तैयार, अगले साल 5 दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होने जा रही लॉन्च, जान लीजिए डिटेल्स

संक्षेप: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। लगातार बढ़ती मांग और नई टेक्नोलॉजी के चलते कई टू-व्हीलर निर्माता अगले साल नए ई-स्कूटर्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

Fri, 21 Nov 2025 03:48 PM

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। लगातार बढ़ती मांग और नई टेक्नोलॉजी के चलते कई टू-व्हीलर निर्माता अगले साल नए ई-स्कूटर्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं। ग्राहकों को ज्यादा रेंज, स्मार्ट फीचर्स और प्रैक्टिकल डिजाइन वाले विकल्पों की तलाश है। यही वजह है कि साल 2026 में बाजार में कई नए मॉडल्स की एंट्री होने वाली है। आइए जानते हैं आने वाले साल में भारतीय मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही पांच मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बारे में विस्तार से।

Yamaha Aerox-E यामाहा ने हाल ही में अपनी Aerox की ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन Aerox-E पेश की। इसे अगले साल शुरुआती महीनों में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 3 kWh बैटरी और 9.4 kW इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है जो 48Nm टॉर्क पैदा करता है। दावा किया गया रेंज 106 किलोमीटर का है। डिजाइन काफी हद तक ICE वर्जन जैसा है। स्कूटर को तीन राइडिंग मोड्स Eco, Standard और Power, साथ ही रिवर्स मोड, स्मार्ट की, 5-इंच TFT डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसे प्रीमियम बनाते हैं।

Yamaha EC-06 यामाहा की एक और नई स्कूटर EC-06 अगले साल के पहले क्वार्टर में लॉन्च होगी। इसमें 4 kWh हाई-कैपेसिटी बैटरी लगी है जो एक बार चार्ज पर 160 किलोमीटर की रेंज देती है। बता दें कि 4.5 kW मोटर के साथ इसका पीक पॉवर 6.7 kW है। इसमें LCD क्लस्टर, बिल्ट-इन टेलीमैटिक्स, तीन राइडिंग मोड और रिवर्स मोड जैसी खूबियां मिलेंगी। इसे River Mobility द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा।

Bajaj Chetak EV (नेक्स्ट-जेन) बजाज चेतक भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले ई-स्कूटर्स में से एक है। अब कंपनी चेतक को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नए नेक्स्ट-जेन मॉडल के स्पाय शॉट्स में नई टेल लाइट, फ्लैट सीट और नया स्विचगियर कंसोल देखा गया। यह संभवतः 3.5 kWh बैटरी के साथ आएगा और एक चार्ज पर 150 किलोमीटर तक चलेगा।

Simple Energy सिंपल एनर्जी भारतीय मार्केट के लिए एक नया फैमिली-ओरिएंटेड ई-स्कूटर डेवलप कर रही है। पेटेंट इमेज में लंबी फ्लैट सीट, LED हेडलैंप, फ्लैट फूटबोर्ड और चंकी साइड पैनल्स दिखे हैं। यह कंपनी के स्पोर्टी मॉडलों से अलग, सिंपल और प्रैक्टिकल डिजाइन वाला होगा।