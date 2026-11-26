मारुति सुजुकी एमपीवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में अपनी मौजूदा MPVs को अपडेट करने के साथ एक नई इलेक्ट्रिक एमपीवी भी लाने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।

इंडियन मार्केट में एसयूवी के साथ MPV की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। एमपीवी बड़ी फैमिली वाले बायर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं क्योंकि इसमें पूरा परिवार एक साथ ट्रैवल कर सकता है। यही मेन कारण है कि Maruti Suzuki इस सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में अपनी मौजूदा MPVs को अपडेट करने के साथ एक नई इलेक्ट्रिक एमपीवी भी लाने वाली है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

1. Maruti YMC Electric MPV Maruti Suzuki YMC (कोडनेम) बीते कुछ महीनों से काफी चर्चा में है। यह कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक SUV e-Vitara वाले स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। उम्मीद है कि मारुति अगले साल होने वाले Bharat Mobility Expo में इसका प्रोडक्शन-रेडी मॉडल शोकेस कर सकती है। YMC एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी हो सकती है। इसके डिजाइन में बंद फ्रंट ग्रिल और बॉक्सी एमपीवी स्टाइल देखने को मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ, बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिक्लाइनिंग सीट्स, वायरलेस चार्जर और वेंटिलेटेड सीट्स मिल सकती हैं। सेफ्टी के लिए Level-2 ADAS, 7 एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है। इसमें e-Vitara वाले 49kWh और 61kWh पैक मिलने की उम्मीद है। इसकी ड्राइविंग रेंज भी इलेक्ट्रिक एसयूवी के आसपास हो सकती है।

2. Maruti Ertiga Facelift मारुति अर्टिगा अपने सेगमेंट की सबसे पॉप्युलर MPVs में से एक है। मौजूदा जेनरेशन काफी समय से बाजार में मौजूद है, ऐसे में कंपनी अगली जेनरेशन लाने से पहले इसका फेसलिफ्ट ला सकती है। अपडेटेड अर्टिगा में बाहर की तरफ कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा, इसमें 360-डिग्री कैमरा और बड़ी टचस्क्रीन जैसे नए फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। इंजन और गियरबॉक्स में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा पेट्रोल और CNG इंजन के साथ मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स कंटिन्यू रह सकते हैं। खास बात है कि कंपनी फेसलिफ्ट मॉडल में अंडरबॉडी सीएनजी टैंक भी ऑफर कर सकती है। हालांकि, अर्टिगा में सीरीज-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की संभावना कम है। यह टेक्नोलॉजी न्यू जेनरेशन अर्टिगा में दी जा सकती है।

3. Maruti XL6 Facelift अर्टिगा का प्रीमियम वर्जन Maruti XL6 भी जल्द अपडेट हो सकता है। सुजुकी विदेशों में XL7 का अपडेटेड मॉडल ला चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि भारत आने वाली XL6 फेसलिफ्ट में भी इसी से मिलता-जुलता नया फ्रंट ग्रिल डिजाइन देखने को मिल सकता है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि कंपनी इसमें मौजूदा पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन ऑफर करना जारी रखेगी या एक किफायती पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन भी लाएगी। मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन भी आगे कंटिन्यू रह सकते हैं।