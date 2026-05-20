Xiaomi की कार ने दिखाया दम, पीछे छूटी ऑडी की RS Q8, हैरान कर देगी टॉप-स्पीड

शाओमी की ईवी YU7 GT को 'Fastest SUV At Nurburgring' का खिताब मिला है। रेस में शाओमी की ईस ईवी ने Audi RS Q8 को पीछे छोड़ते हुए यह ताज अपने नाम किया।

शाओमी ने ऑडी को पछाड़ दिया है। शाओमी की ईवी YU7 GT को 'Fastest SUV At Nurburgring' का खिताब मिला है। रेस में शाओमी की ईस ईवी ने Audi RS Q8 को पीछे छोड़ते हुए यह ताज अपने नाम किया। YU7 GT को Nurburgring लैप पूरा करने में 7:34.93 सेकेंड लगे। पिछली बार ऑडी ने Nurburgring लैप को 7:36.698 सेकेंड में पूरा करके इस टाइटल को हासिल किया था। पोर्श केयेन टर्बो जीटी भी पीछे रही, जिससे शाओमी YU7 GT नामी जर्मन सर्किट में हाई-परफॉर्मेंस वाली एसयूवी के लिए नया बेंचमार्क बन गई।

शाओमी के चीफ टेस्ट ड्राइवर ने बनाया रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाने वाला यह लैप शाओमी के चीफ टेस्ट ड्राइवर रेन जूकान ने पूरा किया। दिलचस्प बात यह है कि यह किसी चीनी ड्राइवर का ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया पहला Nurburgring लैप टाइम भी बताया जा रहा है। कंपनी ने Xiaomi YU7 GT के ऑफिशियल अनवील से कुछ ही दिन पहले इस उपलब्धि का खुलासा किया, जिससे अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।

300 kmph की मैक्सिमम स्पीड YU7 GT में ड्यूल-मोटर ऑल-वील-ड्राइव सेटअप होने की उम्मीद है, जो लगभग 990 hp की ताकत जेनरेट करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार यह SUV लगभग 300 kmph की मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सकती है। Nurburgring ट्रैक के फुटेज में कथित तौर पर इलेक्ट्रिक SUV को ट्रैक के लंबे सीधे हिस्से पर लगभग 299 kmph की स्पीड तक पहुंचते हुए दिखाया गया है।

101.7 kWh का बैटरी पैक YU7 GT को पावर देने के लिए 101.7 kWh का बैटरी पैक का यूज किया जा सकता है। शाओमी का दावा है कि CLTC टेस्टिंग साइकिल में यह SUV 705 km तक की ड्राइविंग रेंज ऑफर कर सकती है। हालांकि, रियर नंबर्स कम होने की उम्मीद है, फिर भी लगभग 1,000 hp की ताकत वाली परफॉर्मेंस-फोकस्ड इलेक्ट्रिक SUV के लिए क्लेम्ड नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं।

YU7 GT में ट्रैक-फोकस्ड कई बदलाव Nurburgring ट्रैक पर टेस्टिंग के लिए यूज की गई YU7 GT में ट्रैक-फोकस्ड कई बदलाव भी किए गए थे। ट्रैक के वीडियो में फुल रोल केज सेटअप और पीछे की सीट्स की गैर-मौजूदगी दिखाई गई, जिससे वजन कम करने और चेसिस की मजबूती बढ़ाने में मदद मिली। शाओमी ने कन्फर्म किया है कि SUV में ऑप्शनल ट्रैक पैकेज दिया गया है। हालांकि, इसकी पूरी जानकारी ऑफिशियल लॉन्च के दौरान सामने आएगी।